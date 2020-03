24 personer forteller: Slik er det å være smittet

Elise (19) mistet smaks- og luktesansen, Rikke (42) ble slått ut av hodepine, Cecilie (47) ble tungpustet, og Knut (52) sliter med kraftig hoste. Les om hvordan mennesker i Norge opplever coronasmitten.

Oppdatert nå nettopp

Elisabeth Gifstad Michelsen (49)

Bosted: Eidsvoll kommune, Viken

Yrke: Generalmajor og sjef for Heimevernet

Snakket med VG: 18. mars

Hun antar at hun ble smittet av en nær kollega, muligens under bilturer på oppdrag. Torsdag 13. mars ble hun satt i karantene, og den påfølgende søndagen fikk hun smitten bekreftet.

– Jeg er lett rammet, forsikrer Elisabeth på telefon med VG.

Hun er nå mye bedre, men har hatt hodepine og følt seg litt forkjølet og slapp, samt at hun i en periode også mistet smaks- og luktesans.

Også den ene sønnen hennes mistet smaks- og luktesans, og derfor antar hun at også han er smittet.

– Men det er jo vanskelig å vite. Det er det som er spesielt med dette viruset, at folk får så ulike symptomer.

Daniel Øverland (19)

Bosted: Levanger, Trøndelag

Yrke: Student

Snakket med VG: 19. mars

Daniel fikk sjokk da det viste seg at coronatesten var positiv, torsdag 12. mars.

Etter en fotballkamp følte han seg øm i musklene, bihulene var litt tette og termometeret viste 37,5 grader. En i fysikk-klassen hadde fått påvist smitte, så han ringte legen som ba ham teste seg.

Nå er fotball-laget, familie og kjæreste i karantene. Han sitter isolert på studenthybelen, men forteller at han er helt symptomfri.

ISOLERT: Daniel Øverland ligger isolert på studenthybelen. Foto: Privat

Han kunne løpt et maraton, forteller han til Trønder-Avisa, som omtalte saken først.

– Jeg har nok vært heldig og har det bra. Men isolasjonen er jo småkjip. Det er litt skummelt at man kan ha det, selv om man ikke føler på det. Jeg har vært i kontakt med mange mens jeg var smittebærer, sier Daniel til VG.

Han forteller at han har sagt fra til alle han har vært i kontakt med. Han frykter likevel at han kan ha spredd smitte.

– Etter at legen mente jeg var smittebærer, så har jeg spilt fotballkamp og vært på skolen i to dager. Men før jeg begynte å kjenne noen symptomer, så var jeg på russefest, sier 19-åringen.

Catherine Fournaros (48) og Geir Nysveen (50)

Bosted: Brumunddal, Innlandet

Yrke: Hun bedriftsrådgiver, han daglig leder i elektrofirma

Snakket med VG: 20. mars

Lørdag 7. mars kom Geir hjem fra skiferie i Ischgl i Østerrike. Han hadde vært på den mye omtalte «Corona-baren», Kitzloch.

– Mannen min var der med en gjeng på 49 stykker, de dagene den smittede bartenderen var på jobb. Hele reisefølget ble smittet, sier Catherine, som først snakket med Ringsaker Blad.

SMITTET PÅ BAR: Geir Nysveen var på «Corona-baren» i Østerrike. Nå er nok hele familien smittet. Foto: Privat

Mandag 9. mars testet Geir seg. Dagen etter fikk han positivt svar. Hun fikk det samme et par dager senere.

– Han hadde fortsatt ikke symptomer, men jeg ble smittet. På torsdagen ble han dårlig med feber, og fredag ettermiddag fikk jeg det. Da hadde jeg vært helt frisk hele uken, sier Catherine.

Hun forteller om feber, vond hoste, utmattelse og smerter i brystet og ryggen. Spreke Geir har topplasseringer i Birken, men også utmattelsesastma. Han ble hardere rammet enn Catherine.

– Han lå med feber i syv dager. Helt utslått.

I dag er hun nærmest helt frisk, mens det fortsatt sitter i hos ektemannen. Etter at ektemannen testet positivt, fikk hun først beskjed om at hun kunne gå på jobb og at de to sønnene kunne gå på skolen. Men det syntes ikke familien var forsvarlig, så alle ble hjemme.

