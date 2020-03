SMITTEVERN: På grunn av de nye retningslinjene fra helsestyresmaktene er det innført særskilte smitteverntiltak på budsjettkonferansen. Det betyr blant annet at statsrådene sitter to meter fra hverandre, og at konferansehotellet vil være stengt for pressen. Foto: REGJERINGEN

Åpner for å bruke mer oljepenger: – Vi skal komme oss gjennom denne krisen

HURDALSJØEN (VG) Coronakrisen er større enn både oljekrisen og finanskrisen, sier Erna Solberg. Nå handler det om å redde liv, bedrifter og arbeidsplasser.

Statsminister Erna Solberg og resten av regjeringen samlet seg mandag ettermiddag til den tradisjonsrike budsjettkonferansen på Hurdalsjøen hotel. Men den var ikke helt som den pleier.

Det var «vann mellom båtene» eller mer presist; stor avstand mellom stolene som statsrådene satt på. De skal legge de første rammene om neste års statsbudsjett.

I utgangspunktet er det et festbudsjett, fordi det er det siste statsbudsjettet før et stortingsvalg.

Men med corona-krisen hengende over kalkulatorene, er det heftet stor usikkerhet til utfallet - og temmelig sikkert at det de legger til grunn i mars 2020 – trolig må gjennom store justeringer før statsbudsjettforslaget legges frem i oktober.

– Det er en helt spesiell situasjon vi er samlet her for egentlig, å lage budsjett for 2021. De fleste papirene vi har laget for neste års budsjett, kan vi egentlig legge vekk da vi kom hit. Rett og slett fordi de makroøkonomiske utsiktene har forandret seg ganske betydelig i løpet av utrolig kort tid. Derfor har hovedtyngden vært å diskutere den nåværende situasjonen, sier statsminister Erna Solberg.

Høyere ledighet

Solberg sier den nåværende krisen er større enn både oljekrisen og finanskrisen.

– Oljekrisen var krevende for deler av landet og ga ringvirkninger flere steder. Finanskrisen var krevende særlig for bankene. Men ringvirkningen i økonomien var mindre enn det vi kan se nå, sier hun.

Coronakrisen kommer også til å ha betydning for budsjettet i 2021.

– Vi vil ha en litt annen utvikling i 2021, blant annet med noe høyere ledighet. Men vi har mange gode bedrifter i bunn og mange sterke ryggrader som vi skal klare å komme gjennom denne krisen med.

– En pandemi går over, derfor må vi beholde vekstkraften i bedriftene, understreker statsministeren.

Skal kunne bruke mer oljepenger

Finansminister Jan Tore Sanner (H) åpner for å bruke mer penger enn handlingsregelen i utgangspunktet tillater for å håndtere coronakrisen.

– Poenget med handlingsregelen er at vi skal kunne bruke litt mer når det er behov for det, og så må vi holde igjen i gode tider, sier Sanner.

Han viser til gode resultater som følge av økt oljepengebruk da oljeprisen falt.

– Nå når vi ser at mange permitteres, at bedrifter kan gå konkurs, så er det rom for å bruke noe mer, men da må vi huske på det i gode tider, at da må vi også holde igjen, sier Sanner.

Statsministeren sier det ikke ligger an til å spare inn på enkelte budsjettposter i inneværende år, fordi regjeringen nå skal bruke store summer på å redde arbeidsplasser:

– Det er vanskelig å se for seg at vi skal ha store innsparinger på årets statsbudsjett. Når vi forskyver innbetalinger, vi tar større regninger for næringslivet, ubalansen kommer til å bli større . Det er ikke vårt mål å permittere folk i offentlig sektor, vi kommer til å trenge alle i helsesektoren, NAV, lærere som gjør en kjempejobb. Det er ikke rom for å spare på offentlige budsjetter nå, og folk jobber over all forventning, sier Solberg.

– Nå ryker handlingsregelen

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo mener situasjonen gjør det veldig krevende å planlegge 2021-budsjettet.

– Coronarelaterte tiltak vil innebære svært høye utgifter i 2020. Konsekvensene i 2021 er det vanskelig å anslå nå, det kommer an på varigheten av epidemien, sier han til NTB.

– Men hvis den varer et år, slik Folkehelseinstituttet sier den kan gjøre, blir det store kostnader neste år også. Det betyr at staten kommer til å bruke mye mer enn handlingsregelen tilsier i år, og trolig også neste år. Det vil trolig innebære at det blir stramt på andre områder, der det ikke er økte utgifter knyttet til corona-epidemien, sier Holden til NTB.

Handlingsregelen begrenser den årlige bruken av oljepenger til 3 prosent av oljefondets verdi.

100 milliarder

Hverken stortingspolitikerne eller regjeringen hadde mandag noe anslag på kostnadene for krisepakken. Allerede før pakken ble vesentlig jekket opp i Stortinget, var kostnadene anslått til 6,5 milliarder kroner. Søndag kom dessuten regjeringen med to garanti- og låneordninger for totalt 100 milliarder kroner for norske bedrifter.

Men sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener myndighetene gjør klokt i å legge handlingsregelen til side i dagens situasjon. Hensikten med den voldsomme offentlige pengebruken er å unngå et større tilbakeslag enn nødvendig når krisen er over, påpeker han.

Bruce mener staten gjør helt rett i å gjøre alt den kan for å unngå en negativ spiral av at bedrifter går konkurs, arbeidsplasser forsvinner, arbeidsledigheten øker og skatteinntektene svikter på sikt.

– Hvor mye penger staten bruker nå for eksempel et halvt år fremover, er i det store perspektivet uvesentlig. Det er mye bedre at staten, som har råd til å dekke det midlertidige inntektsbortfallet, gjør det og reverserer tiltakene når dette er over, sier han til NTB.

Tre faser

Mandag ble politikerne enige om at staten skal ta en stor del av regningen for både permitteringer, sykepenger og omsorgspenger, mens bedrifter får utsatt frist for å betale skatter og avgifter.

Men regjeringen har allerede varslet en fase to med tiltak mer rettet mot spesifikke bransjer. Reiseliv, luftfart, hotell- og restaurantbransjen, varehandelen og andre tjenesteytende næringer opplever nå at de blir stående praktisk talt uten omsetning.

Samtidig har regjeringen lenger fram varslet en tredje fase med tiltak som vil handle om å stimulere til økt aktivitet i økonomien.

Regjeringen har kortet ned budsjettkonferansen i Hurdal med én dag, slik at den bare vil pågå mandag og tirsdag.

