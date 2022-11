Audun Lysbakken stiller ikke til gjenvalg som SV-leder

Partileder i SV Audun Lysbakken varsler tirsdag morgen at han ikke kommer til å stille til gjenvalg som leder for partiet: – Alt har sin tid.

Saken oppdateres!

– I elleve år har jeg hatt æren av å få lede SV. Jeg er ufattelig stolt over å få være leder for partiet jeg tror så sterkt på, og over tilliten jeg har fått av tusenvis av medlemmer og enda flere velgere. I dag er tiden likevel inne for å fortelle dere at jeg ikke stiller til gjenvalg som partileder på landsmøtet i mars.

Meldingen kommer i et brev Lysbakken selv har sendt ut til SVs medlemmer. Den er også lagt ut på han egen Facebook-side.

– Alt har sin tid, og nå er det riktig for meg å ta et steg tilbake og for partiet å velge en ny leder.

Lysbakken skriver i brevet at familien hans i mange år har stilt opp for at han har kunnet gjort jobben som SV-leder, men at det likevel har kostet.

– For et år siden fikk vi en liten datter. Hun har tre storesøsken, de to yngste av dem er ti og tolv. Vi har noen fine, men hektiske år foran oss. Jeg ønsker meg en roligere hverdag for familien min mens minsten er liten og storebror og storesøster fortsatt er barn. Skal vi få det, må det skje nå.

Lysbakken har vært leder av partiet siden 2012.

Det er ikke bestemt hvem som vil ta over som leder når Lysbakken går av etter landsmøtet i mars 2023. I dag er det Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes som er nestledere i partiet.

Bergstø steppet inn som leder da Lysbakken var i pappaperm tidligere i år.