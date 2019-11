DREPT: Her er Said Bassam Chataya (28) under et VG-intervju i 2012. Vel syv år senere ble 28-knivdrept i et masseslagsmål i Bergen, ifølge politiet. Foto: Annemor Larsen

Fetter (22) tiltalt for drapet på Said (28)

Politiet mener en mann (22) stakk Said Bassam Chataya (28) flere ganger med kniv under et masseslagsmål ved en bensinstasjon i Bergen i februar. Nå er 22-åringen tiltalt for drap.

For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge tiltalen, ble 28 år gamle Said Bassam Chataya påført flere knistikk i overkroppen. 28-åringen ble påført omfattende skader, som gjorde at han døde av forblødning etter kort tid.

– Han erkjenner ikke straffeskyld for drap, men han erkjenner skyld for grov kroppsskade med døden til følge. Han forårsaket dødsfallet og har aldri bestridt det, men det går på forsettet som blir et tema under rettssaken, sier drapstiltaltes forsvarer, advokat Jørgen Riple, til VG.

les også Her er drepte Said (28) sammen med vennen Marco Elsafadi: – Han var som en lillebror for meg

Politiet har video av drapet

Det var om kvelden 15. februar i år at det oppsto et masseslagsmål utenfor Circle K ved Danmarksplass i Bergen. Totalt 12 personer ble pågrepet i etterkant av slagsmålet, men flere av dem ble raskt løslatt.

En av de pågrepne var avdødes fetter, den 22 år gamle mannen som nå er tiltalt for drapet.

les også Øyevitne: Slik var den dødelige slåsskampen

Politiet har blant annet sikret seg en overvåkningsvideo fra bensinstasjonen, som viser knivstikkingen. Det er ventet at videoen vil bli spilt av under hovedforhandlingen i Bergen tingrett i slutten av januar neste år.

– Det var ingen konflikt mellom min klient og avdøde. Det var et basketak som jeg oppfatter som ikke planlagt. Min klient var ikke klar over at avdøde skulle komme til stedet. Det var ingen komflikt mellom dem, sier Riple.

ÅSTEDET: I dagene etter det dødelige masseslagsmålet ble det lagt ned flere titalls blomsterbuketter ved bensinstasjonen i Bergen, hvor offeret ble knivstukket til døde. Foto: SCANPIX

Tiltalt for mishandling

Den 22 år gamle fetteren er også tiltalt for mishandling av sin tidligere samboer gjennom et halvt år fra august 2019 til februar 2019.

Ifølge tiltalen, har 22-åringen vært voldelig og truende overfor den fornæremde kvinnen, samt at han skal ha truet med å brenne ned huset til både henne og moren hennes.

Politiet mener også at 22-åringen har vært kontrollerende og nektet kvinnen omgang med venner og familie.

– Han erkjenner ikke straffskyld for denne posten, sier forsvareren.

les også – Aldri sett større oppmøte i muslimsk begravelse

Drapstrusler

Den drapstiltalte 22-åringen er også tiltalt for trusler mot sin tidligere samboer og tre andre personer. Noen av truslene er rene drapstrusler, ifølge tiltalen.

22-åringen skal blant annet ha ringt tre av de fornærmede på Facetime, vist frem en kniv og pistol og uttalt at han skulle drepe en av dem.

Ifølge forsvareren, erkjenner ikke 22-åringen straffskyld for truslene.

Publisert: 23.11.19 kl. 09:00

Mer om