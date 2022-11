STREIKET i ÉN MÅNED: 30 dager med streik er over for Andrea Lyngvær Kuvene. Underveis har arbeidsgiveren sluppet å betale henne månedslønnen på rundt 19.000 utbetalt.

Andrea (20) tjener 341.400 etter barnehagestreiken - fornøyd med styrket pensjon

Andrea Lyngvær Kuvene (20) bor i kollektiv i Oslo og tjener 325.800 kroner i året som barnehageansatt. Hun har streiket i fire uker, og får et lønnshopp på 15.000. I tillegg cirka 40.000 mer i pensjon om drøyt 40 år.

Det er de harde fakta etter at forbundet hennes Fagforbundet og arbeidsgivere i Private barnehagers landsforbund ble enige om en løsning sammen med Riksmekleren onsdag morgen.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi sto i det gjennom streiken. Resultatet er ikke helt optimalt, men trolig mye bedre enn hvis det hadde blitt tvungen lønnsnemnd, sier Andrea til VG.

Ifølge Fagforbundets egen pensjonsekspert i forhandlingsenheten, Steinar Fuglevaag, er 20-åringen et drømme-eksempel på en barnehageansatt som vil få fullt utbytte av pensjonsavtalen partene kom frem til.

– Hun startet veldig tidlig i arbeidslivet, og vil få full opptjening dersom hun står i jobben. Hun vil også få glede av at privat AFP kommer på plass. Jeg anslår at hun vil 40.000 kroner mer i året i pensjon sammenlignet med dagens ordning, sier Fuglevaag til VG.

Det innebærer at Lyngvær Kuvene vil sitte igjen med cirka to-tredjedeler av fremtidig inntekt som pensjon, ifølge Fagforbundets tallknuser, som understreker at han må ta mange forbehold i sine beregninger.

Hun må også betale en halv prosent mindre av lønnen sin (2,5 prosent) som pensjonsytelse, etter som meklingen førte til at de private barnehagene selv må ta en større andel av dette for sine ansatte.

Les også Barnehagestreik: Vemund (3) lei av å være med pappa på jobb RØDTVET SKOLE (VG) Vemund (3) er et av flere tusen barn som skulle ha vært i barnehagen.

Andrea har stått streikevakter utenfor arbeidsplassen, Espira Grefsen Stasjon barnehage i Oslo - nesten alle hverdager siden streiken startet den 17. oktober.

Sist helg deltok hun i en stor streikemarkering foran Stortinget. 20-åringen som er barnehageassistent, er nederst på lønnsstigen blant de barnehageansatte. Dermed er hun også blant de lavtlønnede i Norge.

Hun synes arbeidsinnsats og ansvar ikke står i stil med lønningen hun får, som er rundt 19.000 kroner utbetalt hver måned.

DAG ÉN: Andrea Lyngvær Kuvene (til høyre) har streiket fra første dag i streiken blant de ansatte i de private barnehagene. Her står hun streikevakt utenfor Espira Grefsen stasjon barnehage sammen med Cecilie Libao Jenssen og Wiktor Bærheim Lokander den 17. oktober.

– Jeg har jobbet her i halvannet år som barnehagemedarbeider i hel stilling Den lave lønnen gjør at jeg må spe på med en ekstrajobb. Jeg jobber også på en kino i helgene, sier Andrea til VG.

Da har hun gjort unna fem hverdager med blant annet bleieskift, på- og avkledning av barn, trøsting, omsorg, læring, måltider, mottak og avskjed med barna på hennes avdeling i den private barnehagen, som er en del av den store barnehagekjeden Espira.

– Det har jo gått opp for meg at lønnen vi mottar i barnehagene, ikke er så høy. Jeg hadde gjerne sett et lønnsløft på 50.000 kroner, sier Lyngvær Kuvene.

– BURDE FÅTT 50.000: Et lønnshopp på 50.000 kroner hadde vært litt mer i tråd med ansvar og innsats i jobben som barnehageansatt, mener Andrea Lyngvær Kuvene - fotografert under en streikemarkering i Oslo sist helg.

Hun forteller at hun daglig er «ganske sliten» når arbeidsdagen med barna er over. Likevel må hun altså spe på med ekstrajobb for at hverdagen skal gå rundt økonomisk i hovedstaden.

– Hvordan bor du?

– Jeg bor i kollektiv med noen andre jenter. Slik klarer vi å håndtere leiekostnadene, svarer Andrea som betaler 7000 kroner i måneden i leiekostnad.

– Vil du jobbe i barnehage hele yrkeslivet?

– Jeg er ennå litt for ung til å svare klart på det. Men jeg vurderer journalist-utdanning, svarer Andrea.

Info Espira-barnehagene Espira Grefsen Stasjon Barnehage er en avdeling av barnehagekjeden Espira Barnehager AS.

Selskapet hadde i 2021 et årsresultat på 22,3 millioner kroner. Dette er overskuddet etter at kostnader, renter og skatter er trukket fra.

Selskapet opplyser at det driver omtrent 100 barnehager i over 50 norske kommuner. (Kilde: Espira) Vis mer

Hun har lagt merke til sakene i media om eiere av barnehagekjeder som har tjent opp store formuer gjennom blant annet offentlig støtte til barnehager i løpet av årene siden barnehagereformen og en storstilt barnehageutbygging ble iverksatt.

– Jeg blir helt satt ut når jeg leser om det. Barnehageeiere med milliardsummer i formue - det er en sjokkerende kontrast til våre lønninger, vi som jobber på gulvet med barna, sier Andrea Lyngvær Kuvene.