Audun Lysbakken (SV) stiller ikke til gjenvalg: − Vemodig beslutning

Partileder Audun Lysbakken (45) gir seg og peker på hensynet til familien grunn: – Alt har sin tid.

– Det er en veldig vemodig beslutning for meg, for jeg er ufattelig takknemlig for tilliten jeg har fått gjennom mange år i et parti jeg er veldig glad i.

Det sier SV-leder Audun Lysbakken når han møter pressen tirsdag formiddag. Samme morgen varslet Lysbakken at han ikke kommer til å stille til gjenvalg som partileder.

Meldingen om avgangen kom først i et brev Lysbakken sendte ut til SVs medlemmer. Den ble også sendt til pressen og lagt ut på hans egen Facebook-side.

I brevet skrev Lysbakken at han ønsker en roligere hverdag for familien hans, og at det har kostet å være partileder.

GIR SEG: SV-leder Audun Lysbakken.

– Jeg har vært leder i 11 år og vært opptatt av at det skal være, og er, mulig å kombinere det å ha familie med toppverv i politikk.

– Jeg har prøvd å gjøre det i mange år og jeg håper jeg har klart å være både tilstedeværende pappa og partileder, sier han.

Han sier likevel at det har hatt en pris for ham selv og familien og at han derfor ønsker å prioritere annerledes.

– Det må skje nå. Datteren vår blir aldri ett år igjen, så det er det riktige tidspunktet for oss.

Lysbakken fikk i høst i fjor sitt tredje barn sammen med kona Siv Mjaaland. I tillegg har Mjaaland ett barn fra et tidligere forhold.

ØNSKER ROLIGERE HVERDAG: Audun Lysbakken (SV) vil gå av som partileder etter landsmøtet i mars, fordi han vil prioritere familieliv.

Vil ikke trekke frem ny leder

Lysbakken vil ikke under pressekonferansen å utpeke hvem han ønsker skal ta over som leder når han går av etter landsmøtet i mars.

– I SV velger vi ledere, de utpekes ikke. Så det blir ikke en slik pressekonferanse hvor jeg sier hvem som blir leder i SV, sier han.

Det er i dag Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes som er nestledere i partiet. Bergstø steppet inn som fungerende partileder da Lysbakken var i pappapermisjon tidligere i år.

De to nestlederne har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

– Takker ikke for meg i dag

Bergenseren har vært leder av partiet siden 2012. Han har sittet på Stortinget siden 2001 og var barne- og likestillingsminister fra 2009 til 2012 under Stoltenberg-regjeringen. Han måtte imidlertid gå av etter det ble avslørt brudd på regjeringens interne regler for tildeling av økonomisk tilskudd.

– I 2012 ble jeg valgt til partileder med et klart oppdrag: Å lede snuoperasjonen bort fra sperregrensen. De første årene var preget av mye motgang, men vi holdt sammen og ga aldri opp. Siden 2017 har vi vært i jevn vekst, både i oppslutning og medlemstall.

Selv om han varsler sin avgang i dag, vil Lysbakken bli sittende til en ny leder skal velges på landsmøtet i mars. Han vil også være representant på Stortinget til 2025.

– Jeg takker ikke for meg i dag. Mye skal skje før mars, ikke minst skal vi gjøre vårt beste for å gi landet et mer rettferdig og grønnere statsbudsjett, skriver Lysbakken.

– Vi er et sterkt og samlet parti, med store oppgaver foran oss. Det er bare å gyve løs på fremtiden!