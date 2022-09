BERGEN: Politiet holdt onsdag et informasjonsmøte for foreldre og ansatte

Barnehageansatt siktet for voldtekt av barn

Barnet går i samme barnehage som mannen i 30-årene er ansatt i, ifølge politiet. Mannen nekter straffskyld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En mann i Bergen er siktet etter mistanke om kvalifisert seksuell handling med en mindreårig, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag kveld.

En «kvalifisert seksuell handling» er en betegnelse som sikter til de mest alvorlige seksuelle handlingene, hvor det kan være vanskelig å trekke grensen mellom seksuell handling og omgang, ifølge domstol.no.

Han er siktet for både voldtekt og grov voldtekt av barn under 14 år (Straffelovens paragraf 299 og 301), ifølge Bergensavisen.

Det mistenkte overgrepet skal være begått mot et barn som går i samme barnehage som den siktede er ansatt i, ifølge politiet.

Den siktede er en mann i 30-årene. Han ble pågrepet tirsdag denne uken.

Mannen er avhørt og politiet har ransaket hans bopel. Politiet opplyser om art det er gjort beslag i datautstyr og at politiet jobber med å sikre dette for analyse og gjennomgang.

Siktede erkjenner ikke straffskyld. Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett torsdag.

Politiet har gjennomført flere avhør og det vil bli foretatt ytterligere avhør i dagene som kommer.

– Belastning for pårørende

Kjetil Johannes Ottesen er bistandsadvokat, og var til stede da barnet forklarte seg på Barnehuset i Bergen.

– På bakgrunn av det barnet har fortalt har politiet valgt å pågripe en ansatt i barnehagen til barnet, sier Ottesen til VG.

BISTANDSADVOKAT: Kjetil Johan Ottesen.

Nå avventer han og barnets pårørende politiets etterforskning av saken.

Han ønsker ikke å uttale seg om hvordan de han representerer har det nå.

– Men jeg kan si at generelt i denne type saker er det en belastning for pårørende, selvfølgelig.

Han sier et mulig erstatningskrav vil avhenge av hva politiets etterforskning viser, og gir igjen en generell kommentar.

– Vanligvis i denne type saker pleier det å være veldig aktuelt med erstatningskrav.

Holdt møte med foreldre og ansatte

Politiet har sammen med ledelsen i en barnehage i Bergen holdt et informasjonsmøte for foreldre og ansatte onsdag kveld.

Der var også etatsdirektør for barnehage, Mimi Bjerkestrand, som sier til VG at hun er sterkt berørt av saken.

– Det var en alvorlig stemning og mye følelser både blant de ansatte og foreldre. Alle ga uttrykk for at det var godt at de fikk den informasjonen de kan få, så tidlig som mulig.

STERKT BERØRT: Direktør i etat for barnehage i Bergen kommune, Mimi Bjerkestrand.

Etatsdirektøren sier at kommunen nå har fokus på å ta vare på barn, foreldre og ansatte.

– Bergen kommune har rutiner og prosedyrer for hvordan de håndterer slike saker.

Hun legger til at de kommer til å følge den aktuelle barnehagen tett opp de neste dagene.

– Vi kommer til å styrke bemanningen i barnehagen, følge opp med samtaler og tilby kontakt med støtteapparatet som kommunen har.