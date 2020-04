ULØST: I april 2015 ble Muhammad Shahzad Aslam (40) drept utenfor sitt eget hjem på Lindberg i Oslo. Politiet har nå avsluttet etterforskningen, etter at Riksadvokaten henla saken mot et tidligere gjengmedlem (innfelt i bildet). Foto: POLITIET/HOVE MEDIA

Lindeberg-drapet: Henlegger sak mot eks-gjengmedlem

I over tre år har eks-gjengmedlemmet (40) vært siktet for medvirkning til overlagt drap på Muhammad Shahzad Aslam (40) på Lindeberg i 2015. Nå er siktelsen henlagt – og drapssaken fortsatt uløst.

Nå nettopp

April 2015: Muhammad Shahzad Aslam (40) ble funnet drept ved siden av bilen sin på Lindeberg i Oslo. 40-åringen hadde omfattende hodeskader og politiet beskrev drapet som en ren henrettelse.

Om få dager er det fem år siden politiet startet jakten på den eller de som sto bak drapet, men så langt uten å lykkes.







Etterforskningen skal ikke ha ligget brakk, men den har vært krevende.

Flere av de siktede og vitner ikke har ønsket å forklare seg eller nektet å forklare seg, ifølge politiet.

les også Polititeori: Bestilte drap fra åpen soning

Motiv

Januar 2017: Vel to år etter drapet på Lindeberg ble en nå 40 år gammel mann siktet for medvirkning til overlagt drap. På 2000-tallet var 40-åringen en sentral skikkelse i gjengmiljøet og en kjenning av politiet.

I 2002 ble han dømt til 5,5 års fengsle for blant annet drapsforsøk og trusler i et oppgjør mellom A-gjengen og B-gjengen i Oslo, ifølge dommen.

Da eks-gjengmedlemmet ble løslatt fra denne dommen hadde han prøvetid frem til slutten av juni 2006.

I 2008 ble han dømt til 11 år fengsel innførsel av store mengder amfetamin, en innførsel som ble gjennomført en måned før prøvetidens utløp i 2006.

Da drapet på Lindeberg ble utført satt 40-åringen fortsatt i fengsel på grunn av narkotikadommen, men var på åpen soning.

DREPT: Muhammad Shahzad Aslam (40). Foto: PRIVAT

Politiet mente på et tidspunkt at 40-åringen hadde bestilt drapet på Lindeberg mens han var under et soningsregime – og etterforsket også ut fra et bestemt motiv, ifølge VGs opplysninger:

I 1996 forsøkte drapsofferet Muhammad Shahzad Aslam å drepe tre menn i Oslo. Aslam ble senere dømt til åtte års fengsel i Oslo tingrett. I dommen kommer det frem at han mente de tre mennene hadde plaget og mobbet ham.

En av disse tre mennene er broren til 40-åringen som var siktet i drapssaken på Lindeberg i 2015.

les også Lindeberg-drapet: Dette våpenet er funnet ved drapsstedet

– Uheldig

Oslo politidistrikt har brukt store ressurser for å oppklare det fem år gamle drapet, deriblant med skjulte metoder over lengre perioder.

Saksdokumentene teller cirka 12.000 sider, og da er blant annet ikke telefonavlytting, teledata og telefoninnhold medregnet.

Politiet har også hatt utfordringer med å få tilgang til og sikre innholdet i Blackberry-telefoner.

– Politiet innstilte på tiltale da saken ble oversendt Oslo statsadvokatembeter. De innstilte på henleggelse, under tvil, da saken ble oversendt Riksadvokaten, sier politiadvokat Nina Bakken i Oslo politidistrikt til VG.

VILLE TILTALE: Politiadvokat Nina Bakken i Oslo politidistrikt ønsket å stille det tidligere eks-gjengmedlemmet (40) for medvirkning til overlagt drap i domstolen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Det fem år gamle drapet står derfor med merkelappen «uoppklart».

– Det er uheldig, men selv om saken er henlagt, så vil politiet ha mulighet til å ta den opp igjen om det kommer nye bevis. Da vil det vurderes, sier Bakken.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, siden den er henlagt.

les også Tidligere gjengmedlem siktet i uløst drapssak

Flere forhold

Det var i slutten av februar i år at statsadvokaten rådet Riksadvokaten om henleggelse, et råd den høyere påtalemyndigheten sa seg enig i etter noen få dager.

– Denne henleggelsen kom ikke som en overraskelse. Vi har jobbet målrettet med saken siden januar 2017. Frustrasjonen er at det har tatt unødvendig lang tid, sier eks-gjengmedlemmets forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, til VG.

FORSVARER: Øyvind Bergøy Pedersen bistår det tidligere gjengmedlemmet. Foto: TROND SOLBERG

Eks-gjengmedlemmet er fortsatt siktet for en lang rekke andre alvorlige forbrytelser i en straffesak som omtales som «Op Kinder» internt i politie – deriblant to tilfeller av grove narkotikaforbrytelser.

Det ene forholdet dreier seg om innførsel av 733 kilo hasj til Norge i perioden januar 2016 til januar 2017, ifølge politiet.

Det andre forholdet gjelder befatning med 40 kg hasj den 26. april 2016.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere denne saken nå.

les også Siktet for Lindeberg-drapet løslates

Oslo tingrett: Sterkt forbrytersk forsett

Eks-gjengmedlemmet er også siktet for befatning med 70 kilo hasj forut for 13. mai 2015, samt for ulovlig befatning med skytevåpen og ammunisjon.

I en fersk kjennelse fra Oslo tingrett kommer det frem at også disse forholdene ble begått da 40-åringen var løslatt på prøve.

«Siktede har vist et sterkt forbrytersk forsett. Straffehistorikken og forholdene han nå er siktet for, viser også at siktede har tilknytning til og posisjon i organisert kriminelt miljø.», står det i kjennelsen.

Rettssak

Det tidligere gjengmedlemmet holdes foreløpig i varetekt, siden retten mener det er sterk grad av sannsynlighet at han vil begå alvorlig og lignende kriminalitet dersom han løslates.

« ... ut ifra en totalvurdering av tidligere domfellelser, kriminalitetens art og hyppighet, siktedes livssituasjon, personlighet, karaktertrekk, mv..(...) Forholdene han nå er siktet for er svært alvorlige og begått over tid,

selv om siktelsen for drap er henlagt.», står det i kjennelsen.

les også Polititeori: Leiemorder kom til Norge for å drepe

Straffesaken mot den narkotikasiktede 40-åringen er berammet 14. september i Oslo tingrett. og vil vare frem til jul. Det betyr at eks-gjengmedlemmet har sittet nesten fire år i varetekt før saken mot ham er avsluttet i domstolens første instans.

«En så lang fengslingsperiode uten at hovedforhandling er påbegynt eller gjennomført, er ekstraordinært, selv i alvorlige saker om organisert kriminalitet.», mener retten, som understreker at det ikke er fare for oversoning om saken ender med domfellelse.

«Slik Oslo tingrett viste til i kjennelse av 3. mars 2020, er utgangspunktet for innførsel av mellom 700 til 800 kg hasj, fengsel i 12 år. Det er derfor ikke fare for oversoning selv når det tas hensyn til eventuell prøveløslatelse.»

– Denne saken ligger hos statsadvokaten, og det vil bli tatt ut tiltale om kort tid. Det gjelder flere andre forhold også, og flere andre personer, sier politiadvokat Jorid Kile i Oslo politidistrikt til VG.

Publisert: 02.04.20 kl. 20:36

Mer om Krim Drap

Fra andre aviser