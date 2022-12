BORTE: Eller ikke? VG har spurt Snap hva som skjer etter en snap er sendt og åpnet.

Snap om nakenbilder: − Mot våre regler

Den populære appen endret hvordan vi sender bilder til hverandre. Nakenbilder er mot Snaps egne regler, men unge i Norge forteller at det er en moderne form for flørting.

– Vi skjønner at forskningen viser at det å sende nakenbilder til hverandre er måten å utforske seksuelt i vårt århundre, sier Jacqueline Beauchere til VG.

Hun er leder for Platform Safety i Snap.

– Å bruke snap til å sende nakenbilder eller seksuelt innhold er mot våre regler. Det har ikke noe å si hvor gammel du er, sier hun.

Snapchat endret «sexting» for alltid, skriver Mashable i en lengre artikkel om hvordan delingen av nakenbilder ble en sentral del av dating.

I en ny studie trekker unge i Norge frem Snap frem som en app hvor de deler intime bilder med hverandre.

Et moderne kjærlighetsbrev

Nakenbilder er en moderne form for flørting og kan brukes som en kjærlighetserklæring, står det i studien fra OsloMet om deling av bilder blant unge. Funnene ble presentert tidligere i år.

Flere mellom 16 og 19 år ble intervjuet, blant annet for å finne ut hvordan nakenbilder deles. Alle av de spurte fortalte at de brukte Snap.

SNAP: Appen er en av de mest brukte i Norge.

– Bilder er en stor del av måten unge kommunisere med hverandre, og da er det er ikke så rart at bilder hvor du er lettkledd eller naken brukes for å flørte med andre, sier Helene Fiane Teigen til VG.

Hun er en av forskerne bak studien. Sammen med Kamilla Knutsen Steinnes ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO på OsloMet undersøkte hun delingen av bilder i Norge.

– De vi snakket med fortalte at nakenbilder var en måte til å vise seg frem til noen de likte eller å vise intimitet i et kjæresteforhold. I de tilfellene er også bildene gjerne ønsket å få og frivillig sendt, sier Teigen.

– Oppleves som eksklusivt

Flere forteller at nakenbilder fra noen du kjenner kan oppleves veldig nært, intimt og personlig. De forteller også at det er vanlig at bilder kommer på avveie og at de har snakket med venner om konsekvensene og risikoen.

– For dem som mottar bildet kan det oppleves som eksklusivt. Det oppleves mer spennende når det er av noen de bryr seg om, sier Teigen.

Slik var en dialog blant de som deltok i studien:

Carl, 18 år: Det er for å vise seg da, vise seg litt frem og være litt, kanskje tøffe seg litt og sånn.

Khalid, 18 år: ... vise hva du har å by på.

Mikael, 17 år: Men kanskje for å være litt mer intim med en person eller, eller noe sånt noe.

Fire av ti norske 13 – 18-åringer har fått tilsendt nakenbilder, ifølge undersøkelsen Barn og medier 2020 som utføres av Medietilsynets.

Info «Nudes» eller nakenbilder? Det er også en forskjell på hva et nakenbilde er. I studien hvor Helene Fiane Teigen snakket med unge om deling av bilder brukte de ordene om forskjellige begreper. – De unge vi snakket med tenkte at «nakenbilde» er et bilde av noen som er helt nakne, mens «nudes» er mer lettkledde bilder eller deler av kroppen. Vis mer

I studien forteller også jenter at de kunne føle press fra gutter om å sende «nudes».

– De kan bli møtt med kommentarer om at de var pripne og feige hvis de ikke delte et bilde. Noe fortalte også at de ble blokkert om de ikke sendte.

Samtidig er det ikke bare seksualiserte nakenbildet som deles.

– Det sendes også mellom venner, for å vise frem en piercing og tatovering. Bilder av kroppsdelene blir også sendt til venner for å få tips eller for å spørre om «ser dette normalt ut?».

Snap: Dette skjer med bildet

VG har spurt Snapchat om hva som skjer etter at noen har åpnet et bilde du har sendt.

– Vi er veldig bevisste på å ikke føre en permanent oversikt over alt som er sagt eller delt mellom to personer i appen. Innhold på Snapchat slettes som standard, noe som skiller oss fra andre plattformer, svarer Snap.

VG har tidligere publisert en lengre utgave om utfordringene og råd knyttet til nakenbilder på Snap.

Blokkere på Snap

I studien diskuterte de unge Snap spesifikt. Det ble trukket frem at det var enkelt å dele bilder til bare en person uten at de måtte ut i en «feed», lett å bruke filtre for å gjøre bilene penere, mulighet for å være anonym og tidsbegrensning på hvor lenge bildet var synlig.

– Det ble trukket frem at det var positivt at du får beskjed om det tas skjermbilder, men også at det er en fare ved at det er mulig å unngå at det synes at man lagrer bildet, sier Teigen.

I studien forteller flere at de hadde fått se lettkledde bilder eller nakenbilder som andre hadde fått tilsendt.

– De nevnte det som positivt at de kunne rapportere brukere på Snap, det var en trygghet for jentene å kunne blokkere noen om de fikk uønskede «dickpics».

Samtidig viser flere rettssaker de siste fem årene at bilder av nakne nordmenn havner på avveie.

