SKOGBRANNFARE: Dropp engangs

Stor skogbrannfare flere steder

Meteorologene opplyser at de har utvidet det oransje farevarslet for skogbrannfare på Vestlandet. I Oslo er det innført forbud mot all bruk av ill utendørs.

– Vi har hatt farevarsel for skogbrann ute i flere dager. Vi har hatt gult varsel for Vestlandet og oransje østafjells. Nå er det oransje utvidet seg vestover, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis til VG.

Ifølge meteorologen ser det ikke ut til at farevarslet vil minske de kommende dagen.

– Det har ikke regnet på lenge, og det er heller ikke ventet regn de nærmeste dagene.

Han legger til at de også har ute et varsle for styrtregn i indre strøk de neste dagene, men påpeker at dette heller ikke vil være nok til å begrense skogbrannfaren.

– Noen vil kanskje synes det er rar at det er skogbrannfare samtidig som det er meldt styrtregn. For at skogbrannfaren skal minke, må det være vedvarende regn over en lengre periode. Erfaringsmessig vil ikke disse ettermiddagsbygene være nok.

I tillegg legger meteorologen til at det vil også lyne hver ettermiddag de kommende dagene, som kan også være med på å skape skogbrann.

– Lyd kan igjen kan skape skogbrannfare hvis lynet slå ned på tørt gress. Da kan det fort bli brann. Det er ganske skummelt.

STYRTREGN: Det er også forventet styrtregn de kommende dagene. Meteorologen legger til at det også vil bli torden og lyn.

Fra 15. juni innfører også Oslo ekstraordinært forbud mot bruk av ild. Forbudet er midlertidig,

– Forskriften forbyr all bruk av ild i skog, utmark og innmark, inkludert faste tilrettelagte bålplasser, parker og grøntområder. Det er svært tørt i Oslo. Dette gir høy risiko for gress-, lyng og skogbranner i kommunen, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

Forbudet innebærer at det ikke blir tillatt med sankthansbål i år. Tillatelser som allerede er gitt på forhånd, er å anse som automatisk trukket tilbake, understreker kommunen.

Brannekspert i Frende Forsikring, Øystein Øren sier i en pressemelding at han ville være forsiktig med å bruke ild de kommende.

– Varmt og tørt vær øker gress- og skogbrannfaren. Vær ekstra forsiktig med bruk av engangsgriller, sigarettsneiper og annen ild nå. Jeg ville nok droppet det en del steder i landet til regnet har hjulpet oss ut av faren, sier Øren.