RAULAND: Hytter og leiligheter i bakken på Rauland Skisenter Foto: Gøran Bohlin, VG

Vinje-ordfører: Frykter coronasmitte i løpet av neste helg

Ordfører Jon Rikard Kleven (Sp) i Vinje raser mot Bent Høie etter at helseministeren vil sette en stopper for et utvidet hytteforbud i kommunen.

– Det betyr at vi kommer til å få corona-smitte til Vinje i løpet av neste helg. Det har ikke vi kapasitet til å takle, sier Jon Rikard Kleven til VG

Vinje kommune hadde i utgangspunktet utvidet forskriften mot å overnatte på hytte som ikke ligger i egen kommune, bedre kjent som hytteforbudet, til 27. April. Nå forventer ordføreren at kommunen blir nødt til å rette seg etter de nasjonale reglene som innebærer at forbudet opphører natt til 22. April.

– Det som skjer nå er at Fylkesmannen skal foreta en lovlighetskontroll rundt vår forskrift om et utvidet hytteforbud. Det er prosess rundt dette, men nå har helseministeren allerede konkludert på vegne av Fylkesmannen og det på en udemokratisk måte. Konklusjonen er gitt og vi blir domfelt uten at vi får sagt det vi mener i denne saken. Jeg kan ikke skjønne at Bent Høie kan gjøre det som statsråd, sier Kleven.

FRYKTER SMITTE: - Vi har selvstyringsrett og i dette tilfellet vil man ikke en gang høre kommunens begrunnelse før man går ut og konkluderer, sier ordfører Jon Rikard Kleven i Vinje kommune til VG

– Kommuner har ikke hjemmel til å innføre hytteforbud lokalt, så jeg forventer at fylkesmannen i det angjeldende fylke ser på det vedtaket, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB fredag morgen.

Det er denne uttalelsen ordfører Kleven reagerer så sterkt på.

– Det er en rar måte å sette en kommune under forvaltning på. Vi har selvstyringsrett og i dette tilfelle vil man ikke en gang høre kommunens begrunnelse før man går ut og konkluderer. Vi reagerer veldig sterkt på måten dette er gjort på, sier Kleven videre.

DETTE REAGERER KOMMUNEN PÅ: – Kommuner har ikke hjemmel til å innføre hytteforbud lokalt, så jeg forventer at fylkesmannen i det angjeldende fylke ser på det vedtaket, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB fredag morgen. Foto: Terje Pedersen

Han forteller at Vinje kommune hadde konsultert juridisk ekspertise i helserett før de bestemte seg for å utvide hytteforbudet.

– Vår mulighet til kotradiksjon er satt til side, sier en oppbrakt ordfører.

Han legger samtidig ikke skjul på det har vært mange og sterke reaksjoner fra hytteeiere som gjerne vil på hytta i Vinje neste helg.

– Så nå forventer vi at Fylkesmannen og regjeringen i det minste skaffer oss smittevernutstyr fort. Det vi hadde måtte vi avgi til Tønsberg kommune. Nå får vi kanskje så mange som ti tusen besøkendevog hvordan skal vi klare å takle det uten smittevernutstyr, sier Jon Rikard Kleven.

Han forteller at beslutningen om et utvidet lokalt hytteforbud handler om en kombinasjon av beredskap og smittespredning.

– Vi vet at vi vil få en spredning av smitte når mange mennesker forflytter seg rundt. Vi vet at det er en vekst når det gjelder smitte i Oslo og i Viken. Da vil vi få smitte hit til Vinje også, og det er det vi vil skjerme oss i mot, sier Kleven.

Ifølge ordføreren handler hyttesituasjonen også om beredskap.

– Vi har ikke kapasitet til å ta imot så mange mennesker nå. Alle sier at de bare kan sette seg i bilen og kjøre hjem hvis de blir syke. Men det er ikke slik det er. I en vanlig sesong har vi svært stor pågang på legevakten i Vinje. Det kan være ulykker eller folk som får et illebefinnende. Det kan takle til vanlig, men ikke nå med potensielt smittede mennesker, og ikke minst uten smittevernutstyr, sier Kleven og fortsetter:

– Vi har fem leger i kommunen. Blir de syke, mister vi muligheten til å drive helsetjeneste i kommunen. Vi mister muligheten til tilsyn på legevakt og helseheim. Det er det vi frykter - vi frykter at liv kan gå tapt. Det er dette vi hadde ønsket å forklare Fylkesmannen i vår begrunnelse for hvorfor vi utvider hytteforbudet. Men det får vi ikke muligheten til nå fordi Høie tror at alle kommuner er like, sier Jon Rikard Kleven.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdpartementet svarer på kritikken fra ordfører Jon Rikard Kleven på denne måten:

– Kommunene har ikke hjemmel til å videreføre et hytteforbud lik det nasjonale. Vi fraråder kommunene å vedta egne innreiserestriksjoner, også de som omfatter hyttebeboere, skriver hun i en e-post til VG.

– Når hytteforbudet oppheves er det ikke lenger straffbart å overnatte på hytta, men jeg må poengtere at rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser består.

Kommunene har full frihet til å gi råd og anbefalinger til hytteeierne, og vi oppfordrer hytteeiere til å lytte til rådene kommunene gir. De som har hytte, må selv tenke gjennom om behovet for å være på hytta er så viktig og nyttig, at det er viktigere enn rådene de får fra kommunen.

Publisert: 17.04.20 kl. 20:01

