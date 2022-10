AGENTER: Denne kvartetten kjemper for klimasaken som en del av Miljøagentene. F.v.: Viljar Kristoffer Olaussen (12), Ulrik Hellum (14), Isa Viktoria Mellblom Theissen (14) og Benjamin Lau-Henriksen (15).

Tre av fire barn føler klimahåpløshet: − Ganske alvorlig

De fleste norske barn tror ikke det er mulig å løse klimakrisen, viser ny rapport. – Politikerne snakker for mye og gjør for lite, mener Ulrik Hellum (14) i Miljøagentene.

Ingeborg Huse Amundsen

Aurora Meløe (foto)

Onsdag slapp barnas miljøvernorganisasjon Miljøagentene og Redd Barna sin årlige rapport der de har spurt over 1000 barn og unge i Norge om klima og miljø.

Her kommer det frem at:

Kun en av fire unge i Norge tror verden vil klare å løse klimaproblemene.

Majoriteten føler i stedet på desperasjon, avmakt og håpløshet når det gjelder klimakrisen.

Mange er bekymret for sin egen fremtid.

Mindre enn to av ti mener politikerne gjør nok, ifølge rapporten.

Info Barnas klimarapport En årlig rapport av Miljøagentene og Redd Barna. Dette er åttende gang den slippes.

Rapporten er basert på innspill som Barnas klimapanel (et panel demokratisk valgt av Miljøagentene) har samlet inn, samt en undersøkelse gjennomført av Opinion i mai.

I undersøkelsen ble 1039 barn fra hele Norge i alderen åtte til 19 år er spurt om sine holdninger til klima og miljø. Vis mer

– Det er ganske alvorlig at så mange barn føler på håpløshet. Det betyr at vi faktisk må begynne å gjøre noe nå, sier Isa Viktoria Mellblom Theissen (14) i Miljøagentene.

SKAL PÅ TOPPMØTE: Isa Viktoria Mellblom Theissen (14) er spesielt engasjert i plast og forsøpling av havet. Hun og alle miljøagentene skal reise til klimakonferansen i Egypt om to uker.

Norge på dyster liste

Barnas rapport lanseres samme dag som en annen rapport, nemlig en av FN, som konkluderer med at kun 24 av 192 av verdens land lover større klimakutt – det til tross for at samtlige egentlig har forpliktet seg til å komme med mer ambisiøse mål i år.

Norge er på listen over landene som ikke lover mer per nå.

– Norge har potensial til å kutte ekstremt mye mer enn det målet vi har satt oss, siden vi er et rikt land med gode muligheter. Vi kunne vært mer ambisiøse. Det er svakt at ikke flere land melder inn høyere mål, mener Ulrik Hellum (14) fra Fredrikstad, som er medlem av Miljøagentene.

OPTIMIST: Ulrik Hellum (14) har regnskogen i Brasil som sitt hjertebarn. Han sier han forsøker å være klimaoptimist og holde motet oppe.

Den norske regjeringen har forpliktet seg til å kutte med 55 prosent i klimagassutslippene innen 2030. Men overfor FN er Norges mål fortsatt å kutte «minst 50 prosent og opp mot 55 prosent».

– Vi ser for lite handling; politikerne snakker for mye og gjør for lite. Det er også grunnen til at unge ikke tror at klimakrisen kan løses – for det er ikke noe å tro på, mener Hellum.

– Må skjerpe seg

Theissen i Miljøagentene synes også det er skuffende at ikke Norge hever ambisjonsnivået.

– Dette er noe Norge har lovet å gjøre, og da håper jeg at de gjør det snart. De må bare skjerpe seg, sier 14-åringen fra Oslo om den norske regjeringens løfte overfor FN om å øke utslippskuttene.

– Hva har egentlig disse målene å si?

– Målene i seg selv har ikke så stor betydning, men det gjør at politikerne forplikter seg til å nå dem, og det gjør det lettere for oss å kreve handling, svarer Theissen.

– Har druknet i andre kriser

Mani Hussaini, stortingsrepresentant for AP og medlem av Miljø- og energikomiteen på Stortinget, var invitert til lanseringen av Barnas klimarapport i Oslo onsdag.

Han sier at han «forstår veldig godt» at norske barn føler på håpløshet når det gjelder å løse klimautfordringene.

– Dessverre har klimakrisen druknet i de andre krisene vi står i. Men kampen er ikke over, og det haster er enn noen gang å gjøre noe. Jeg er like utålmodig som de unge på at Norge skal levere på målene sine.

DISKUSJON: Mani Hussaini (AP) deltok i panelet til Miljøagentene og Redd Barna om barnas klimarapport sammen med Une Bastholm (MDG) og Lars Haltbrekken (SV).

På spørsmål om hvorfor Norge da ikke har økt ambisjonene sine over FN og verdenssamfunnet, viser Hussaini til det gjeldende nasjonale målet om 55 prosent utslippskutt, og at det kan komme nye, internasjonale mål senere.

Klimadepartementet har foreløpig ikke svart på VGs spørsmål om FN-rapporten.