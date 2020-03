UTDANNINGSDIREKTØR: Marte Gerhardsen i Utdanningsetaten i Oslo. Foto: Gisle Oddstad

Avlyser privatisteksamener i Oslo i april

Privatisteksamener som et satt opp i Oslo fra den 14. april 30. april vil ikke gjennomføres på grunn av coronaviruset.

– Vi håper at vi skal kunne gjennomføre eksamen senere i år, det er utsatt på ubestemt tid. Vi vil selvfølgelig holde kandidatene godt informert, sier hun.

Regjeringen har allerede avlyst alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener på videregående skoler. Les mer om det her.

Nå har også de som tar fag som privatister i Oslo beskjed av privatistkontoret om at eksamener satt opp mellom 14. og 30. april ikke gjennomføres.

– I første omgang gjelder dette i Oslo. Vi har veldig mange som går opp til privatisteksamen, omtrent 9000. 2000 skulle hatt eksamen nå i april, sier Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningetaten i Oslo, til VG.

Dermed kan rundt 2000 elever risikere å ikke få forbedret de karakterene de trenger å forbedre for å komme inn på studier, eller ikke å få vitnemål. Tar man fag som privatist, får man nemlig ikke karakter hvis man ikke får tatt eksamen.

– Nei, og det er veldig alvorlig. Halvparten av disse tar opp fag for forbedring av karakterer, men det kan og vær alvorlig, sier Gerhardsen.

Samtidig sier hun at man må kunne forsikre både kandidater, sensorer og vakter om at eksamen skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte, uten smitterisiko – og hun sier det ikke var mulig gitt dagens situasjon.

– Vi er i tett dialog med Kunnskapsdepartementet om dette, og avventer hva de kommer med når det kommer til muligheter for å gjennomføre eksamen på alternative måter. Vi skal gjøre alt vi kan for å sørge for at eksamen skal kunne gjennomføres, sier Gerhardsen.

Eksamener planlagt etter 30. april vil i utgangspunktet gå som planlagt, ifølge Gerhardsen.

– Det er en veldig blandet elevgruppe. For mange kan disse eksamenene være viktige, og det har vi veldig stor respekt for. Vår jobb som skole er jo å bidra til at folks skal få den utdanningen de trenger for å skape seg det livet de vi

