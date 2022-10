Ber Støre svare om rapportbråk: − Ekstremt alvorlig

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) får sterk kritikk for ikke å publisere en rapport hans eget departement bestilte. Nå krever Høyre at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommer på banen.

Nationen skrev fredag at kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ikke vil publisere en rapport som departementet selv bestilte.

Han mente at funnene kunne gi næring til konspirasjonsteorier og koble EØS-motstand til ekstreme politiske synspunkter.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke inn det i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å bidra til økt polarisering av den norske debatten, sa Gjelsvik til Nationen.

KOLLEGER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Avfeier

Begrunnelsen får den tidligere forsvars- og utenriksministeren til å steile:

– Da jeg leste saken i Nationen tenkte jeg at dette måtte være en misforståelse, men det var det jo ikke. Det er ekstremt alvorlig at den statsråden som har ansvar for valggjennomføring og å vurdere risikobildet opp mot norske valg, bare avfeier deler av en rapport hans eget departement selv har bestilt – fordi han ikke liker konklusjonen, sier Eriksen Søreide til VG.

Søndag kveld leverte hun skriftlige spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre om saken.

– Det er alvorlig, for hele poenget med rapporten er å sette inn tiltak slik at vi kan redusere risikoen for uønsket valgpåvirkning. Det blir vanskeligere når man bestemmer seg for å utelukke bestemte scenarioer, sier hun videre.

HØYRE-TOPP: Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide og tidligere statsminister Erna Solberg har fått stadig bedre meningsmålinger etter at Støre-regjeringen tok over makten.

Reagerer sterkt

Søreide, som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité, mener Gjelsviks begrunnelse for ikke å publisere, er «helt oppsiktsvekkende».

– Mener du Gjelsvik fremstår mer som aktivist enn som ansvarlig statsråd?

– Jeg mener han ikke tar ansvaret sitt som statsråd alvorlig når han avfeier mulige trusler og risiko mot norske valg fordi han ikke liker forskernes funn. Det er ikke forskerne, som Gjelsvik hevder, som politiserer forskningen. Det er det Gjelsvik som gjør, sier Søreide.

Høyre-toppen mener Gjelsvik både undergraver tilliten til forskningen, og til FFI, som blant annet har som oppgave å følge med på risikoen for påvirkning av norske valg.

Krever svar

FFI har publisert rapporten på egne nettsider, etter at departementet valgte å ikke publisere det på sine nettsider.

– Mener du at den norske tilknytningen til EU gjennom EØS-avtalen er et mulig angrepspunkt for russisk påvirkning?

– Jeg har ikke informasjon om konkrete ting, men ut fra det generelle bildet jobber jo Russland for å så mest mulig splittelse mellom europeiske land. Så det kan vi ikke se bort fra at kan skje. Nå sier ikke FFI at det ene eller andre scenarioet er mer sannsynlig, men vi vet jo at det er viktig for Russland å svekke den samlede europeiske støtten til Ukraina. Derfor er det veldig alvorlig når den statsråden som har ansvaret avfeier att av scenarioene fordi han ikke liker det

– Derfor må statsministeren svare: Stiller han seg bak Gjelsviks begrunnelse for ikke å publisere rapporten?

FORHANDLINGER: Jonas Gahr Støre og Sigbjørn Gjelsvik ble godt kjent da de forhandlet om Hurdalsplattformen sammen høsten 2021.

Forskeren: Bryter prinsipper

Forskerne bak rapporten har svært liten forståelse for Gjelsviks begrunnelse.

– At en statsråd ikke vil publisere en uavhengig forskningsrapport fordi han ikke liker innholdet, bryter med grunnleggende prinsipper for uavhengig forskning, åpenhet og offentlighet, sier Eskil Sivertsen fra FFI, skrev NTB lørdag.

Sivertsen kalte da beslutningen «ironisk».

– Det er en viss ironi i at en statsråd tilbakeholder en offentlig og uavhengig forskningsrapport fordi han er bekymret for å gi næring til konspirasjonsteorier, når fellesnevneren i de fleste av disse er oppfatningen av at myndigheter og politikere tilbakeholder informasjon.

VG har mandag formiddag forelagt kritikken fra Eriksen Søreide til Statsministerens kontor, men har foreløpig ikke fått svar.