Hun er sikker på at sønnene på 15 og 16 år er smittet, men de har ikke følt på noen symptomer.

– Gudskjelov for at vi holdt oss inne, så vi ikke smittet andre.

Roghieh Asgari Torvund (59)

Bosted: Oslo

Yrke: Billedkunstner

Snakket med VG: 18. mars

Nylig fortalte hun til Aftenposten at mannen kom hjem fra skiferie i Østerrike 7. mars. Han ble fort veldig dårlig. Selv om de isolerte seg fra hverandre og desinfiserte leiligheten, ble også hun smittet. 12. mars begynte hun å føle seg dårlig.

FRYKTER FORVERRING: Fra St. Hanshaugen i Oslo forteller Roghieh Asgari Torvund om sterke smerter og psykisk utmattelse.

Ekteparet er begge i risikogruppen, hun med astma og han med dårlig immunforsvar, forteller hun.

– Jeg trodde ikke jeg skulle bli syk. Jeg tok ikke på hånden til ektemannen min engang. Vi har en stor leilighet, og han bodde på en annen fløy.

Hun forteller om psykisk og fysisk utmattelse og store smerter. Smaks- og luktesansen er borte. Da VG snakket med henne tok hun smertestillende i store doser.

– Er dere på bedringens vei?

– Nei, dette går opp og ned. Vi vet rett og slett ikke. Det kan bli verre også.

Elise Hvidsten (19) og Sindre Tjørsvåg (24)

Bosted: Fredrikstad kommune, Viken

Yrke: Hjemmesykepleier/prosjektingeniør i Hersleth Entreprenør

Snakket med VG: 18. mars

Kjæresteparet dro til Paris den første helgen i mars, en uke før UD gikk ut og frarådet reiser til Frankrike. Først natt til torsdag uken etter begynte de å føle seg litt dårlige og satte seg derfor i selvpålagt karantene.

Siden de kom hjem fra Paris har de delt leilighet, hvor de sammen prater i telefonen med VG. Samme torsdag ble det bestemt at alle som kom hjem fra land utenfor Norden etter 27. februar skulle i karantene.

Elise er helsepersonell og måtte testes raskt. Hun var på jobb én dag, og kollegene som hadde vakt samtidig er nå i karantene.

– Jeg har ikke hørt om at noen pasienter er smittet, det ville vært det verste, sier hun.

Elise har astma og har slitt med pusteproblemer, feber, slapphet og kraftig hodepine, men føler nå at hun er på bedringens vei.

– Samtidig varierer det fra dag til dag. Man vet aldri hvilken form man er når man våkner.

Kjærestens symptomer har minnet mer om en vanlig forkjølelse.

– Hadde jeg ikke hatt corona, hadde jeg vært på jobb, sier Sindre.

Marius Langballe Dalin (53)

Bosted: Sunnfjord kommune, Vestland

Yrke: Urolog og overlege ved Førde sentralsjukehus, kommunestyremedlem (Miljøpartiet De Grønne)

Snakket med VG: 20. mars

Torsdag 12. mars begynte Marius å kjenne på de første symptomene. Lett sårhet i halsen, litt rennende nese, lett hodepine og litt redusert allmenntilstand.

Som lege og lokalpolitiker har han selvsagt stor kontaktflate. Hvem som har smittet ham, er en gåte, ettersom ingen av de mange han møtte før 12. mars hadde symptomer eller hadde vært i utlandet.

– Det viktige er at det ikke er noen andre sin skyld. Viruset kommer bare over oss, sier han til VG.

OVERLEGE: Marius synes det er vondt å tenke på at han kanskje kan ha smittet pasienter, men sier at han heldigvis var litt føre var og holdt seg unna de mer sårbare. Foto: Henning A. Hellebust

Han fikk testsvaret 16. mars. Uken før hadde han vært på jobb, i tråd med helsemyndighetenes syn da.

Han hadde blant annet gjennomført to hasteoperasjoner. Alternativet var å sende minst én av pasientene til et annet sykehus. To av seks overleger var allerede i karantene.

Flere ansatte på sykehuset er nå i karantene, cirka 20 av dem på grunn av nærkontakt med Marius.

– Det går såvidt rundt. En dag var det én overlege i stedet for de vanlige seks på ett vaktlag, sier han.

