KREVER Å SE STATLIGE PENGER: Frp-nestleder Sylvi Listhaug ber staten bla opp for å hindre corona-jobbproblemer. Foto: Helge Mikalsen

Listhaug: Staten må ta regningen for dem som blir permittert

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier regjeringen må bli mye mer konkret i sine corona-tiltak.

Nå nettopp

– Frp mener vi er nødt til å bruke penger på å redde bedriftene våre: Det er dyrere å la de gå dukken. Vi må gjøre alt som står i vår makt for å hindre at ledigheten stiger. Staten må nå betale for å holde folk i jobb, i stedet for å betale folk når de blir ledige, sier Listhaug til VG etter at regjeringen redegjorde for sine tiltak tidligere tirsdag.

– Vi ser at problemene sprer seg fra bransje til bransje. Mange eiere sitter med gjeld og er redd for at de ikke makter å drive videre, og mange ansatte frykter å bli permittert og eventuelt miste jobben, sier Listhaug.

– Hva mener dere må til?

– Det er bra at regjeringen er på ballen, men jeg synes det ble ganske ullent. Vi ser at mange bedrifter begynner å permittere og at flere vil måtte ty til det. Vi mener staten i en slik ekstraordinær situasjon må ta regningen for permitteringene, for å avlaste bedriftene.

– Hva mer?

– Regjeringen må komme med mer konkrete tiltak for å redusere bedriftenes skatter og avgifter og utsettelse av formuesskatten, også dette for å avlaste bedriftene.

– Ber regjeringen handle raskt

Hun sier det også må konkrete og ekstraordinære tiltak til for bransjer som allerede nærmer seg stupet.

– Det gjelder flybransjen spesielt, hvor staten må bidra via lettelser i CO₂-avgiften og flypassasjeravgiften. Vi bor så spredt her i landet at vi ikke har rådt til at flytilbud forsvinner. Vi har sett at flyselskaper over tid har slitt og nå har dette kommet på toppen.

Hun legger til:

– Jeg ber regjeringen handle raskt. De har ikke god tid.

Regjeringens tiltak

Regjeringen jobber nå med tre ulike strakstiltak, i tre ulike faser, for å avlaste næringslivet i møte med virusutbruddet:

Nødvendige strakstiltak for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Dette vil komme allerede på fredag.

Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet. I tillegg til flybransjen og reiselivsnæringen, er det bedrifter som opplever sviktende leveranser av innsatsvarer, eller at avsetningen stopper opp på grunn av situasjonen i verdensøkonomien.

Mer generelle og langsiktige tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, om nødvendig.

Publisert: 10.03.20 kl. 16:57

