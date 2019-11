POLFARER: Børge Ousland er viden kjent som polfarer og ekspedisjons-leder etter flere ekspedisjoner i polare strøk. Foto: Frode Hansen, VG

Istrøbbel for Børge Ouslands polekspedisjon

Børge Ousland (57) og sørafrikanske Mike Horn (53) forsøker å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski. Uvanlig tynn is skaper trøbbel for de to.

NTB

Ousland og Horn forlot Nome i Alaska med seilbåt 25. august og ankom iskanten 12. september. Siden har de gått på ski over isen.

Planen er at de skal hentes med båt ved iskanten nord for Svalbard. Egentlig skulle de nå målet i midten av november.

På grunn av klimaendringene er isen mye tynnere enn vanlig, ifølge talsperson Lars Ebbesen for ekspedisjonen. Det har vist seg å bli svært utfordrende for polfarerne.

Isen driver bakover

Vinden dytter nemlig isen vestover mot Grønland, noe som blir feil retning for Ousland og Horn.

– De har drevet bakover to til tre kilometer per dag, sier Ebbesen til nyhetsbyrået AFP.

Ousland og Horn håper å nå målet sitt innen ti-tolv dager. De er da tomme for rasjoner.

– Vi jobber nå med å finne en måte å levere mer mat i fall det tar lenger tid, sier Ebbesen.

Forbereder redningsaksjon

Ifølge Nordlys har Hovedredningssentralen Nord-Norge forberedt seg på å hente ut paret dersom det blir nødvendig.

Et helikopter stasjonert i Longyearbyen på Svalbard kan brukes til en eventuell redningsaksjon, og Hovedredningssentralen har planlagt å bruke forskningsfartøyet Kronprins Haakon som mellomlandingsstasjon.

Foreløpig er en redningsaksjon ikke aktuelt.

– Utmattet

Ifølge Ebbesen har Ousland og Horn fått noen små frostskader, men er i overraskende god form til tross for problemene de har støtt på.

Horns datter, Annika Horn, har imidlertid uttalt at faren var svært nedfor da hun snakket med ham.

– Jeg har aldri sett han sånn før, så ekstremt utmattet. Søsteren min og jeg vil at han skal komme snart hjem, sa hun til den franske avisen Le Parisien.

Publisert: 23.11.19 kl. 13:18

