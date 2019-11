ARBEIDSMIINSTER: Anniken Hauglie (H). Foto: Tore Kristiansen

Hauglies kalender: Hadde ingen møter med NAV måneden etter at alarmen gikk

Anniken Hauglie har sagt at den «store alarmen» om NAV-skandalen gikk i departementet den 30. august. Likevel viser kalenderen hennes ikke ett eneste møte med NAV i måneden som fulgte.

Nå får hun knallhard kritikk fra Rødt, SV og Arbeiderpartiet – som mener kalenderen viser at hun ikke håndterte skandalen seriøst nok, selv da det var klart at folk kunne ha havnet i fengsel.

– Vi har gjentatte ganger bedt Hauglie svare Stortinget på hva hun faktisk gjorde etter at alarmen gikk, og det har hun altså nektet å svare på. Hun har dyttet granskningsutvalget foran seg. Men nå har vi fått svaret, og det svaret er drepende for statsråden, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Han har fredag fått innsyn i Hauglies kalender fra den 30. august til 26. september i år, etter § 74 i Stortingets forretningsorden. Den viser ingen oppførte avtaler relatert til NAV-skandalen i denne perioden.

VG ba om innsyn i kalenderen 5. november, men har fått til svar at vedtak ikke er truffet i saken på grunn av stor pågang.

Hauglie har forklart at den «store alarmen» i departementet om NAV-saken gikk den 30. august, da NAV informerte om at feiltolkningen av EØS-reglene også kunne gjelde saker der folk hadde vært lengre perioder i utlandet, og dermed ha ført til domfellelser.

Det første møtet mellom NAV og departementet etter dette, ble holdt den 13. september.

På dette møtet deltok ikke Hauglie, bekrefter arbeidsdepartementet.

Ap: – Urovekkende

I Hauglies kalender står det oppført en rekke valgkamparrangementer, som morgenaksjon ved T-banen, andre arrangementer og møter, og reiser til Mo i Rana og Haugesund. VG har omtalt flere av disse arrangementene tidligere.

Den eneste oppføringen som er relatert til NAV, er et åpningsinnlegg Hauglie holdt på NAV-konferansen den 12. september.

Eva Kristin Hansen, som sitter i kontrollkomiteen for Ap, mener det er problematisk at det ikke står oppført noen offisielle møter om NAV-saken – uavhengig om hun kan ha hatt uformelle samtaler med NAV i perioden eller ikke.

– Det er urovekkende at når alarmen har gått at man enten a) ikke har hatt noe møter, og drevet valgkamp mens folk har blitt uriktig dømt og fengslet eller b) Har hatt møter som ikke er loggført, der man tar praten på gangen så man ikke kan ettergå det.

Vurderer mistillit

Moxnes sier dette om hvorfor Rødt krevde innsyn i kalenderen:

– Det er helt avgjørende for å vurdere om Hauglie har gjort det man burde forvente av en statsråd som får den største rettsskandalen i norsk historie i fredstid i fanget. Har hun gjort det hun burde for å ta grep? Det er det ingen spor av i 14 lange dager i kalenderen, etter at den store alarmen gikk i departementet, sier han.

– Det som burde stått i kalenderen, er at det var ekstraordinære krisemøter i departementet fra lørdag, etter at beskjeden kom på fredagen. For det andre burde det stått at Hauglie satt i gang prosessene som gjør at Riksadvokaten får folk ut av fengsel, og at NAV starter oppryddingen.

Han har tidligere sagt at Rødt vurderer mistillit mot Hauglie. På spørsmål om hva kalenderen har å si for Rødts vurdering, svarer Moxnes:

– Det må partiet nå ta stilling til. Men for min del har jeg fulgt saken fra dag til dag i tre uker, og jeg må si at tålmodigheten nærmer seg bristepunktet.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes vurderer mistillit mot Anniken Hauglie. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Burde engasjert seg direkte

Også Freddy Øvstegård, som sitter i kontrollkomiteen for SV, mener informasjonen som kommer frem i kalenderen er «skandaløs».

– Jeg tenker at det viser at Anniken Hauglie synes valgkamp var viktigere enn å komme til bunns i den største rettsikkerhetsskandalen i nyere norsk historie. Det er egentlig ganske skandaløst i seg selv, og vitner om at statsråden ikke på et tidlig tidspunkt tok det så seriøst som det burde ha blitt gjort

Han mener hun burde ha involvert seg direkte i prosessen da alarmen gikk i departementet, og at dette burde komme frem i kalenderen.

– Det burde være selvsagt at arbeidsministeren som ansvarlig minister engasjerer seg seg direkte for å fine ut hva som har skjedd, sier han.

– Det er klart det har noe å si hva slags rolle den øverste lederen i departementet har i arbeidet og håndteringen av saken. Det er jo lite tillitvekkende når det kommer til Anniken Hauglies håndtering av saken etter at det ble kjent for departementet.

KONTROLLKOMITEEN: SVs representant, Freddy Øvstegård. Foto: Odin Jæger

– Full fokus på å rydde opp

Statssekretær Vegard Einan svarer på kritikken mot Hauglie, som er utilgjengelig fredag kveld.

– Departementet har full fokus på å rydde opp, og å sørge for at de berørte blir ivaretatt på best mulig måte. Det er viktig for oss at de som er rammet får pengene sine tilbake så fort som mulig. Vi praktiserer mer-offentlighet i denne saken. Derfor har vi gitt delvis innsyn i enkelte av statsrådens planer. I tillegg svarer vi selvsagt kontroll- og konstitusjonskomiteen på alle spørsmål etter beste evne.

Departementet vil ikke svare på om Hauglie kan ha hatt møter med NAV som ikke er ført opp i kalenderen.

De understreker samtidig at de vil svare på alle spørsmål kontrollkomiteen på Stortinget stiller.

Einan viser til et brev sendt fra Hauglie til Moxnes om kalender-innsynet. Der påpeker arbeidsministeren at hun har et tett program som justeres fortløpende:

– Oppføringer i den elektroniske kalenderen gir derfor ikke nødvendigvis et riktig bilde av mine aktiviteter. Dette skyldes at enkelte planlagte aktiviteter blir avlyst, og at andre aktiviteter gjennomføres uten at dette registreres i kalenderen. Det har vært stilt spørsmål om min tilstedeværelse på kontoret. Uavhengig av de oppføringene det her gis innsyn i kan jeg opplyse om at jeg har flere faste, interne møter hver uke.

– Ønske om størst mulig åpenhet

Hauglie skriver at enkelte kalenderoppføringer gjelder private gjøremål, partipolitiske aktiviteter eller utelukkende er korte, praktiske opplysninger, og at disse ikke gis innsyn i . Hun skriver at hun likevel sender en kopi av oppføringene som viser valgkampaktivitet, på grunn av den offentlige interessen i saken om feilpraktisering av EØS-regelverket.

– Gitt denne sakens særskilte karakter, den offentlige interessen i saken og mitt ønske om størst mulig åpenhet, utvises det meroffentlighet for enkelte av kalenderoppføringene som kunne ha vært unntatt, skriver hun videre.

Publisert: 22.11.19 kl. 22:29