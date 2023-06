DYRT: Mange utenlandske studenter får ikke lenger gratis utdanning i Norge. Alt leder til at de må betale for studere i landet.

Kampen om skolepenger: − Sorgens dag

Skolepenger for internasjonale studenter utenfor EU nærmer seg et faktum. SV lovte omkamp, men holdt ikke til mål. Det refses av motstanderne.

I slutten av mai lovet SVs Grete Wold i utdannings- og forskningskomiteen omkamp om skolepenger for internasjonale studenter.

Nå har komiteen konkludert med at det mest sannsynlig innføres skolepenger, med SVs velsignelse likevel.

– Kirsti Bergstøs SV burde virkelig se seg i speilet, sier Abid Raja (VG).

En rekke stemmer i universitet og høye utdanning har lenge vært bekymret for det kaller for et «usolidarisk» lovforslag.

Regjeringspartiene ønsker nemlig å innføre skolepenger for alle internasjonale studenter utenfor EØS og EU.

Lovforslaget er kritisert for å være fremmedfiendtlig, både av studenter, politikere og offisielle aktører.

Nå informerer komiteen til Stortinget at flertallet, inkludert SV, likevel har gått for å innføre skolepenger.

MENINGER: Abid Raja kjempe fremover for å snu det han kaller et «makkverk» av en politikk.

Reaksjon Venstre

Avgjørelsen skulle egentlig finne sted i mai, men på grunn av uenighet har den nå blitt utsatt til 9. juni.

Venstres Abid Raja, som også sitter i Utdannings- og forskningskomiteen, mener SV ikke lenger fremstår som et studentparti.

– Dette er en katastrofe for norske universiteter og høyskoler, og med dette har regjeringen med støtte fra SV, H og Frp valgt å la Borten Moe fortsette med sin rasering av akademia. Dette er en mørk dag, og helt hårreisende, sier Raja til VG.

Han frykter at norske utdanningsinstitusjoner vil lide av den nye loven i mange år fremover.

– De mister flinke elever, får dårligere økonomi, et dårligere rykte internasjonalt og et fattigere mangfold på campus.

Han er kritisk til det han anser som SVs mange vendinger i skolepenger-saken.

– SV tar i praksis livet av gratisprinsippet i norsk utdanning, og sørger for at kun barn av de aller rikeste foreldrene fra tredjeland kan få en god utdanning i Norge, sier Raja.

SKRIKER: Regjeringens nye politikk sjokkerer brasilianske studenten Cecilia (20). Hun har laget en protestplakat mot den norske regjeringen – inspirert av Munchs «Skrik».

Kaller lovforslaget for utestengelse

Rødts Hege Bae Nyholt er leder for komiteen. Hun mener at kun Venstre og Rødt sto på prinsippet for gratis utdanning for alle.

– Det er en forferdelig trist dag, både for internasjonal solidaritet og for kunnskapssamfunnet Norge.

Hun kaller det for en uthuling av gratisprinsippet.

– Det som skjer nå vil være en uhensiktsmessig utestengelse av studenter av økonomiske grunner.

KOMITEELEDER: Hege Bae Nyholt (Rødt) vil ikke kommentere SVs vending i siste liten. Hun mener SV må svare på dette selv.

Hun forklarer at innstillingen fra dagens høring vil være avgjørende for voteringen som skal skje 9. juni. Med dagens avsigelse vil det være stort flertall for innføring av skolepenger på fredag.

– Sorgens dag

Maika Marie Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon, er nødelås i sin reaksjon etter dagens høring.

– Gratisprinsippet er med dette gravlagt, det er en sorgens dag for studenter og for like muligheter! Når det virkelig gjaldt var hverken SV, arbeiderpartiet eller Senterpartiet villig til å stå opp for gratis høyere utdanning, sier Maika Marie Godal Dam til VG.

RYSTET: Maika Marie Godal Dam kaller innstillingen til Stortinget for «et svik fra mange hold».

I en pressemelding sier de at forslaget «blir stående som vår tids største skamplett i norsk utdanningspolitikk».

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en politisk interesseorganisasjon som representerer over 260 000 studenter ved norske universiteter og høyskoler i hele landet.

Leder for Akademikerne AkademikerneHovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole., Lise Lyngsnes Randeberg kommenterte til VG tidligere at hun håper partiene Rødt og SV får gjennomslag for å skrote lovforslaget.

Randeberg frykter utviklingen etter høringen i dag vil få en rekke negative konsekvenser. Regjeringen fortsetter med bryte med sin egen regjeringserklæring, mener hun.

MISFORNØYD: Lise Lyngsnes Randeberg i Akademikerne er bekymret for at norsk arbeidsliv. De mener Norge mister dyktige internasjonale arbeidstagere med ettertraktet kompetanse.

– Det har vært massiv motstand til forslaget fra en samlet sektor, men regjeringen har latt sjansen til å snu og gjøre det rette gå fra seg, sier hun.

VG har omtalt denne politiske saken en rekke ganger før.

SV ikke fornøyd

Grete Wold (SV) skjuler ikke på skuffelsen etter dagens høring.

– Er du fornøyd med innstillingen i dag?

– Jeg er ikke spesielt fornøyd med innstillingen i dag, der SV dessverre er bundet av budsjettforliket med regjeringspartiene, men så får vi avvente resultatet av forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

– Hvordan skal SV overbevise studenter at dere fortsatt er på lag med dem?

– Vi må være ærlige hva vi står for, samtidig forholde oss til den praktiske politikken. Det ligger til forhandlingene nå.

Grete Wold (SV).

SV har lagt inn to forslag i diskusjonen om regjeringens politikk. Forslagene skal gagne utenlandske studenter, mener hun.

– Vi foreslår at norske universiteter og høyskoler kan kreve skolepenger, men ikke skal kreve skolepenger. Da vil det være med opp til høyskolene og universitetene.

Det andre forslaget til SV er at de ikke ønsker at skolepenger skal gjelde studenter fra det globale sør.

– Det pågår fortsatt forhandlinger om loven i sin helhet. SV står fortsatt på gratisprinsippet, men vi må også ha hensyn til budsjettforhandlingene.

Om kritikken fra Abid Raja, vil hun ikke kommentere noe mer enn at hun opplever den som urimelig.

– Abid Raja retter kritikken i feil retning. Det er regjeringen som har foreslått lovendringen, som vi er bundet av som følge av budsjettforhandlingene, sier Wold.