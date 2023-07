1 / 3 forrige neste fullskjerm

Reagerer på kommentarer under Pride-sending: − Jeg blir lei meg

Under en livesending på TikTok av årets prideparade i Oslo dukket det opp flere kommentarer som truet om å ta liv.

«Jeg får lyst til å bombe dette stedet»

«Skyt de»

«Skal drepe dere»

«Spreng faenskapet»

Dette er noen av kommentarene som dukket opp under live-sendingen fra lørdagens prideparade i Oslo.

Politiet i Oslo er kjent med TikToken og gjør nå undersøkelser knyttet til den.

– Politiet jobber nå med vurdere de ulike ytringene og kommentarene konkret for å se om de er straffbare, skriver fagleder for nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet, Monica Lillebakken, i en e-post til VG.

FRYKT: VGTV-profil Morten Hegseth sier kommentarene på livesendingen sprer unødvendig mye frykt.

Kritisk til kommentarfeltet

VGTV-profilen Morten Hegseth sier han er kritisk til at TikTok som plattform lar denne typen kommentarer publiseres uten moderator.

– Dette er trusler om å ta mange liv, og de sprer unødvendig mye frykt blant de som identifiserer seg som LGBTQ+ og deres venner og familie. Jeg blir lei meg på vegne av de som allerede er redde og som ser dette på TikTok.

Han sier videre at han opplever situasjonen med trusler på nett som paradoksalt.

– Det var rekordoppmøte til paraden, så vi ser at aksepten går fremover. Samtidig så ser vi at kommentarer og hatefulle ytringer på nett er verre enn noen gang.

Han sier han håper politiet følger opp kommentarene.

– Slike kommentarer er uakseptabel retorikk og jeg håper politiet følger opp dette. Vi må og huske på at de som skriver dette er i mindretall, og som drag-ikonet Sasha Velour nylig sa; Vi er for mange og for sterke, de kommer aldri til å vinne, sier han.

– Skikkelig trist

Lærer og forfatter Sofie Frøysaa skrev nylig en kronikk om hvorfor Pride er viktigere enn noensinne. Hun reagerer også på kommentarene som er skrevet under liven på TikTok.

– Dette er skikkelig trist. Jeg tenker at det viser at vi har en lang vei å gå, og at det fortsatt finnes fordommer som må utfordres. Og at den beste medisinen mot fordommer og frykt er kunnskap og synliggjøring, slik som pride.

TRIST: Sofie Frøysaa reagerer på kommentarene som er skrevet under liven på TikTok og kaller det trist.

Hun kaller kommentarene for digital vold.

– Slike kommentarer bekrefter at vi har et samfunnsproblem, og at vi som samfunn har sviktet skeive. De er veldig konfronterende, her får man det svart på hvitt. Det er digital vold, sier hun.

Sammenlignet med første halvår i 2022 ble det i andre halvår 2022 registrert en tredobling i antall anmeldelser for hatefulle ytringer på grunnlagene seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

– Det virker som det har blitt lavere terskel for dette på internett. Jeg blir lei meg av å tenke på det. Dette angår oss alle, sier Frøysaa.

Fjernet kommentarer

Parisa Khosravi, kommunikasjonssjef i TikTok Norden, skriver til VG at kommentarene nå er moderert:

– Kommentarene på disse skjermbildene som bryter med retningslinjene våre er ikke lenger på plattformen, det vil si at de er moderert. Vi sletter ting som bryter retningslinjene våre og dette skjer raskt, 96,7 prosent av gangene før noen rapporterer det til oss, litt over 90 prosent innen 24 timer, og 81 prosent før det får noen visninger, skriver hun og henviser til Tiktoks kvartalsrapport.

Khosravi viser til at det i retningslinjene blant annet står at plattformen ikke tillater voldelige trusler, oppfordring til vold eller promotering av kriminelle aktiviteter som kan skade mennesker, dyr eller eiendom.

– Hvis det er en spesifikk, troverdig og overhengende trussel mot menneskeliv eller alvorlig fysisk skade, rapporterer vi det til relevante politimyndigheter, skriver Khosravi.

En økning av kritiske ytringer

VG publiserte tidligere i sommer en sak om at det har vært en kraftig økning i negativ omtale av skeive på Twitter og Facebook.

Rapporten, som er utført av Analyse og Tall på vegne av Amnesty og FRI, viser en betydelig økning i omtale av skeive og skeiv tematikk, samt negativ omtale av skeive på plattformene.

Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), sier dette om rapporten:

– Det er vondt å se hatet, men i helgen druknet det i all kjærligheten fra paradedeltagere som gikk for mangfoldet og likeverdet i Oslo. Rapporten viser at det er et lite antall mennesker som står for et stort antall ytringer, og det er viktig å huske på at den skeive bevegelsen har mange støttespillere.

Info Rapport: Økning av kritiske ytringer om skeive Analysebyrået Analyse & Tall så på hundretusenvis av norske ytringer på Facebook og Twitter fra perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2022.

Rapporten viser en betydelig økning i omtale av skeive og skeiv tematikk, samt negativ omtale av skeive, og spesielt transpersoner på plattformene. Antallet tweets om skeive økte fra 6 457 (2018) til 44 620 (2022).

Rapporten viser at 47 % av Twitter-meldingene om transpersoner har en kritisk tilnærming, mens 40 % har en støttende tilnærming. Kilde: Amnesty.no Vis mer

Morten Hegseth er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.