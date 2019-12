FORNØYD: Ordfører Nils A. Røhne (Ap) er fornøyd både med å vise at det er politikerne som bestemmer - og med at Stange kommune beholder gullklokke-ordningen for de ansatte. Til venstre: Senterpartiets lokale frontfigur, Aasa Gjestvang. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Stange snur: Deler ut gullklokker likevel

Politikerne overprøver rådmannen og mener tiden ikke er inne for å droppe utdeling av gullklokker.

Det har et solid flertall i formannskapet i Hedmark-kommunen gått inn for. Og ordfører Nils A. Røhne (Ap) er skråsikker på at kommunestyret vil gå inn for det samme i sitt julemøte i kommende uke.

– Jeg er hundre prosent sikker på at et flertall i kommunestyret vil gå inn for å beholde gullklokke-ordningen. Det er vi politikere som bestemmer til slutt, sier ordfører-veteran Røhne til VG.

I formannskapet fikk Ap sammen med SV, MDG og Nærmiljølista Ottestad flertall for sitt fellesforslag om å ta inn igjen gullklokkene i budsjettet. Gullklokkene utgjør en budsjettpost på 250.000 kroner årlig.

Protester

Det ble tendenser til ramaskrik og protester i Hedmark-kommunen i november - da det ble kjent at rådmannen hadde foreslått å spare inn utgiftene til hedersbevis for ansatte med 25 års fartstid i kommunen.

– Det er på sin plass med en slik heder for ansatte med mange år bak seg i kommunen, begrunner ordfører Røhne for at gullklokke-ordningen beholdes.

GULLKLOKKEN: Gullklokken er et hederstegn for lang og tro tjeneste i flere sammenhenger. På bildet sees fotballandslagets gullklokke som deles ut til spillere med 25 kamper med flagget på brystet. Foto: Krister Sørbø, VG

Skal vurdere erstatninger

I tillegg ble det vedtatt enstemmig et verbalforslag i formannskapet om at rådmannen i samarbeid med tillitsvalgte skal vurdere ordningen med gullklokke etter 25 års sammenhengende tjeneste.

– Vurderingen skal presentere alternative gaver, gaveprogram og/eller andre HR-tiltak med tilsvarende positive effekter overfor de ansatte i målgruppa. Anbefalingene fra arbeidet skal legges fram for politikerne til vurdering neste år. Og så er det opp til de folkevalgte å finne ut om det er noen annen gave som danker ut gullklokken.

10.12.19

