STORT BEHOV: Norske sykehus trenger sårt smittevernutstyr, slik som dette som ble vist frem på Ullevål universitetssykehus. Foto: Line Møller, VG

Nå slipper det svenske tollvesenet smittevernutstyr gjennom til Norge

De nye EU-reglene har de siste dagene forhindret import av smittevernutstyr. Nå har det svenske tollvesenet gitt grønt lys til at utstyret kan slippe inn over grensen.

For mindre enn 10 minutter siden

les også Kilder til VG: Regjeringen ønsker store krise-fullmakter – skriver ny kriselov

– Svensk toll har nå sendt melding til alle sine tollstasjoner om å slippe igjennom medisinsk utstyr til Norge. Det gjelder ut 19. mars, sier helseminister Bent Høie til VG.

EU-kommisjonen vedtok 14. mars en godkjenningsordning for smittevernutstyr som skal eksporteres utenfor EU. Dermed må det aktuelle EU-landet gi grønt lys for eksport.

Norske myndigheter jobber nå med at EØS skal inkluderes i handelssamarbeidet med smittevernutstyr.

– Vi arbeider langs alle kanaler for å få inn smittevernutstyr fra andre land. Dette er høyt politisk prioritert. Det samarbeides på tvers mellom departementene og etatene for å presse på slik at vi får livsnødvendig utstyr inn til norsk helsevesen, fortsetter han.

Tirsdag ble en større forsendelse med smittevernutstyr stanset på grensen. Det er uklart om denne nå har fått slippe inn i landet.

På Oslo universitetssykehus er det fortsatt nok smittevernsutstyr til de neste dagene.

– Vi har nok smittevernutstyr enda noen dager, men vi er helt avhengig av å få etterforsyninger og vi vet at det jobbes veldig hardt for å få til det, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehis til VG onsdag.

Publisert: 18.03.20 kl. 15:18

Les også

Fra andre aviser