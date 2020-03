TIL ERNA: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (helt til venstre), Ap-leder Jonas Gahr Støre, Frp-leder Siv Jensen og SV-leder Audun Lysbakken hadde et eget møte med statsminister Erna Solberg om corona-krisen søndag ettermiddag. Foto: Frode Hansen

Slik jobber partiene for å sikre din inntekt: Permitterte får full lønn i 15 dager

Et bredt flertall på Stortinget går inn for å gi full lønn i 15 dager til alle norske arbeidstagere som blir permittert som følge av corona-krisen. Staten tar regningen.

For mindre enn 10 minutter siden

Søndag kveld er også inntektssikring til næringsdrivende et stort tema på Stortinget.

Full lønn til permitterte de første 15 dagene har vært et av de fremste kravene til opposisjonen og kilder sier til VG at Ap, Frp, SV, Sp, De Grønne og Rødt har samlet seg om kravet og at regjeringspartiene vil slutte seg til det.

Enigheten om dette er ett av punktene i den brede økonomiske pakken som finanskomiteen jobber med søndag kveld og som trolig presenteres på Stortinget mandag morgen.

Fra 62,4 til 100 prosent

I krisepakken forslo regjeringen å redusere arbeidsgiverens lønnsplikt fra 15 til to dager under permittering. Arbeidsgiver har full lønnsplikt, men staten betaler bare ut 62.4 prosent av lønnen etter arbeidsgiverperioden.

LO var blant dem som reagerte sterkt på dette, men nå ligger det an til at alle likevel skal få full lønn, ifølge VGs opplysninger.

Tidligere søndag kveld ble det kjent at regjeringen går inn med 100 milliarder kroner i krisepakke, slik at bankene kan finansiere bedrifter som får problemer.Etter det VG vet, kan den første krisepakken bli betydelig større enn det statsminister Erna Solberg (H) la fram fredag.

Tre hovedområder

Ifølge VGs opplysninger er det tre hovedområder regjeringspartiene og opposisjonen nå forhandler om:

** Søndag kveld ligger det, ifølge VGs opplysninger, an til at alle som nå blir permittert fra sitt arbeid, vil få full lønn i de første 15 dagene.

** Samtidig forsøker partiene å finne en løsning som kan hindre store bortfall av inntekter for selvstendig næringsdrivende som nå står uten inntektssikring når deres arbeids- og inntektsgrunnlag faller bort.

** Det tredje temaet som er på bordet på interne møter på Stortinget søndag kveld, skalk være nivået på støtten til de som må være hjemme med barn på grunn av de stengte skolene.

les også Stortinget kan corona-overkjøre regjeringen

Stortinget på sparebluss

Mandag morgen går også Stortinget i krise-modus: Fordi Stortinget er beslutningsdyktig når over halvparten av de 169 representantene er til stede, vil bare 87 representanter innkalles til mandagens møte, ifølge Stortingets hjemmeside.

Partiene vil da prioritere de som bor eller oppholder seg i korteste avstand fra Stortinget for å hindre lange reiser, får VG opplyst.

les også Søndag kveld: Regjeringen går inn med minst 100 milliarder i coronakrisepakke til næringslivet

Forhandlet i helgen

Mandag skal Stortinget behandle de første nødvendige lovendringer i første krisepakken som Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner (H) presenterte på fredag. Dette gjelder først og fremst forslagene om endrede permitteringsregler.

Lovendringer krever to runder i Stortinget. Annen gangs behandling blir dermed torsdag.

Haste-prosedyren har ført til at de parlamentariske lederne i partiene, i samarbeid med Stortingets finanskomité, har sittet sammen i helgen og forhandlet om pakken, som opprinnelig inneholdt tiltak for rundt 6,5 milliarder kroner.

les også Aker-sjefens alarmbrev: – Jeg har aldri opplevd maken

Permitteringsreglene

Partilederne på Stortinget har også forsøkt å finne en løsning for musikere, frisører og en lang rekke selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå opplever at inntektsgrunnlaget faller bort.

Løsningen på dette er ikke kjent for VG. Men på sin pressekonferanse søndag kveld sa Solberg at mangel på kapasitet for å skrive nye lover og forskrifter, har vært en utfordring for regjeringsapparatet de siste dagene.

– Regjeringen sier at det ikke skal stå på penger, men på kapasitet i NAV og embetsverket. sa en kilde med innsyn i prosessene mellom Stortinget og regjeringen, til VG søndag ettermiddag.

Publisert: 15.03.20 kl. 20:27

Les også

Mer om Coronaviruset Solberg-regjeringen Stortinget Permittering Lønn

Fra andre aviser