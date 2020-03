TRÅR TIL: Sivilforsvaret kan kalles ut ved behov i samfunnet. Her fra 2014 under en brann i Hasvåg. Foto: Helge Mikalsen, VG

Sivilforsvaret bistår i corona-krisen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekrefter overfor VG at Sivilforsvaret får en rekke forespørsler flere steder i landet.

– Det er en rekke ulike støtteoppdrag som blir utført rundt omkring i landet, sier Tore Ketil Stårvik, sjef Sivilforvaret, til VG, via sin kommunikasjonsavdeling.

– Hvilke oppdrag utfører nå Sivilforsvaret?

– I hovedsak støtte til helsesektoren i opprettelser av stasjoner for prøvetaking utenfor sykehus eller legevakt. Dette er støttet med telt eller andre løsninger, men driftes av helsepersonell, sier Stårvik.

Tore Ketil Stårvik, sjef Sivilforvaret Foto: Odd Skarbomyr, DSB

– Det er en tett dialog mellom det enkelte Sivilforsvarsdistrikt og deres samarbeidspartnere i regionen, samt fra ledelsen i DSB på nasjonalt nivå.

Vi mottar ulike forespørsler om bistand på tvers av landet, og vurderer de enkelte forespørsler opp imot om vi kan å støtte med våre avdelinger, eller gi råd om andre måter behovet kan løses på, sier Tore Ketil Stårvik, sjef Sivilforvaret, til VG, via sin kommunikasjonsavdeling.

Han understreker at Sivilforsvaret i utgangspunktet er operativt og tilgjengelig døgnet og året rundt, og ikke er særskilt mobilisert for å kunne yte bistand.

– Når det gjelder konkret innsats knyttet til corona, så er våre mannskaper ikke særskilt trent og utrustet for å håndtere smittsomme sykdommer, sier Stårvik.

Smitterisiko

– Nå har vi et særskilt fokus på å redusere risikoen for smittespredning blant ansatte og mannskaper, og har innstilt alle samlinger, kurs og øvelser. Dette for å tilstrebe en nødvendig beredskap mot akutte hendelser som kan oppstå, hvor vår innsats er påkrevd, sier Stårvik og legger til:

– Våre mannskaper innehar i det daglige ulike roller og funksjoner i samfunnet, så vi vurderer i det enkelte tilfellet den samfunnsmessige konsekvensen av å ta dem ut ifra sin private jobbfunksjon for å gjøre en innsats for Sivilforsvaret.

Publisert: 12.03.20 kl. 15:07

