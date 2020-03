BER STATEN TA REGNINGEN: Siv Jensen og Sylvi Listhaug (Frp) legger press på regjeringen for å innføre nye krisetiltak opp mot norsk økonomi. Foto: Terje Pedersen

Frp krever tiltak for å redde norske bedrifter – advarer at regjeringen kan bli overkjørt i Stortinget

Frp-leder Siv Jensen ber regjeringen om umiddelbare, kraftfulle tiltak for å ruste norsk økonomi mot krisen. Sylvi Listhaug advarer at Frp vil gå til andre partier for gjennomslag om ikke regjeringen følger opp.

– Vi mener det må settes inn kraftfulle tiltak for å avhjelpe bedriftene. Det gjelder både likviditetsutfordringer og andre ulike belastninger som følge av permitteringer og eventuelt oppsigelser, sier Frp-leder Siv Jensen på en pressekonferanse torsdag.

Fredag skal regjeringen legge frem tiltak som skal berge bedrifter og arbeidsplasser gjennom en potensiell krise som følge av corona-viruset.

Frp forventer blant annet at regjeringen gjennomfører et midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift, og at antall sykt barn-dager dobles uten at foreldre mister inntekt. Staten bør ta regningen, mener partiet.

– Vi synes det er helt rimelig at staten påtar seg kostnadene for dette, for det er også staten som har pålagt foreldrene å være hjemme med barna. Og da må også staten ta regningen, sier Frps finanspolitiske talsperson, Sylvi Listhaug.

Dersom partiet ikke er fornøyd med pakken vil de søke flertall med andre partier, sier Listhaug til VG.

– Grunnen til at vi lanserer disse kravene i dag er for å vise tydelig hva vi forventer at blir lagt på bordet, sier hun.

Frps forslag til tiltak Det må sørges for at helsevesenet har tilstrekkelige økonomiske rammer for å håndtere pandemien.

Antall «sykt-barn-dager» dobles ut året. Slik kan foreldre være trygge på at de ikke mister inntekt hvis de må være hjemme med barn som ikke kan være i barnehage eller på skole.

Staten dekker kostnaden for at foreldre må være hjemme med barn som sendes hjem fra skole og barnehage, og for arbeidstakerens fravær knyttet til sykemelding og permittering.

Midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift. Dette treffer bredt alle bedrifter som er berørt.

Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering fjernes.

Fjerne lønnsplikt for arbeidsgiver i situasjoner der foreldre må være hjemme med barn som sendes hjem fra skole og barnehage, og for fravær knyttet til sykemelding og permittering. Dette betyr at staten overtar denne finansieringen.

Mer fleksible arbeids- og overtidsbestemmelser slik at bedriftene kan opprettholde nødvendig aktivitet.

Midlertidig lemping på krav om kompetanse for å stimulere til dugnadsånd i befolkningen.

Midlertidig fjerne formuesskatten for bedrifter med underskudd.

Motsyklisk kapitalbuffer reduseres med minimum ett prosentpoeng for å øke likviditeten i bankene.

Finanstilsynet instrueres slik at IRB-skjerpelser ikke gjennomføres for bankene nå.

Det foretas nødvendige presiseringer i boliglånsforskriften for økt fleksibilitet for boliglånskunder som får redusert inntekt som følge av permiteringer osv.

Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften utvides. Vis mer

– Så du sier at hvis dette ikke er tilstrekkelig for å redde norske bedrifter, vil regjeringen kunne bli overkjørt i Stortinget?

– Ja, det vil de kunne bli. Da vil vi sikre flertall for det vi mener er riktig, og prøve å få med oss andre partier på det, sier Listhaug.

Åpner for samarbeid

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp er åpen for samarbeid også med Frp, hvis regjeringens økonomiske tiltak som legges frem fredag, ikke er gode nok, sett med Sp-øyne.

– Ja, hvis stortingsflertallet ikke er fornøyd med tiltakene, så er vi innstilt på å gjøre noe med det. Det gjelder spesielt permitteringsregelverket og tiltakene som må til for å hjelpe luftfart og reiseliv, sier Arnstad til VG.

Når det gjelder selve pakken, sier Siv Jensen til VG at hun ikke vet hva prislappen vil være.

– Det jeg vet, er at prislappen for å ikke gjøre det er mye høyere. Hvis vi får skyhøy arbeidsledighet, konkurser og arbeidsplasser som forsvinner vil det på sikt bety betydelige mindre inntekter til statskassen, sier Jensen til VG.

– Staten er gudskjelov i den situasjonen at vi har likviditet. Nå må vi gi akutt likviditetshjelp til bedriftene, og så må man vurdere å justere disse forslagene etter hvert, sier Jensen.

Publisert: 12.03.20 kl. 16:40 Oppdatert: 12.03.20 kl. 17:16

