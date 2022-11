Gutten var elev ved Langeland skole. Barneskolen på nordsiden av byen har cirka 375 elever fra 1. til 7. trinn.

Vasilios Oskar Tosounidi (11) døde etter trolig allergisk reaksjon

Politiet frigir navnet på 11-åringen som døde etter en trolig allergisk reaksjon i Kongsvinger forrige uke.

Vasilios Oskar Tosounidi døde lørdag etter en allergisk reaksjon. Trolig på grunn av at han dagen før fikk i seg et næringsmiddel på skolen som han ikke tålte.

– Vi har så langt ikke fått noen foreløpig obduksjonsrapport, men når den kommer vil vi muligens få noen svar. Likevel er det ikke gitt at den er så utfyllende at den gir svar på alle ting. Det må vi kanskje vente på den endelige rapporten, som gjerne kommer første om et par måneder, for, sier politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt til VG onsdag ettermiddag.

Det var allerede på vei hjem fra skolen på fredagen at gutten ble syk. Han falt om på skoleveien.

Arnfinn Strømstad, brannsjef i Kongsvinger, fortalte tirsdag til VG at det banket på døren deres rundt klokken 14.43:

– Det kom to ungdommer som fortalte at det lå en liten gutt på den andre siden av veien. Vi sendte derfor ut et par stykker for å undersøke.

Hjerte- og lungeredning var da allerede startet på gutten. Dette overtok så mannskapet fra brannstasjonen.

Klauseie forteller at ambulansestasjonen også ligger like i nærheten, og at ambulansepersonell var relativt raskt på stedet. De ba sa om helikopter, som kort tid senere landet på det lokale sykehuset, som ligger nær ved, før 11-åringen ble fløyet til Oslo.

Lørdag ble gutten bekreftet død på Rikshospitalet.

Skal gjøre flere avhør

Politiet har startet etterforskning av saken, etter at de først hadde besluttet å ikke gjøre dette.

Tirsdag ettermiddag forteller politiadvokaten at de har foretatt etterforskningssteg de håper kan kaste lys over hva gutten har fått i seg, og hva som har skjedd.

– Men vi har flere vitner vi ønsker å snakke med før vi sier noe om hva som er blitt sagt i de avhørene som er gjort, sier Klauseie.

Etterforskningen kom i gang etter anmodning fra de etterlattes bistandsadvokat, Kjetil Moe Løvberg. Han ønsker ikke kommentere saken i media.

Tosounidi var elev ved Langeland skole. Barneskolen på nordsiden av byen har cirka 375 elever fra 1. til 7. trinn. Mandag uttrykte Eli Wathne (H)) medfølele med familien og pårørende.

– Det er en utrolig trist dag. En pult står tom, det er stor sorg i kommunen, sa hun til VG.

Ekstremt sjeldent

Hun ønsket ikke å kommentere hva slags næringsmiddel gutten fikk i seg, men VG har fått tilgang til en melding som ble sendt til foreldrene med barn på skolen søndag kveld.

Der opplyser rektor Eirin Tone Elfmark at sjetteklassingen fikk i seg «et næringsmiddel som fremkalte en allergisk reaksjon» på skolen, og at dette fikk et dødelig utfall.

Det er besluttet obduksjon av Tosounidi.

Overlege ved regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet ved Oslo universitetssykehus Geir Håland sa følgende på generelt grunnlag til VG:

– Dødsfall på grunn av matallergi hos barn er ekstremt sjeldent. Jeg har jobbet på dette feltet i 25 år og det er første gang jeg hører det er skjedd i Norge.

Professor emeritus ved NTNU Martinus Løvik fortalte mandag til VG at det er vanlig at skolen blir informert og tar sine forholdsregler, dersom et barn har en kjent, alvorlig allergi.

En allergisk reaksjon er en immunreaksjon som kroppen setter i gang.

– Reaksjonen kan utløse kraftig blodtrykksfall, pustevansker og i verste fall hjertestans. En adrenalinsprøyte kan være livreddende, om den blir gitt tidlig nok, sa Løvik.