LILLESTRØM: Det har oppstått flere ulykker på Østlandet denne uken.

Påkjørsler i Lillestrøm: − Det hjelper å prate med noen

Tirsdag rykket nødetatene ut til to påkjørsler i Lillestrøm. Nå oppfordrer lederen av kommunens psykososiale kriseteam vitner om å ta kontakt.

En 48 år gammel kvinne, som ifølge Romerikes Blad kjørte elsparkesykkel, omkom i en ulykke ved Åråsen. I tillegg er en fotgjenger kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt i et fotgjengerfelt i Solheimsgata.

Linda Årnes Gulbrandsen, som leder kriseteamet, ber vitner ta kontakt med dem etter de dramatiske hendelsene.

– Det å få bistand fra et kriseteam kan hverken fjerne smerten folk står i, eller at hendelsen har skjedd. Et kriseteam kan derimot bidra med å være tilgjengelig og bistå med det praktiske, sier Gulbrandsen til VG.

– Vi ønsker også å informere om ulike reaksjoner folk får etter en ulykke. Vi prater om hva man kan forvente av både kroppslige reaksjoner og psykiske utfordringer, legger hun til.

Kriseteamet har fått flere henvendelser som har blitt fulgt opp etter ulykkene.

– Vi ønsker også å fremheve hvor viktig det ordinære nettverket er. Det å ha noen å snakke med, og å ikke være alene, er viktig, sier hun.

ANSATTE MED ERFARING: Linda Årnes Gulbrandsen forteller at kriseteamet består av ansatte som er vant til å håndtere mennesker i krisesituasjoner.

Bilfører er siktet

En 48 år gammel kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en betongbil i Lillestrøm tirsdag ettermiddag. Bilføreren er nå siktet, skriver Romerikes Blad.

Nødetater rykket ut til Åråsen i Lillestrøm etter meldinger om en påkjørsel. Rundt en halvtime etter å ha blitt varslet om hendelsen, ble den 48 år gamle kvinnen bekreftet omkommet.

Dødsulykken er nå under etterforskning, og politiadvokat Camilla Jensen opplyser til Romerikes Blad at det jobbes med å innhente bevismaterialet.

– Politiet jobber videre med saken og har siden ulykken skjedde jobbet med å innhente forklaringer fra personer som var på stedet, sier Jensen.

Påkjørsel ved overgangsfelt

En fotgjenger er kritisk skadet og fraktet til Ullevål etter påkjørsel tirsdag kveld. Ulykken skjedde ved Solheimsgata i Lillestrøm.

Bilfører er siktet, og politiet jobber med å innhente bevismateriell, skriver Romerikes Blad.

Det har vært flere påkjørsler på Østlandet de siste dagene. Eksperter sier at man som myk trafikant har et ansvar for å være synlig.