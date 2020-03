FYLKESLEDER: – Nettopp for sykepleiere som har kontakt med pasienter er det kritisk viktig at man overholder karantenebestemmelsene og ikke at det ikke gis unntak sier Gjertrud H. Krokaa, som er fylkesleder i Sykepleierforbundet i Nordland Foto: Norsk Sykepleierforbund

Reagerer på karantene-kutt for utenlandske sykepleiere

Norsk Sykepleierforbund reagerer på at Narvik kommune har hentet inn sykepleiere fra Sverige og Latvia og så gitt unntak fra karantenebestemmelsene.

– Kommunen burde prøvd alle andre muligheter først, sier fylkeslederen i Nordland, Gjertrud H. Krokaa til VG.

Det var TV 2 som først omtalte denne saken.

– Nettopp for sykepleiere som har kontakt med pasienter er det kritisk viktig at man overholder karantenebestemmelsene og ikke at det ikke gis unntak sier Krokaa.

Hun forteller at Sykepleierforbundet i Nordland har sendt en bekymringmelding til Narvik kommune etter at de ble kjent med at to av sykepleierne som kommunen har hentet inn fra Sverige bare satt i tre dager i hjemmekarantene før de begynte å arbeide i aktiv tjeneste.

– Sykepleierforbundet frykter at dette kan føre til at pasienter og ansatte blir utsatt for koronavirussmitte. Vi synes også dette blir bakvendt med tanke på at norske sykepleiere ikke får lov til å forlate landet. Dessuten er jo alt åpent i Sverige, hvor sykepleierne kommer fra. Det være seg skoler, barnehager, skianlegg, restauranter og barer. Her opplever jeg at man ikke har kontroll i det hele tatt. Det er bekymringsfullt at kommunen tar en slik risiko. Særlig når man vet at de jobber med utsatte pasientgrupper og med annet helsepersonell, sier Gjertrud H. Krokaa.

Hun forteller at Sykepleierforbundet har forståelse for den situasjonen som Narvik kommune står overfor.

– Men vi mener kommunen burde prøvd alle andre muligheter før man lager en avviksordning, sier Krokaa

– Hvilke andre muligheter tenker du da på?

– Som for eksempel pensjonerte sykepleiere, andre autoriserte sykepleiere som arbeider på kontor eller i ledelse.

Kommunalsjef i Narvik kommune, Heidi Eriksen Laksaa har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse, men hun bekrefter overfor TV 2 at kommunen henter inn personell fra Sverige og Latvia. Bakgrunnen for det, sier hun, er at de mangler folk.

– Vi har søkt fritak fra karantenebestemmelsen for fem personer den siste tiden. Det gjelder to personer som kommer fra syd for Dovre, samt tre personer fra utlandet, sier Laksaa til TV 2.

Hun opplyser også til kanalen at pleierne som satt tre dager i hjemmekarantene nå har vært i arbeid i 14 dager og er fortsatt friske. Så langt er det heller ikke påvist smitte i kommunens sykehjem og bofellesskap.

Det er kommuneoverlegen som innvilger fritak fra karantenebestemmelsene.

Kommuneoverlege Per Thomas Hulstedt i Narvik forklarer situasjonen overfor TV 2 på denne måten:

– Jeg ser på den enkeltes bevegelsesmønster før de kommer til landet, og ut i fra det gjøres en risikovurdering. Har du sittet på en øde hytte i to uker, er det ikke noe problem å komme raskt ut i arbeid. En jeg snakket med ville sitte på et tog fra Sør-Sverige og opp, men i det tilfellet var det naturligvis uaktuelt å gi dispensasjon, sier Hulstedt.

Publisert: 31.03.20 kl. 18:35

