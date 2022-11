DØDE: Gutten ble funnet på bakken utenfor Kongsvinger brannstasjon.

Foreløpig obduksjon: Vasilios (11) døde trolig av allergisjokk

Gutten som falt om på vei hjem fra skolen fredag, døde trolig som følge av allergisjokk. Men ingen sikker dødsårsak er ennå påvist.

Innlandet politidistrikt opplyser torsdag at undersøkelsene støtter opp under teorien om at dødsfallet kan skyldes kraftig allergisk reaksjon .

Av politiets pressemelding fremgår at endelig vurdering vil bli gjort når alle resultater av undersøkelsene foreligger, trolig om noen måneder.

– Er allergisjokk politiets hovedteori?

– Mye kan tyde på en allergisk reaksjon, men det er ikke alene blant teoriene som er relevante å etterforske, sier politiadvokat Henning Klauseie til VG.

Vasilios Oskar Tosounidi gikk i sjette klasse på Langeland skole i Kongsvinger. Fredag fikk han i seg et næringsmiddel på skolen som han ikke tålte.

11-åringen falt om ved brannstasjonen på vei hjem. Forbipasserende startet hjerte- og lungeredning, før mannskaper fra brannstasjonen overtok.

Bekreftet død lørdag

Ambulansepersonell kom raskt til stedet. Helikopter brakte gutten til Rikshospitalet i Oslo, hvor han lørdag ble bekreftet død.

ELEV: 11-åringen gikk i sjette klasse ved Langeland skole i Kongsvinger.

– Har en formening

Politiadvokat i Innlandet politidistrikt Henning Klauseie vil ikke opplyse hva gutten spiste og reagerte så sterkt på.

Han vil heller ikke oppgi i hvilken sammenheng han fikk det i seg.

– Vi har en formening om hva som kan ha skjedd, men har ikke full sikkerhet. Vi må snakke nærmere med voksne som hadde kontakt med ham, sier Klauseie.

Politiet har fått opplyst at 11-åringen forlot skolen til vanlig tid fredag.

– Skolen var kjent med at han hadde en alvorlig allergi. De hadde en adrenalinsprøyte som tilhørte ham på skolen, opplyser politiadvokaten.

Politiet skal foreta flere avhør for å klarlegge hendelsesforløpet, men venter på endelig svar fra rettsmedisinerne før etterforskningen kan avsluttes.

På anmodning fra de etterlattes bistandsadvokat startet politiet etterforskning.

Tirsdag opplyste politiadvokat Henning Klauseie at de hadde tatt steg de håper kan kaste lys over hva gutten fikk i seg og hva som hadde skjedd.

Han ønsket ikke si mer før politiet hadde snakket med flere vitner.

Skolens rektor og kommunens oppvekstsjef henviser til ordfører Eli Wathne. Hun vil ikke gi opplysninger av hensyn til etterforskning og personvernet.

– Utrolig trist dag

Ordføreren uttrykte sin medfølelse, da tragedien ble kjent mandag:

– Det er en utrolig trist dag. En pult står tom, det er stor sorg i kommunen.

Overlege ved regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet ved Oslo universitetssykehus Geir Håland sa følgende på generelt grunnlag til VG:

– Dødsfall på grunn av matallergi hos barn er ekstremt sjeldent. Jeg har jobbet på dette feltet i 25 år, og det er første gang jeg hører det er skjedd i Norge.

I verste fall hjertestans

Professor emeritus ved NTNU Martinus Løvik forklarte at en allergisk reaksjon er en immunreaksjon som kropper setter i gang:

– Reaksjonen kan utløse kraftig blodtrykksfall, pustevansker og i verste fall hjertestans. En adrenalinsprøyte kan være livreddende, om den blir gitt tidlig nok.

SPRØYTE: En EpiPen med adrenalin gir akutt behandling mot anafylaktisk sjokk.

Løvik skriver i Store norske leksikon om allergisjokk og viser til en engelsk undersøkelse.

Behandles med adrenalin

Der kommer det frem at tiden fra start av symptomer til hjertestans ved dødelige reaksjoner er om lag en halv time, ved reaksjon på mat.

Løvik opplyser til VG at det er vanlig at skolen blir informert og tar sine forholdsregler, dersom et barn har en kjent, alvorlig allergi.

Mest nærliggende er å ha en EpiPen – en adrenalinsprøyte – i klasserommet. Adrenalin gir akutt behandling mot anafylaktisk sjokk.