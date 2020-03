REISER HJEM: Sylvie og Johnny Bjørkeli fra Flateby i Enebakk.- Det handler om å være ansvarlig, sier de to. Foto: Jørn Pettersen/VG

Hytteeierne reiser hjem fra Sjusjøen: - Dette tar vi på alvor

SJUSJØEN (VG) Søndag puster ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker kommune lettet ut. Nå er de fleste hytteeierne på vei hjem.

– Dette tar vi på alvor, sier hytteeierne som VG traff på Sjusjøen søndag - og som var på vei hjem.

– Det handler om å være ansvarlig og vi følger lojalt de påleggene som kommer fra myndighetene i disse corona-tider, sier ekteparet Sylvie og Johnny Bjørkeli fra Flateby i Enebakk til VG.

Søndag ble det kjent regjeringen vedtar en ny forskrift som forbyr folk å være på en hytte i en annen kommune enn der de bor.

– Det betyr at alle nå må følge den sterke anmodningen fra statsministeren om å pakke sakene sine og reise hjem. Hvis de ikke gjør det, vil vi forby dem å oppholde seg på hytta, uttalte helseminister Bent Høie til NRK.

Statsminister Erna Solberg oppfordret lørdag hyttefolk til å reise hjem, fordi det setter kommunenes kapasitet til å ivareta egne på prøve.

Dette var en melding som de fleste hytteeiere på Sjusjøen tok på alvor

– Fredag var det mye folk i fjellet, men fra lørdag begynte folk å reise - og nå er de aller fleste på tur hjem, sier ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker kommune til VG.

– Vi kom opp til hytta på tirsdag og hadde planer om bruke hytta som hjemmekontor en stund til, men nå drar vi hjem, forteller Sylvie og Johnny Bjørkeli til VG.

Mads Borgen fra Lillestrøm har også forståelse for at det må bli som det blir nå. Uansett skulle han reise hjem søndag.

– Men det er ikke mer enn en måned siden jeg kjøpte hytte her oppe og det hadde vært fint om vi kunne vært i her påsken. Men det kan man ikke ta for gitt nå, sier Borgen.

REISER HJEM: Erik Dougblog hadde planlagt å bruke hytta som hjemmekontor. Slik ble det ikke Foto: Jørn Pettersen/VG

Erik Doublog fra Fjellhamar hadde sett frem til å bruke hytta på Sjusjøen som hjemmekontor en stund fremover.

– Nå er det bare å reise hjem igjen og jobbe derfra i stedet, men jeg har forståelse for situasjonen, sier han.

Ordfører Anita Ihle Steen forteller at det har i utgangspunktet vært mye folk i Ringsaker-fjellet denne helgen.

TROR IKKE PÅ HYTTEPÅSKE : - Det skal godt gjøres, sier Ordfører Anita Ihle Steen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Vanligvis er vi glad for det. Her er det jo snøsikkert og vi skjønner også at det er logisk at det er tryggere å være på hytta enn i en blokkleilighet i Oslo. Men i denne situasjonen kan det bli et stort press på helsetjenesten vår og da vil vi ha nok med våre egne innbyggere. Samtidig kunne vi ikke ta for gitt at alle ville skjønne det. Derfor var det viktig for oss å være tydelige på dette. Men så fikk vi også god hjelp av Erna Solberg, sier Ihle Steen.

Hun legger ikke skjul på at hun er glad for at folk ikke bare lente seg tilbake, følte seg trygge på at de bare kunne bli på hytta og valgte ikke å reise hjem.

– Det hadde ikke vært noe hyggelig å gå fra hyttedør til hyttedør og be folk reise hjem. Det er jeg glad vi slipper, sier Anita Ihle Steen.

Samtidig er hun sterkt i tvil om hytteeierne vil kunne feire påsken på hytta i år.

– Det skal godt gjøres, sier ordføreren i Norges største hyttekommune.

