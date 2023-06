Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.

Ber om at fuskeanke avvises

Staten ønsker å avvise anken til student som ble utestengt fra all utdanning i ett år for å gjenbruke sine egne ord fra en eksamen hun hadde strøket på.

Det skjer til tross for at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) nylig gikk ut i VG og lovet endringer i loven, nettopp om saker som omhandler slik gjenbruk.

I det nye lovforslaget, som skal legges frem for Stortinget før sommeren, vil Borten Moe tydeliggjøre grensen for såkalt «selvplagiat», altså gjenbruk av egen tekst.

Det sa han både i intervju med VG, og som svar på et spørsmål i Stortingets spørretime fra Sofie Marhaug (Rødt).

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) lovet i slutten av mai endring i fuskelovverket.

– Upublisert arbeid, og arbeid som ikke har gitt uttelling, skal ikke lenger være fusk. Det blir å anse som egne notater, sa Borten Moe til VG i mai.

Når en student blir utestengt for fusk, kan hen saksøke staten for å få omgjort utestengelsen. Grunnen til at staten er motpart, er fordi Kunnskapsdepartementet eier universitetene og høyskolene.

Derfor er det i praksis slik at den ansvarlige statsråden, altså forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), er motpart i disse sakene.

Støtte fra 340 akademikere

Studenten på Høgskolen i Innlandet (HINN) hadde gjenbrukt deler av en egen eksamensbesvarelse som hun hadde strøket på, uten å henvise til seg selv. Hun hadde henvist til lærebøkene.

Likevel mente altså høyskolen, Felles klagenemnd og tingretten at hun i tillegg måtte henvise til seg selv, siden hun allerede hadde skrevet teksten en gang før.

Info Dette er saken: Høsten 2021 avla studenten kontinuasjonseksamen, eller konteeksamen, i et fag på praktisk pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Innlandet. Semesteret før hadde hun strøket på hjemmeeksamen i samme fag.

Eksamensbesvarelsen hennes ble sjekket med et tekstlikhetsprogram, populært kalt plagiatkontroll. Den avdekket at den nye teksten hadde ti prosent likhet med den forrige, underkjente eksamenen.

I studentens besvarelse var det to avsnitt med høy tekstlikhet: Ett på 189 ord og ett på 133 ord. De hadde henholdsvis 98 prosent og 95 prosent tekstlikhet til avsnitt i studentens tidligere oppgave.

Studenten ble felt for fusk i høgskolens sentrale klagenemnd og i Felles klagenemnd, som er klageorgan i slike saker. Hun ble utestengt i to semestre.

Hun saksøkte staten ved Kunnskapsdepartementet, men tapte altså i Oslo tingrett 20. april i år. Nå har hun anket saken til lagmannsretten.

Studenten mener avsnittene ble skrevet slik fordi hun refererer til fagtekster. Disse henviste hun korrekt til.

Hun refererer derfor ikke til sin egen, tidligere oppgave – noe retten mener hun hadde plikt til fordi hun ikke har sitert fagtekstene direkte, men har bearbeidet originalkildene. Vis mer

Saken førte til at over 340 akademikere ved norske høyskoler og universiteter skrev under på et opprop om at reglene måtte endres. Samtidig kom det sterk kritikk fra advokater og jusprofessorer, som mener den strenge tolkningen av fuskebegrepet ikke har grunnlag i loven.

Da studenten tapte i tingretten, besluttet hun å anke saken til lagmannsretten.

Nå ønsker altså regjeringsadvokaten at lagmannsretten skal avvise anken.

HINN-studenten har anket saken til Borgarting lagmannsrett.

Det er svært sjeldent at en student vinner saker om fusk i retten. En kartlegging VG har gjort viser at bare én student har vunnet frem med søksmålet sitt siden 2013.

Advokatfirma betaler for saken

I sitt tilsvar skriver regjeringsadvokaten blant annet at saken bør avsluttes før studenten belastet med enda flere kostnader.

Det skriver de selv om advokatfirmaet Vyrje, som representerer studenten, har lovet å holde henne skadesløs om hun taper. I tillegg ble det i forbindelse med omtalen av saken startet en spleis for at studenten skulle kunne anke saken.

Når studenter som er utestengt for fusk tar saken sin for retten, er motparten deres alltid staten ved kunnskapsdepartementet, som representeres av regjeringsadvokaten.

Advokat Magnus Stray Vyrje som representere studenten, ønsker ikke å kommentere ankesaken utover at han forutsetter at regjeringsadvokaten har skrevet anketilsvaret i tråd med det klienten – altså kunnskapsdepartementet og Borten Moe – ønsker.

I en kronikk i VG anklager Vyrje ministeren for å drive med dobbeltkommunikasjon når regjeringsadvokaten vil avvise anken, samtidig som Borten Moe selv er i ferd med å legge frem et forslag om lovendring.

– Statsråden hevder en ting overfor Stortinget, noe annet overfor lagmannsretten.

Advokat Magnus Stray Vyrje.

VG har spurt forsknings- og høyere utdanningsminister Borten Moe om svar på en rekke spørsmål om saken. Han er orientert om anketilsvaret fra regjeringsadvokaten, opplyser kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet opplyser videre at ministeren ikke kommenterer detaljer i en sak som går for domstolene. De understreker at denne saken er behandlet under de reglene som gjelder i dag.

– Regjeringen vil i forslag til ny universitets- og høyskolelov gi føringer for hvordan fuskesaker skal behandles fremover, og har varslet at det blant annet vil komme forslag til endringer for saker som gjelder gjenbruk av eget arbeid, opplyser departementet.