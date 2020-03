REAGERER: Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Foto: Kristin Henriksen/NSF

Sykepleierforbundet ut mot regjeringens nød-respirator

«Er dette en tidlig aprilsnarr?» skriver sykepleierforbundet i en uttalelse om det regjeringen omtalte som gode nyheter på sin pressekonferanse tirsdag.

– Vi har i alle fall ikke vært med i de vurderingene, det er vanskelig å se ut fra ståstedet til våre intensivsykepleiere og anestesisykepleiere hva nytten av de 1000 nød-respiratorene skal være, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, til VG.

Tirsdag annonserte Erna Solberg at 1000 norskproduserte nød-respiratorer skal doble kapasiteten på norske sykehus.

Målet er at produksjonen skal starte opp i midten av april. Men sykepleierforbudet er altså ikke imponert over den nye løsningen.

«Bare minutter etter Solberg hadde formidlet nyheten om nye nød-respiratorer begynte det å renne inn meldinger til meg fra bekymrede og sjokkerte spesialsykepleiere. Og fra leger. Dette er ganske langt fra det som kan kalles en respirator. Dette er en maskin som trykker på en Lærdalsbag. En maskin som kunne ha blitt funnet opp i 1950 og kanskje hjulpet polio-pasienter», skriver Larsen i uttalelsen på.

Hun utdyper overfor VG:

– Vi håndventilerer aldri noen lenger enn nødvendig. Det var blant annet en en anestesisykepleier som kommenterte at vi kunne like gjerne fått en gyngestol til å gynge over bagen - det hadde hatt like stor effekt.

Her kan du se hvordan nød-respiratorene fungerer:

«Kunnskapsløshet forkledd som handlekraft»

Larsen understreker at det ikke bare er kapasiteten på respiratorer, men intensivplasser, som er problemet. Hun mener at statsministeren og regjeringen ikke har forstått hovedutfordringen.

– Det er ikke det som er behovet per i dag - vi mangler intensivsykepleiere, anestesisykepleiere, og leger, sier hun.

I uttalelsen skriver hun at det ikke er mulig å bemanne 1000 ekstra respiratorer med det antall intensivsykepleiere, og nå også anestesisykepleiere, og leger, som skal til.

Larsen karakteriserer løsningen som noe som ikke er nødhjelp fra regjeringen, men «kunnskapsløshet forkledd som handlekraft».

– Ikke hensiktsmessig

– Når vi gikk nærmere inn og så på disse, blir de av våre medlemmer beskrevet som noe som ikke er hensiktsmessig til bruk ved COVID-19, sier Larsen.

Hun erkjenner at det nok har vært sykepleiere med på rådene rundt de nye nød-respiratorene.

– Det er klart. Jeg vil jo anta at det har vært klinikere, både sykepleiere og leger, inne i de rådene som er gitt. Men fra vårt ståsted er det vanskelig å se dette som noen stor gladnyhet for å løse den situasjonen vi er i i dag, nettopp fordi respiratoren i seg selv er bare en respirator, sier hun.

Ifølge regjeringen er nød-respiratorene vurdert og anbefalt av kliniske eksperter ved universitetssykehusene i Stavanger og Oslo.

VG har bedt både Statsministerens kontor og Helse- og omsorgsdepartementet om en kommentar tirsdag kveld. VG har foreløpig ikke fått noe svar på henvendelsene: Statsministerens kontor viser til Helse- og omsorgsdepartementet i saken, mens Helse- og omsorgsdepartementet ennå ikke har besvart spørsmålene.

VG har også vært i kontakt med Tore Lærdal, administrerende direktør i Lærdal Medical, en av bedriftene som har utviklet nød-respiratoren. Lærdal har foreløpig ikke kommentert saken overfor VG.

Publisert: 31.03.20 kl. 22:16

Mer om Coronaviruset Regjeringen Respirator

