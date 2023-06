Synet fikk turister til å reagere: − Feil fakta

Flere turister skal ha reagert da de mente de ble vitne til slakt av hval fra cruiseskipet sitt tidligere denne uken.

– Det er så langt unna sannheten som man kan få det. Det er feil fakta, rett og slett.

Det sier Nils Jørgen Larsen, skipper på båten «Nystrand», etter at mannskapet parterte en hval i indre havn i Honningsvåg, vis-à-vis cruiseskipet MS «Boletti» tidligere denne uken.

700 britiske turister på cruiseskipet ble vitne til den blodige scenen, og flere av dem trodde de hadde sett hvalslakt på kloss hold. Selv om hvalfangst er en del av norsk kulturarv, er det ulovlig i store deler av verden.

– Da vekker det jo oppsikt at det parteres hval like ved et cruiseskip, sier reiselivssjef i Visit Nordkapp, Martin Hansen.

Han fikk flere spørrende og opprørte turister på døren tirsdag.

– De har ikke sett slakt, ikke noe skyting eller noe sånt, kontrer kaptein Larsen.

Finnmarksposten omtalte saken onsdag.

Han bekrefter at båten på et tidspunkt lå i nærheten av havnen og cruiseskipet MS «Bolletti». Det ble dog hverken slaktet eller skutt noen hvaler der, forteller skipperen:

– Det de så fra turistbåten var at vi tok kjøttet ned på lasterommet. Vi dro inn dit for å få litt le, for det var så sleng utfor havnen der. Vi setter ikke mannskapets liv i fare bare på grunn av turister.

Slik kan det ofte se ut på «Nystrand» etter en hvalfangst.

Har et avslappet forhold til situasjonen

Larsen forteller at de senere lå til havn ved kaia. Da var det flere turister som hadde kommet med spørsmål. Han er vant til at folk er imot hvalfangst.

– Noen mennesker tåler ikke å se at det fanges hval. Mange er imot hvalfangst, men mange vet ikke hva de snakker om. Det er synd turisten ikke får smake på dette deilige produktet.

– Vi har et avslappet forhold til denne situasjonen. Vi har lov til å gjøre alt vi har gjort, sier han.

Det har imidlertid vært andre ting som har skapt problemer for hvalfangerne i år.

– Det vi sliter mest med er været. I tillegg måtte vi vente i 45 døgn for å få ammunisjon, på grunn av krigen. Det har vært en trang oppstart i år, avslutter han.

– En dårlig miks

Reiselivssjef Hansen, som måtte svare opp på akkurat hva det var turistene hadde blitt vitne til, omtaler de fleste som svært nysgjerrige.

– Flere av turistene fra skipet ble nysgjerrige og stilte spørsmål som «How many whales are you allowed to kill?” – og sa at de hadde sett slakting av hval i båten ved siden av, forteller Hansen til VG.

Han omtaler det hele som udramatisk, og forteller at folk somr egel har forståelse for at hvalfangst er en del samfunnet og tradisjonen der.

Det gjelder imidlertid ikke alle, og Hansen kan forstå at enkelte reagerer.

– Reiseliv er avhengig av tillit og omdømme. Da må det være lov å si at hvalfangst og cruiseskip kan være en dårlig miks. Og selv om fiskeridirektoratet sier det er greit, hadde de neppe sagt det om slakting hadde skjedd på Karl-Johan, konstaterer han og avslutter:

– Vi har uansett den største respekt for de som lever av havet, det er tross alt kjærligheten til havet som opprettholder bosetningen her nord.

