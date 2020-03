SMITTEEKSPERT: Preben Aavitsland er tilknyttet Folkehelseinstituttet også etter at han sluttet i 2012. Han var blant annet statsepidemiolog og beredskapsdirektør. Foto: Annemor Larsen / VG

Virusekspert: – Jeg tror dette blir veldig stort

Folkehelseinstituttets mangeårige smitteekspert Preben Aavitsland sier helsemyndighetene er betydelig mer bekymret for corona-utbruddet enn de var under svineinfluensaen i 2009. Da døde 32 nordmenn.

– Ja, vi er betydelig mer bekymret enn i 2009. Risikoen for dødelighet for den enkelte smittede ser ut til å være betydelig høyere enn med svineinfluensaen. Jeg tror dette blir veldig stort. Vi vil få dødsfall, det er umulig å anslå hvor mange, sier Aavitsland.

Aavitsland har vært tilknyttet Folkehelseinstituttets stab for smittevern, miljø og helse i mange år og var i mange år Norges representant i europeiske smittevernkomiteer. Fra 2012 har han bodd hjemme på Sørlandet og drevet sitt firma Epidemi. En av oppdragsgiverne er Folkehelseinstituttet. Det er kommunikasjonsavdelingen ved FHI som har henvist VG til Aavitsland.

Smittetallene i Norge torsdag:

Minst 90 personer er smittet.

Minst 67 av 90 smittede har vært på reise i Italia.

Italia har bekreftet rundt 3800 smittede og stengte torsdag alle landets skoler fram til midten av mars.

Italienske myndigheter planlegger å avlyse alle offentlige arrangementer og stenge kinoer og teatret i hele landet.

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog oppfordret på en pressekonferanse personer som er i karantene, om å holde seg hjemme.

Vanskelig virus

Aavitsland sier til VG at det er vanskeligere å forstå coronaviruset enn svineinfluensaen. Den forrige pandemien brøt ut i april 2009. De alvorligste tilfellene kom i oktober/november. Syv av 21 pasienter som ble innlagt på intensivavdelingen på Rikshospitalet, døde. Til sammen døde 32 nordmenn.

Vaksinen mot svineinfluensaen ble godkjent 1. oktober 2009 og utover høsten spredte ikke viruset seg med like stor kraft. Svineinfluensaen ble erklært overstått sommeren 2010.

– Svineinfluensaen var et sesongvirus med en begrenset levetid. Coronaviruset er ikke influensa. Det kan fortsette å spre seg lenge. Det er et virus som kan føre til alvorlig lungesykdom, sier Aavitsland.

– Hva vet dere om de mest alvorlig tilfellene?

– Vi vet at det går et skille ved 1–2 uker. Hvis pasienten blir dårligere etter 1–2 uker, får de ofte viruslungebetennelse langt nede i lungene. Det kan ødelegge lungene og gi akutt lungesvikt. Da trenger pasienten pustehjelp. Vi vet også at risikoen for barn og unge voksne er liten. Fra 60-årsalderen øker den voldsomt.

– Hvor henter dere informasjon fra?

– Vi får oppsummeringer, leser internasjonal litteratur og får informasjon i andre sammenhenger. Det viktigste bildet er at risikoen for å dø når man har fått denne sykdommen, øker betraktelig med alderen, sier Aavitsland.

– Vil miste kontroll

En stor grunn til bekymringen, er sannsynligheten for at det er store mørketall i Wuhan, byen midt i det sørlige Kina der de første corona-tilfellene kom sent i 2019. Verdens helseorganisasjon ble varslet av kinesiske myndigheter nyttårsaften 2019. I Norge gikk alarmen i slutten av januar.

– Jeg tror ikke kinesiske myndigheter holder tilbake informasjon. Men jeg tror mange er smittet uten at det er registrert, sier Aavitsland.

STENGER: Italia stenger byer og skoler for å stanse smitten. Foto: Helge Mikalsen

Den første bølgen av coronaviruset kom i Kina. De første med registrert smitte, skal ha vært tilknyttet et marked for sjømat i millionbyen Wuhan.

– Den smittebølgen var stor og det er vanskelig å vite hvor store mørketall det har vært i Wuhan by. Tar vi utgangspunkt i registrerte tall, er det under en prosent av befolkningen som er smittet. Det er vanskelig å tro at det stemmer. Vi tror det kan være betydelig mørketall. Veldig mange kan ha hatt milde symptomer og ikke blitt diagnostisert. Derfor er det vanskelig å forstå hvor stor risikoen er for de smittede, sier han.

– Helsemyndighetene har per nå kontroll på antall smittede i Norge. Når mister dere kontrollen?

– Foreløpig vet vi hvor de som har testet positivt på viruset er smittet. Det er enten i Italia eller i Kina. Noen er også smittet av en annen person som har vært der. Det vi foreløpig ikke har sett, er smitte som dukker opp i samfunnet uten at man finner linken til Italia eller Kina.

Helsemyndighetene forventer at det på et tidspunkt vil dukke opp alvorlig corona-syke, uten at smitten kan spores til Italia eller Kina.

– Det er mønsteret vi ser for oss fremover. Alvorlige tilfeller vil dukke opp ut av det blå. Da skjønner man at det har skjedd en spredning i samfunnet. Det kan være smitte fra personer som har gått under radaren, som hadde så få symptomer at de ikke oppdaget det. Når det oppstår, vil smitten fortsette å spre seg fra folk som ikke skjønner at de er syke. På et tidspunkt treffer denne smitten en eldre kar som blir ordentlig syk. Smittespredning har skjedd, men man har ikke forstått hvor det har kommet fra, sier Aavitsland.

– Hvordan vil helsemyndighetene at vi skal forholde oss til potensiell smittespredning i ukene fremover?

– Vi har bedt folk vurdere reise. Men på et tidspunkt kan det være like mye smitte på Mallorca som på Majorstua. Da er ikke smittefaren noen element i selve reisen. Men akkurat nå er det betydelig større smittefare i en del områder. Derfor advarer vi mot reiser til en del steder.

Publisert: 06.03.20 kl. 02:32

