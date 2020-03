STENGER SKOLER: Byrådsleder Raymond Johansen og oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen orienterte om håndtering av coronaviruset onsdag. Foto: Terje Pedersen

Barnehager og skoler i Oslo, Bergen og Ålesund stenges

Byrådet i Oslo har torsdag bestemt at alle skoler og barnehager skal stenges. Det samme har Bergen og Ålesund bestemt. I Nordland og Vestfold og Telemark stenges de videregående skolene.

– De tiltakene vi iverksetter nå er svært inngripende og får store konsekvenser for byens befolkning. Vi gjør dette nå, fordi vi frykter at konsekvensene av å ikke gjøre det vil være større. Det viktigste nå er å hindre spredning av smitte og trygge våre innbyggere, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

Foreldre med barn i barnehage og barneskole oppfordres til å holde barn hjemme fra og med fredag, dersom det er mulig. Det jobbes med tiltak for at samfunnskritisk personell med små barn sikres nødvendig barnepass, står det i pressemeldingen.

Bergen kommune stenger alle skoler fra fredag, melder Bergensavisen

Foreløpig er det ingen nasjonale anbefalinger om å holde norske skoler stengt, men VG får onsdag kveld opplyst av Helsedirektoratet at det vil bli gjort en ny vurdering torsdag.

Statsminister Erna Solberg har i dag sittet i møte med Beredskapsutvalget for biologiske hendelser der også statsminister Erna Solberg var til stede. Etter det, varslet hun at det i dag kan iverksettes tiltak mot coronasmitten som er de mest inngripende vi har hatt i fredstid.

Ålesund: – Har ikke tid til å vente

I Ålesund stenges barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. De vurderer også om de skal stenge barnehager, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) til VG. Hun sier de har etterlyst nasjonale retningslinjer om dette lenge.

– Vi har ikke tid nå til å vente på at myndighetene skal bestemme seg om dette her - vi tar ansvar ved å ta det grepet som vi gjør her i vårt lokalsamfunn, sier Auddal.

Fra mandag 16. mars vil også alle videregående skoler i Vestfold og Telemark innstille ordinær undervisning i skolelokalene og i stedet undervise elevene digitalt, skriver de i en pressemelding.

Alle de offentlige videregående skolene i Nordland vil også bli stengt for klasseromsundervisning fra og med fredag 13.mars. Trøndelag fylkeskommune har også besluttet å stenge alle videregående skoler i fylket, i tillegg til randskolene Melhus og Malvik. Det skriver de i en pressemelding.

– Riktig avgjørelse

Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet, som organiserer 182.000 lærere, skoleledere og barnehagelærere i Norge. Han støtter beslutningen om å stenge skoler og barnehager i Oslo.

LÆRER-SJEF: Steffen Handal er leder for Utdanningsforbundets 182.000 medlemmer. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det er nok etter alt å dømme en riktig avgjørelse. Nå vil jeg oppfordre lærere og ledere i Osloskolen til å utvise kreativitet når det gjelder alternative måter å gjennomføre undervisning på, sier Handal til VG.

Han har fått reaksjoner fra lærere og barnehagelærere som har etterlyst at skoler og barnehager stenges i hele landet.

– Det er mange medlemmer som synes det har vært vanskelig å forstå at skoler og barnehager ikke har blitt stengt. Nå setter jeg min lit til at helsemyndighetene vet hva de gjør når de vurderer en mer helhetlig stenging av skoler og barnehager i Norge, sier Handal til VG

Han mener skolestenging handler om å opptre solidarisk med smitteutsatte og sårbare grupper.

– Corona-pandemien vokser veldig raskt. Alvoret øker fra dag til dag. Vi er i en nasjonal krisesituasjon. Da må vi opptre med kollektiv solidaritet, sier Handal som viser til at våre naboer i Danmark har stengt skoler og barnehager i 14 dager i første omgang.

– Skoler og barnehager er møteplasser med høy smittefare. For noen kan smittespredning her være kritisk. Vi forventer at norske myndigheter tar hensyn til det, legger Handal til.

Onsdag kveld ble det klart at Danmark stenger alle sine skoler, og MDG og SV har gått ut og bedt Norge gjøre det samme.

Flere skoler og klassetrinn har forberedt seg på stenging av klasserommene. En rekke universiteter opplyser onsdag at de avlyser forelesninger og vil overføre undervisning til nettet. Se oversikten her. Skoledirektør i Bergen Marius Arnason Bøe har sagt at dersom smitteutbruddet blir stort nok, på mange nok klassetrinn, vurderes stengning som alternativ.

Flere land har stengt alle skoler

Flere har reagert på at skoler i Norge ikke stenges ned. Onsdag la Fanny Bronken (50) ut et innlegg i Facebook-gruppen «Steng alle skoler og barnehager nå, før det er for sent», hvor hun forteller at hun og faren til hennes to barn på 2. og 6. trinn har blitt enige om å holde dem hjemme fra undervisningen ved Uranienborg skole fra og med torsdag.

– Jeg mener at så alvorlig som situasjonen har blitt nå, så har vi et kollektivt ansvar for å begrense spredningen i hele landet, sier hun til VG.

Også Østerrike bestemte i går at de kommer til å stenge alle skoler fra neste uke og fram til april, skriver Reuters.

Polen innførte enda mer omfattende tiltak onsdag, selv om de per da bare hadde 25 smittede i landet. De stenger alle skoler, barnehager, universiteter, teatre, kinoer, museer og kunstgallerier i to uker.

Publisert: 12.03.20 kl. 10:18 Oppdatert: 12.03.20 kl. 11:47

