Vurderer om Oslo-skolene må stenges

Beredskapsnivået i Oslo er satt opp til nivå tre, og det er satt ned en sentral kriseledelse i kommunen. Nå sitter kriseledelsen i møte for å diskutere hvilke tiltak som er aktuelle

Det ventes ifølge NRK en ny vurdering av om skolene i Oslo må stenge i løpet av torsdag.

– I tråd med at man satte krisestab i går så er dette et vanlig møte i den sammenheng, sier Øyvind Arum, pressekontakt i byrådsavdelingen til VG.

– Dette er et møte der kriseledelsen setter seg ned og diskuterer situasjonsbildet og hvilke tiltak som er aktuelle, og hva man skal gjøre fremover

På spørsmål om det vil tas en beslutning om hvorvidt man skal stenge skoler, svarer han.

– Sånn som det ble sagt i går så er jo det ikke aktuelt nå, men det er et av tiltakene som vurderes.

Onsdag kveld ble det klart at Danmark stenger alle sine skoler, og MDG og SV har gått ut og bedt Norge gjøre det samme.

Foreløpig er det ingen nasjonale anbefalinger om å holde norske skoler stengt, men VG får onsdag kveld opplyst av Helsedirektoratet at det vil bli gjort en ny vurdering torsdag.

Flere skoler og klassetrinn har forberedt seg på stenging av klasserommene. En rekke universiteter opplyser onsdag at de avlyser forelesninger og vil overføre undervisning til nettet. Se oversikten her.

Skoledirektør i Bergen Marius Arnason Bøe har sagt at dersom smitteutbruddet blir stort nok, på mange nok klassetrinn, vurderes stengning som alternativ.

Flere har reagert på at skoler i Norge ikke stenges ned. Onsdag la Fanny Bronken (50) ut et innlegg i Facebook-gruppen «Steng alle skoler og barnehager nå, før det er for sent», hvor hun forteller at hun og faren til hennes to barn på 2. og 6. trinn har blitt enige om å holde dem hjemme fra undervisningen ved Uranienborg skole fra og med torsdag.

– Jeg mener at så alvorlig som situasjonen har blitt nå, så har vi et kollektivt ansvar for å begrense spredningen i hele landet, sier hun til VG.

Også Østerrike bestemte i går at de kommer til å stenge skoler. De kommer til å stenge dem fra neste uke og fram til april, skriver Reuters.

Polen innførte enda mer omfattende tiltak onsdag, selv om de per da bare hadde 25 smittede i landet. De stenger alle skoler, barnehager, universiteter, teatre, kinoer, museer og kunstgallerier i to uker.

