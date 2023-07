Bekymringsmeldinger fra politiet har ikke nådd kommunene: − Alvorlig

Flere bekymringsmeldinger som politiet har sendt via Altinn til barnevernet har ikke nådd kommunene.

Det viser seg at kommunene ikke har vært kjent med at de har mottatt informasjon fra politiet i Altinn, skriver politiet i en pressemelding.

– Politiet har trodd at mottakere har mottatt, lest og håndtert bekymringsmeldingene vi har sendt dem i Altinn. Når det viser seg at mottakere ikke har åpnet meldingene fordi de ikke har vært klar over at de har mottatt dem, så er det alvorlig, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.







Politidirektoratet har iverksatt umiddelbare tiltak for å få oversikt og gjenopprette meldingene.

– Det viktigste nå blir å skaffe oss en god oversikt slik at vi kan bidra til at de som trenger hjelp og oppfølging, får det. Vi har tett og god dialog med de berørte aktørene, og har høy prioritet på å skaffe oss oversikt raskt, sier Vandvik.

Det er foreløpig ikke kjent om feilen gjelder alle kommunene. Byrådet i Bergen har kalt inn til pressekonferanse om saken klokken 12.30 tirsdag.

Lillehammer fotografert i 2011. Kommunen har ikke mottatt dokumenter sendt digitalt fra politiet de siste to årene, skriver de på sine nettsider.

Ikke mottatt dokumenter på to år

I kjølvannet av barneverns-saken i Bergen i juni hvor bekymringsmeldinger til barnevernet forsvant, har flere kommuner gransket sine egne systemer og rutiner. I saken fra Bergen gjaldt problemene en feil i Vismas behandlingssystem.

Lillehammer kommune skrev 1. juli på sine nettsider at barnevernet ikke har mottatt dokumenter som har blitt tilsendt digitalt fra politiet de siste to årene.

– Alle dokumentene finnes fortsatt, men på grunn av manglende tilganger har barnevernet ikke blitt informert om en bekymringsmelding fra i år.

I Lillehammer dreier det seg totalt om 35 dokumenter som er sendt fra ulike politidistrikt til barnevernet. Tre av disse var bekymringsmeldinger om barn til barenvernet. To av disse er henlagt, og den siste følges nå opp, skriver kommunen.

HØY PRIORITET: Bjørn Vandvik i Politidirektoratet fotografert ved en tidligere anledning.

Lillehammer kommune har meldt saken til Datatilsynet og statsforvalteren.

Kommunalsjef for oppvekst, utdanning og kultur Terje Næss, sier det er avdekket at feilen gjelder flere kommuner.

– Vi har fått bekreftet at dette gjelder både Gausdal og Øyer kommune. Da er det også grunn til å tro at det gjelder enda flere.

Barnevernsleder i Gausdal og Øyer barneverntjeneste, Nina Rønningen Hjelmstad, bekrefter at dette også har skjedd i Gausdal og Øyer.

Hun sier de ikke har gått glipp av bekymringsmeldinger på grunn av manglende tilgang.

– Vi fikk tilgang til dem samme dag som dette ble oppdaget, sier hun.

SE VIDERE: VG Forklarer bekymringsmeldingene som forsvant