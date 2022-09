OVERRASKET: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han hadde regnet med flere alternative strømstøtte-forslag til næringslivet.

Ingen nye forslag til bedrifts-strømstøtte: − Ingenting er jo bedre

Hele 94 strømforslag kom på bordet fra opposisjonen da regjeringen redegjorde om kraftkrisen mandag. Men ingen av dem går på alternative strømstøtteordninger til bedriftene.

– Det betyr i praksis at etter denne redegjørelsen er det kun ett forslag på bordet til næringslivet, og det er den pakken vi foreslo på fredag som også NHO, LO og Virke ber Stortinget om å slutte seg til. Da håper jeg det betyr at Stortinget har tillit til at det er en bra modell, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til VG.

– Det innebærer jo også at det hviler et stort ansvar på Stortinget for å bidra til at vi kan få vedtatt det ene forslaget som ligger på bordet.

Behovet for en strømstøtte for næringslivet var en av hovedgrunnene til at Stortinget avbrøt den møtefrie periode og kalte inn til ekstraordinært møte mandag.

Fredag la regjeringen fram sin strømstøttepakke for næringslivet, som består av en låneordning og en støtte til bedrifter som gjør energikartlegging eller investerer i energisparing.

Under sin redegjørelse til Stortinget på møtet om energikrisen, sa energiminister Terje Aasland at regjeringen tar sikte på å legge fram en sak på Stortinget 30. september.

Starter forhandlinger

Fremover skal regjeringen sikre støtte både for sine strømstøtteforslag for bedriftene, og for husholdningene. Høyre-leder Erna Solberg har tatt til orde for et bredt forlik.

– Jeg har respekt for både Høyre, Venstre, MDG og andre som sier de vil sette seg ordentlig inn i dette. Men jeg opplever at det i hovedsak er en positiv innstilling til forslaget, og det er kanskje grunnen til at opposisjonspartiene ikke har foreslått et eneste alternativt forslag i dag, sier Vestre.

– Da regner du med at de stiller seg bak det?

– Jeg har respekt for at vi er en mindretallsregjering og at det er stortinget som beslutter. Så hvis noen har ideer som de vil diskutere er døren åpen uansett parti, men nå har vi først og fremst dialog med SV som vi har en budsjettavtale med.

– Det kan jo ha å gjøre med at man ikke enda har sett alle detaljene enda?

– Da stortinget ba om en ekstraordinær redegjørelse var det også med tanke på situasjonen i næringslivet. De andre partiene på Stortinget som mener at vi kommer for sent har også hatt hele sommeren på å foreslå alternative tiltak for næringslivet, sier Vestre.

94 forslag

De 94 forslagene som kom inn under mandagens strømkrisemøte går på alt fra kraftutbygging til energirådgiving og eksportrestriksjoner. Du kan lese alle forslagene her.

– Av disse forslagene er det ingen som går på støtte til næringslivet, utover at mange tar til orde for mer utbygging av solcellepaneler. Det er jo supert – det foreslo vi på fredag, sier Vestre.

Samtidig er det flere forslag som handler om makspris på strøm. Det er et tiltak som også ville gi en annen strømpris til bedriftene.

– Maksprisforslaget har vært kjent i månedsvis og er ikke nytt. Det interessante er at alle fagfolkene advarer mot at makspris vil ta oss nærmere rasjonering, sier Vestre om det.

Han sier han hadde forventet flere forslag på bedriftsstøtte basert på kritikk i offentligheten fra opposisjonen, og er overrasket over at det ikke kom.

– Ingenting er jo bedre enn at vi kan fokusere på det som nå ligger på bordet.

Penger i november

Noe av hovedkritikken regjeringen har fått i arbeidet med strømstøtte for bedriftene, er at det har gått for lang tid før en ordning har kommet på plass.

– Det er et forslag som vi har brukt noe tid på, ja, men det er også fordi det er veldig komplisert. Det finnes ingen lettvinte løsninger, og dette er en ordning partene stiller seg bak. Hvorfor skal man finne opp kruttet på nytt? Så det synes jeg er positivt.

Såfremt støtten vedtas raskt, sier Vestre at hans ambisjon er at de første bedriftene skal få penger på konto i november.

Høyre: Vil ikke hjemmesnekre

Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup sier at grunnen til at de ønsket strømmøtet på stortinget var strømstøtte for bedriftene - men at deres forventning var at regjeringen også skulle rekke å legge fram en sak om dette for stortinget, slik at den kunne behandles.

– Saken de presenterte på fredag blir ikke lagt fram for stortinget før om to uker. For at vi skal få tilgang til utredningskapasiteten i regjeringsapparatet er vi nødt til å få en sak fra regjeringen. Dette vet Vestre utmerket godt, sier han.

– Vi tror ikke det er noen god idé at stortinget hjemmesnekrer denne typen ordninger. Dette er en kompleks materie.

Han sier Høyre kommer til å ta utgangspunkt i ordningen regjeringen har foreslått, og se om det trengs justeringer.

– Møtet hadde i alle fall den effekten at regjeringen og partene i arbeidslivet klarte å legge frem en ordning. Heldigvis var den bedre enn det som var regjeringens utgangspunkt, etter at NHO klarte å presse dem.

Han sier Høyres største bekymring er at regjeringen planlegger å avslutte ordningen allerede ved nyttår når de skal ha et system for fastpriser klart. Det tviler de på at vil være nok.

– Det mest sannsynlige scenarioet vil være en forlengelse. Jeg er bekymret for om regjeringen faktisk ser alvoret i situasjonen vi står i nå.