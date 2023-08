OVERSVØMT: Søndag ettermiddag renner Rukkedøla over Hallingmarken i Hallingdal, nord for oppkjøringen til Nesbyen.

Nesbyen rammet av flom på ny: − Det er tungt

Mange av husstandene som er berørte, er de samme som ble rammet under ekstremværet «Hans». – Større enn vi hadde trodd, sier ordfører Tore Haraldset om flommen.

Nesbyen har satt krisestab etter nok en flom i kommunen søndag ettermiddag.

– Det er nå stor belastning på de berørte, skriver kommunen i en pressemelding.







Flere innbyggere i Nesbyen evakueres nå til idrettshallen i kommunen, med bistand fra Røde Kors og Sivilforsvaret.

Etter en natt med mye regn og vann på Østlandet, har Varsom sendt ut oransje farevarsel for flom i Innlandet og Viken. Det er ventet at vannstanden vil stige utover ettermiddagen og kvelden.

Innbyggere er evakuert i både Ål og Nesbyen, som begge ligger i Hallingdal i Viken. Det er kun noen uker siden at ekstremværet «Hans» la sistnevnte delvis under vann:

– Få av dem som ble evakuert sist har flyttet tilbake, men vi må sjekke om det er noen som har flyttet hjem som må evakueres igjen, sier ordfører i Nesbyen Tore Haraldset til VG.

– Var dere forberedt denne gangen?

– Vi var forberedt på mye regn, men vi hadde nok ikke trodd det skulle bli så mye at krisestab var nødvendig. Det har nok kommet mer vann enn vi var forberedt på.

Han understreker at Røde Kors og andre hjelpeinnstanser sto klare til å bistå. Flommen er likevel en stor belastning for lokalsamfunnet, forteller han.

– Det er tungt. Når det skjer igjen så fort etter forrige flom blir folk oppgitte. De har så vidt fått ryddet ut av huset og tatt ut det som er skadet, så kommer det ny flom før de har fått startet oppbygging av det som er ødelagt.

– Ordfører i Nesbyen Tore Haraldset, her i forbindelse med en annen sak fra 2017.

Når VG snakker med Haraldset på telefon, er han på vei for å ta dronebilder av de flomrammede områdene i kommunen.

– Jeg kjører forbi en bensinstasjon og dagligvarebutikker nå, og ser at vannet er i ferd med å gå inn der igjen. Dette er litt større enn vi hadde trodd.

Kommunen skriver i pressemeldingen at det nå er fare for at flere lokale veier vaskes ut og ikke blir kjørbare, noe som kan isolere grupper av befolkningen i både hytter og hus.

Riksvei 7 er foreløpig åpen, men kan bli stengt på kort varsel. Rukkedalsveien er stengt for gjennomkjøring.

– Kommunen gjør alt vi kan for å sikre befolkningen nå. Men vi ser med bekymring på situasjonen og er helt avhengige av statlig støtte til flom- og rassikring i etterkant av disse hendelsene.