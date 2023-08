«HANS»: Slik beveger regnbygene seg omtrent klokken 04.30 mandag morgen.

Ekstremværet «Hans»: − Vi er klare

Tidlig mandag morgen er det stille før stormen i Norge.

Ekstremværet «Hans» har herjet gjennom det sørlige Sverige natt til mandag, der det har sørget for stengte veier, omdirigerte fly og innstilte ferger.

Her hjemme er det meldt kraftig nedbør, og Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for «ekstremt mye» regn for deler av Sør-Norge.







Rødt nivå er det høyeste farenivået for regn, og utstedes når Meteorologisk institutt forventer at været skal gi ekstreme konsekvenser.

I Norge forbereder Innlandet fylke seg på å bli episenter for ekstremværet, og har satt krisestab.

Det er tidlig mandag morgen stengt mellom stoppene Hamar og Støren på Dovrebanen på grunn av værforhold. Bane Nor varsler en ny oppdatering klokken 12.

Ellers er det stort sett stille før stormen.

– Vi har ikke hatt noen hendelser knyttet til uværet enda, sier vaktleder ved 110-sentralen i Innlandet Roger Sagstuen til VG like før klokken 04.30 mandag morgen.

Han forteller at brannvesenet i området har styrket beredskapen og bemannet opp fra og med mandag morgen og helt frem til torsdag.

Det er ofte brannvesenet som rykker ut i startfasen ved oversvømte kjellere og andre type værrelaterte hendelser, forteller Sagstuen.

Også i Oslo har brannvesenet gjort seg klare.

– Vi har bemannet opp sånn at vi er klare hvis været dukker opp, sier vaktkommandør Tor Audunhus til VG klokken 04.40.

Treffer Norge fra Øst

Sjef for klimatjenestene ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, sa søndag til VG at ekstremværet treffer Norge fra øst. Det er svært uvanlig, ifølge klimaforskeren.

– Norge er delt i to med tanke på vær – øst- og vestavær. Vestlandet er mest eksponert for ekstremvær, og de som bor på Østlandet er vanligvis skjermet for dette, forteller han.

Han kommer med følgende råd til folk som bor på steder som blir hardest rammet:

– Jeg anbefaler folk å sikre verdiene sine, og unngå at vann kommer inn i hus og boliger. Hvis noe alvorlig skulle skje, må folk først og fremst tenke på å sikre seg selv, råder han.

