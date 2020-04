RINGER RUNDT: Disse elevrådsrepresentantene ved Uranienborg skole, ringer jevnlig rundt til sine medelever under coronakrisen. Foto: Uranienborg skole

Elevenes tilbakemelding om hjemmeskole: – Vanskelig å finne motivasjon

Ved Uranienborg skole i Oslo, ringer elevrådet hjem til elevene for å høre hvordan de har det. Mange savner skolen, ifølge elevrådsleder Felicia Korsvold (15).

Korsvold er selv elev i 10. klasse ved Uranienborg, som er en kombinert barne- og ungdomsskole med 600 elever.

Som i resten av landet, har elevene her hatt hjemmeundervisning siden 13. mars. Kort tid etter påla Oslo kommune skolene å opprette en såkalt hjertetelefon; en linje elevene kan benytte seg av hvis de har behov for å snakke.

Ved Uranienborg skole opplevde de imidlertid at terskelen for å ringe inn var for høy.

– Så vi ville heller at vi i elevrådet skulle ringe til dem, for da er det kanskje lettere å snakke om ting, sier elevrådsleder Felicia Korsvold.

ELEVRÅDSLEDER: 10. klasse-elev Felicia Korsvold ved Uranienborg skole. Foto: Privat

Sammen med de rundt 20 andre elevrådsrepresentantene ved ungdomstrinnet, har hun ringt til omtrent 200 elever.

Elevene deler ifølge Korsvold mange av de samme tankene om situasjonen:

– Veldig mange synes det er dumt, selvfølgelig, at de ikke får sett vennene sine. Det er også veldig vanskelig å finne motivasjon til å jobbe med skolen når man sitter hjemme. Det har jeg opplevd selv og, sier elevrådslederen.

– Savner å ha en rutine

15-åringen tilføyer at elevene ved 10. trinn også synes det er synd at de ikke får sett hverandre det siste året de har sammen på skolen.

– Så tror jeg alle savner å ha en rutine og kunne dra på skolen, og fritidsaktiviteter etterpå, sier Korsvold.

Regjeringen annonserte forrige uke at elever fra 1. til 4. trinn kan komme tilbake igjen på skolen 27. april.

Elevrådslederen har inntrykk av at de eldre elevene har mer tålmodighet når det gjelder å returnere til skolebenken. Samtidig er hun bekymret for konsekvensene, dersom det ikke skjer før sommeren.

– Det tror jeg ikke jeg er alene om. Jeg tror at det kan påvirke både karakterene våre, men også humør og mentalitet. For vi trenger å se hverandre igjen.

BEKYMRET FOR ELEVENE: Påtroppende leder Kristin Schultz i Elevorganisasjonen. Foto: Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen: – En psykisk påkjenning

Påtroppende leder Kristin Schultz (19) i Elevorganisasjonen sier de opplever at det går bra med mange, men at det er utfordrende å være i en så ukjent situasjon.

– Mange sliter med å få på plass gode rutiner, og mangel på motivasjon når det skjer så mye negativt rundt dem, sier hun.

Derfor mener Elevorganisasjonen det er viktig ikke bare å fokusere på utdanningen av eleven, men også følge opp hvordan de har det.

– For lockdown er en psykisk påkjenning. Det finnes mange som sliter, og det er viktig at lærere eller elever når ut til dem på et mer personlig plan, sier Schultz.

Krevende med uforutsigbarhet

Den påtroppende lederen trekker frem noen av bekymringene de har knyttet til stengte skoler:

Kvaliteten på undervisningen varierer, og avhenger i stor grad av lærerens tekniske kompetanse

Det blir vanskeligere å sikre gode vurderinger når man mister mye av det aktive forholdet mellom lærere og elever

Uforutsigbarheten går særlig utover elever som har det vanskelig hjemme, og som lurer på når de får komme tilbake

– Vi vet at det tar tid å justere seg til situasjonen og finne en balanse i hvordan undervisningen fungerer best. Denne uforutsigbarheten oppå det hele, blir nok tung for mange, sier Schultz.

– Hva tror dere kan bli konsekvensene av at skolene ikke åpner før sommeren?

– Hvis dette pågår for lenge uten at skolene får på plass gode rutiner for undervisning og vurdering, vil mange elever miste motivasjon og lærelyst, sier hun og utdyper:

– Hvis skolene holdes stengt frem til sommeren, er det også viktigere enn noensinne at man har gode og varierte vurderingsformer. Slik at man kan forhindre overbelastning, og sikrer at elevene går ut med et vitnemål som de kjenner seg igjen i.

URANIENBORG SKOLE: Rektor Randi Tallaksen med elevrådsleder Felicia Korsvold. Foto: Uranienborg skole

– Opplever seg nå sett

Rektor Randi Tallaksen ved Uranienborg forteller at de så langt ikke har mottatt en eneste henvendelse på hjertetelefonen skolen har opprettet. Hun tror den kan være for voksenstyrt, og peker på at det er en terskel for å ta i bruk tilbudet.

Med den nye ordningen, har elevrådsrepresentantene ansvar for en elevgruppe hver, slik at alle elevene jevnlig blir ringt.

– Da jeg lanserte den enkle tanken om elever som ringer og holder kontakten med medelever per telefon og digitalt, ble ideen umiddelbart satt ut i livet av elevrådet og deres kontaktlærer. Alle elever på «Urra» (Uranienborg, journ.anm.) opplever seg nå sett av sine medelever. Enkelt, fint og viktig, sier hun.

Publisert: 22.04.20 kl. 09:05

