Advarer mot glatte veier på Østlandet – flere ulykker lørdag morgen

Synkende temperaturer på Østlandet kan gi glatte veier. Veitrafikksentralen advarer lørdag morgen om dette, samtidig som politiet melder om flere ulykker.

Veitrafikksentralen øst meldte litt før klokken åtte om at synkende temperaturer kan føre til stedvis glatte veier. De skrev også at de har saltet veiene og vil fortsette med dette utover dagen.

– Vi har ikke mottatt noen spesifikke meldinger om noen hendelser per nå. Men det er vinter, så det kan være stedvis glatt på noen veier, sa trafikkoperatør Turid Norman til VG litt før klokken ni.

Hun ber folk være forsiktige og ha det i bakhodet at det kan være glatt noen steder.

Også Vegtrafikksentralen Sør advarer om stedvis svært glatte veier i Vestfold, Telemark og Aust-Agder.

Litt senere kommer det meldinger om flere ulykker fra politiet i området.

Politiet i Øst skriver på Twitter at en bil har snurret på E6 i Moss mellom Storebaug og Mosseporten. En annen bil skal også ha snurret nord for Mosseporten i retning nord. De advarer om at det er svært glatt på stedet.

På E6 i Dal i Akershus har også en personbil med med en voksen og tre barn kjørt av veien ved halv ti-tiden, uten at noen ble skadet. Som følge av ulykken ble høyre felt stengt i en kort periode.

Samtidig tvitrer Oslo politidistrikt om en ulykke på Enebakkveien ved Klemetsrud.

– Ved den siste ulykken på Klemetsrud er det glatte veier, så det er nok en kombinasjon av det og høy hastighet som har ført til ulykken, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Han sier det ikke skal være noen trafikale problemer, og at føreren kom uskadet fra utkjøringen. Politiet venter nå på bilberging på stedet.

Tidligere på dagen ble det også meldt om en trailer som kjørte ut ved Maridalsveien i Oslo og sperret hele veien. Den kom seg derimot løs selv, opplyser Stokkli om.

Samtidig advarer han mot at føreforholdene kan fortsette å være utfordrende utover dagen.

– Det er klart det kan bli underkjølt fuktighet på veiene hvis et blir kaldt. Og hvis det ikke saltes godt nok, kan det bli glatt der det ikke kjører så mange biler, sier han.

En gassdrevet bil skal også ha kjørt ut på Klokkarstua i Hurum, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

