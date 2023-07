MER PÅ SKJERM: Nettbrett er stadig mer vanlig for norske skoleelever.

Uten oppdaterte lærebøker tre år etter ny læreplan

Kun én av fem rektorer i grunnskolene rapporterer at de har kjøpt inn læremidler til læreplanene i alle fag. I august er det tre år siden læreplanene ble innført.

Kortversjonen Kun 19 prosent av rektorer og skoleledere i grunnskolen har kjøpt læremidler tilknyttet nye læreplaner som ble innført for tre år siden, ifølge en undersøkelse NIFU har utført for Utdanningsdirektoratet.

48 prosent av ledere i videregående har kjøpt inn læremidler i alle fag, mens 36 prosent svarer at de ikke har kjøpt læremidler i noen fag.

Hovedårsaken til den lite oppdaterte undervisningssituasjonen er økonomiske begrensninger.

80 prosent av grunnskolerektorer oppgir økonomi som en årsak til manglende læremiddelinnkjøp.

Et tilskudd på 115 millioner til læremidler i revidert nasjonalbudsjett er utilstrekkelig, ifølge Stig Johannessen i Skolelederforbundet.

23 prosent av grunnskolerektorer og 53 prosent av videregående skolerektorer sier allikevel at de har læremidler som dekker skolens behov. Vis mer

Status kommer frem i Utdanningsdirektoratets store spørreundersøkelse til norske grunnskoler og videregående skoler våren 2023.

Det var fagbladet Utdanningsnytt som først meldte om læremiddel-situasjonen.

Langt flere rektorer i videregående (48 prosent) enn i grunnskolen melder at de har kjøpt inn læremidler i alle fag. Men der er det enten-eller. For hele 36 prosent av skoleeierne i videregående svarer at de ikke har kjøpt inn nye læremidler i noen fag.

– Stram kommuneøkonomi

– Kommuneøkonomien er stram mange steder. Dette gir seg utslag i politiske prioriteringer som også går utover læremiddel-situasjonen. Samtidig ser vi nok fortsatt ettervirkninger etter at mange læremidler ble sent ferdig, sier leder Stig Johannessen i Skolelederforbundet til VG.

LEDER SKOLELEDERE: Stig Johannessen er leder i Skolelederforbundet

385 grunnskoler, 101 videregående skoler, 98 kommuner og elleve fylkeskommuner har svart på undersøkelsen.

Info Læremidler «Med læremiddel meiner ein alle trykte, ikkje-trykte og digitale element som er utvikla til bruk i opplæringa. Dei kan vere enkeltståande eller gå inn i ein heilskap, og dekkjer aleine eller til saman kompetansemål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.» Kilde: Utdanningsdirektoratet Vis mer

Innenfor den store andelen grunnskolen som har unnlatt å kjøpe inn relevante læremidler til de nye læreplanene, er økonomi hovedforklaringen, som Johannessen er inne på.

De har ikke råd.

Åtte av ti rektorer i grunnskolen svarer at økonomien er en av årsakene til at de ikke har kjøpt inn nye læremidler i alle fag.

– Tilgjengeligheten på oppdaterte læremidler får jo følger for hvordan opplæringen kan gjennomføres, sier Johannessen i Skolelederforbundet om konsekvensene av læremiddel-mangelen.

Han la merke til at regjeringen bevilget 115 millioner ekstra til læremidler senest i revidert nasjonalbudsjett i mai

– Det kan høres mye ut, men det er ingen sum som monner, vurderer forbundslederen.

SKOLEBIBLIOTEKET: Kunnskapsminister Tonje Brenna

Kunnskapsminister Tonje Brenna skrev på sin side i pressemeldingen fra mai at tilskuddet på 115 millioner var nok til å kjøpe en bok til hver eneste elev på alle barneskoler i hele landet.

Forsinkede læremidler

I undersøkelsen svarer kun 23 prosent av rektorene svarer at de allerede har læremidler som dekker skolens behov.

Sammenlignet med 2021 er det 22 prosentpoeng flere skoleledere på

grunnskoler som har begrunnet manglende innkjøp av relevante lærebøker med økonomi i årets undersøkelse.

For skoleledere på videregående er det størst andel (69 prosent) som svarer at læremidler tilpasset det siste læreplanverket 2020 ikke er tilgjengelig i tide.

Over halvparten av skolelederne på videregående (53 prosent) har krysset av for at de allerede har læremidler som dekker deres behov.

23 prosent av skolelederne på grunnskoler har svart det samme.

Nettbrett vs. bøker

Når det gjelder balansen mellom lærebøker og digitale læremidler, er de fleste som er spurt fornøyde. Det er likevel en fjerdedel av skolelederne på grunnskoler som mener at de baserer seg for mye på digitale læremidler. Bare fire prosent av skolelederne på videregående mener det samme.

HOS RIKSMEKLEREN: Terje Skyvulstad

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet peker på læremiddel-mangelen som et alvorlig og kjent problem.

– Ikke siden innføringen av Læreplan-97 har læreplanendringer vært fulgt av tilstrekkelige bevilgninger til oppdaterte læremidler. Dette går utover elevenes læring og lærernes muligheter til å gi god undervisning, sier han til VG.

Han oppfordrer politikerne til å møte manglende kroner til læremidler med med bevilgning av friske midler.

– Det er både et statlig og lokalpolitisk ansvar. Jeg minner om tar det er valgår. Dette er ingen dårlig sak for partiene å love og rydde opp i, avslutter Skyvulstad.