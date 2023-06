Reagerer kraftig etter terrorrapport: − I dag er jeg sint

FRI, Oslo Pride og støttegruppen for 25. juni er tirsdag kveld samlet for en felles markering i Oslo.

De reagerer kraftig på avsløringene som har kommet frem om barskytingen i Oslo i dag.

– I dag er jeg sint, i dag har jeg endelig fått vite at terroren i fjor kunne vært unngått. For meg betyr det at jeg kunne unngått i bli skutt, sier Oslo Pride-leder Dan Bjørke til VG.

– At det er menneskeliv som kunne blitt spart, at vi kunne vært spart for denne frykten. Jeg lurer på hva i systemet som har sviktet og jeg må vite at dette ikke skyldes vond vilje, fortsetter han.

Bjørke står sammen med Politisk nestleder i FRI, Marita Holmeset-Varpe.

– Hva har vært reaksjonene fra deres medlemmer?

– Det har vært veldig blandede reaksjoner, men folk er sinte, de er opprørte, og de krever svar, svarer hun.

Leder for støtteforeningen etter 25.juni, Espen Aleksander Evjenth mener det er viktig å stå her sammen med andre berørte.

– Vi ser at hatet vokser, men vi ser også at engasjementet og støtten vokser. Derfor er det ekstra viktig at vi får med oss mange på årets Pride-markering, sier han til VG.

Pride og FRI reagerer spesielt på at støttemarkeringen påfølgende mandag ble avlyst.

Dette er omtalt i to av ti sentrale punkter i rapporten som først offentliggjøres på torsdag:

Utvalget mener politidirektøren ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å overprøve politiets operative vurderinger av om solidaritetsmarkeringen kunne gjennomføres to dager etter angrepet, mandag 27. juni.

Beslutningen om å anbefale avlysning av denne markeringen var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven og EMK, ifølge utvalget.

Det kommer også frem at det var politidirektør Benedicte Bjørnland som «i realiteten instruerte» politiet i Oslo om å anbefale avlysning. Dette er i strid med retningslinjene, mener utvalget.

– Det har vært flaggbrenninger og arrangement for barn som har først blitt avlyst og flyttet innomhus på grunn av dagens trusselbilde. Hva er din kommentar?

– Bare at det er trist at man må avlyse et arrangement som har ett formål, som er å bygge et samfunn for mangfold, der fol skal føle seg inkludert, det er ikke akseptabelt sier en Pride-leder Bjørke.

Utvalget som har evaluert Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikt etter terrorangrepet i fjor mener også at angrepet mulig kunne ha vært avverget, får VG opplyst.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post