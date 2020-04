CORONARAMMET: Det ble en dyster påskehelg for Kopås sykehjem i Enebakk. Foto: FRODE HANSEN, VG

Ved dette sykehjemmet døde 3 av 23 beboere i helgen

ENEBAKK (VG) Én beboer ved Kopås sykehjem i Enebakk døde av covid-19 lørdag, før to til døde dagen etter. Over halvparten av de gjenværende beboerne er coronasmittet.

– Det har vært en veldig trist påske, sier Enebakk-ordfører Hans Kristian Solberg (Sp) til VG på morgenen 2. påskedag.

Kort tid etter skal han i møte med krisestaben i kommunen, etter at det ene av Enebakks to sykehjem har blitt rammet veldig hardt av coronaviruset.

I tillegg til de tre dødsfallene i helgen, er elleve av de 20 gjenlevende beboerne på på Kopås sykehjem coronasmittet. Kommunen vil ikke gi ut informasjon om disses helsetilstand i forbindelse med coronaviruset.

– Men hvis du er på et sykehjem, så er det jo en helsemessig årsak til det. Vi tenker mye på de elleve, sier ordføreren.

VG har vært i kontakt med sykehjemmets ledelse, som viser til kommunalsjef Marit Brenna. Hun viser til ordførerens uttalelse.

KREVENDE PÅSKE: Natt til andre påskedag i 2019 brant det såkalte Familiens hus til grunn i Enebakk. Også i år fikk ordfører Hans Kristian Solberg en dårlige nyheter i påskehelga, med tre coronadødsfall i kommunen. Foto: FRODE HANSEN, VG

– Føler et ansvar

Rett overfor sykehjemmet ligger det et leilighetskompleks som kommunen leier ut.

– Du får det fryktelig nært på deg. Da er det klart at du også blir bekymret for at det skal smitte oss, sier Leif Åge Holstad, en av naboene til sykehjemmet.

Han fikk et tydelig bilde på alvoret som ligger i smittevern da en begravelsesbil kom for å hente en av de avdøde i helgen.

– Når man bor ved siden av et sykehjem, så får man jo se noen sånne. Men denne gangen stoppet de for å kle de seg opp i smittevernsutstyr fra topp til tå før de gikk inn. Det har jeg aldri sett før, sier Holstad.

Enebakk er en av kommunene med høyest antall bekreftet smittede i forhold til antall innbyggere, viser VGs oversikt.

Holstad forsøker etter beste evne å være en god nabo til sykehjemmet i disse dager.

– Når du vet at det er mange der oppe med underliggende sykdommer, så føler du et ansvar for å ikke kunne bidra til at smitten sprer seg.

NÆRMESTE NABO: Det er et kort steinkast fra inngangen til Kopås sykehjem til vinduet til Lei Åge Holstad. Foto: FRODE HASNEN, VG

– Har hendene fulle

I tillegg til at halvparten av beboerne har fått påvist coronasmitte, har også elleve ansatte ved sykehjemmet testet positivt for viruset siden det først ble påvist der i månedsskiftet mars/april. Flere ansatte er nå i karantene etter nærkontakt med smittede kolleger og beboere.

Bemanningssituasjonen er derfor utfordrende, forteller ordfører Solberg.

– Vi har innført tolv og en halvtimes turnus og bedt folk med utdanning melde seg til å hjelpe til. Men de som skal få fylt vaktplanen, har uansett hendene fulle, sier han.

DØRENE LUKKET: Ingen får komme på besøk på Kopås sykehjem i Enebakk. Også de ferske kanelbollene som mannen til en av de ansatte kom med på formiddagen 2. påskedag ble ikke tatt imot av smittevernhensyn. Foto: FRODE HANSEN, VG

Kommuneoverlege Kurt Hetland i Enebakk forteller at sykehjemmet har isolert de smittede i en egen del for å hindre videre smitte.

– De ansatte som er i kontakt med de smittede, er kledd opp i fullt smittevernsutstyr. Vi tar alle forholdsregler vi kan, men man er naturlig nok engstelig for både å bli smittet selv og eventuelt smitte andre, sier kommuneoverlegen.