I et åpent innlegg på Facebook 17. februar fortalte han sin historie for å få andre til å ta situasjonen på alvor, og siden er han intervjuet i flere aviser fra hjemmeisolatet. Familien, som er symptomfri, er i karantene.

Marius har følt seg i OK form, med lett tørrhoste og litt ømhet i brystet. Det som har vært plagsomt, er hodepinen.

– Jeg hadde intens hodepine under en videokonferanse i formannskapet i går, sier han.

Rikke Buskop (42)

Bosted: Fredrikstad kommune, Viken

Yrke: Sykepleier, men underviser på videregående skole i helsefag.

Snakket med VG: 17. mars

HOVEDSYMPTOMER: Rikke Buskop har hatt hodepine og fravær av smak og lukt. Her er hun fotografert hjemme – på god avstand – 17. mars. Foto: Gisle Oddstad

4. mars dro Rikke etter nøye vurdering til Madrid i jobbøyemed – ti dager før portforbud ble innført i Spania.

Kontaktpersonen der sa at det kun var fire påviste smittede i den spanske hovedstaden, og norske myndigheter hadde da ingen spesielle reiseråd knyttet til landet.

– Vi tok forholdsregler, men vi var på restaurant og gikk rundt i byen, sier Rikke.

Den påfølgende helgen begynte hun å kjenne seg mer og mer sliten, og på mandagen våknet hun med kraftig hodepine som kom i bølger de neste tre dagene.

– Den har slått meg helt ut, sier Rikke, som fikk testsvaret onsdag 11. mars.

Rikke har ellers hatt lett hoste og litt snufsing og har vært i stand til å undervise hjemmefra. Men smak og lukt forsvant i fire-fem dager.

– Akkurat dét var ikke ubehagelig, men plagsomt, sier hun.

Mannen hennes hadde kraftig hodepine én dag. Ekteparet er klare over at de tre barna deres kan ha hatt viruset, men symptomene har i så fall vært veldig milde.

Håvard Maurset (33)

Bosted: Stryn, Vestland

Yrke: Prosjektleder

Snakket med VG: 20. mars

Lørdag 7. mars satt Håvard på flyet hjem fra skiferie i Ischgl i Østerrike. I luften begynte han føle på frysninger i kroppen. På kvelden kom muskelsmertene. Søndag våknet han med feber. 11. mars fikk han det positive testsvaret.

– For meg føltes det som en vanlig influensa, men man må ta dette på alvor. Vi nordmenn har kanskje vært litt naive, sier 33-åringen til VG.

HJEMMEKONTOR: Håvard Maurset håper å være tilbake på jobb snart. Foto: Privat

Han har tidligere stilt opp i flere medier, deriblant Bergens Tidende. Han antar at han ble smittet på after-ski.

– Det var ingen informasjon eller retningslinjer noe som helst sted, verken på flyplasser eller i Ischgl, sier Maurset.

En uke etter at han landet, var han frisk. Han bor på gård, så i isolasjonsperioden har han hatt store områder å bevege seg på. Mandag 23. februar håper han å være tilbake på kontoret.

Cecilie Stenvik (47)

Bosted: Bærum kommune, Viken

Yrke: Prosjektleder i Telenor.

Snakket med VG: 18. mars

Østerrike var ikke beregnet som et risikoområde da Cecilie og ti venninner befant seg i St. Anton fra 28. februar til 4. mars. Nå har hun og fire av venninnene fått påvist smitten.

– Vi hadde stått på ski og vært på afterski, så jeg syntes ikke det var så rart med litt «vanlig» halsvondt.

På flyet hjem, samtidig som hun leste seg opp på nyhetsbildet, begynte hun å få tørrhosteanfall. Da sank alvoret inn, og hun gikk i selvpålagt karantene da hun kom hjem.

To dager etter hjemkomsten mistet hun stemmen og ble tungpustet. Hun kontaktet eksmannen og fikk formidlet at han måtte ringe 113 hvis hun ringte ham på natten.

– Jeg hadde ikke klart å gjøre rede for meg på telefonen. Da begynte det å bli veldig skummelt.

Cecilie fikk testsvaret 10. mars, skriver Budstikka, som først omtalte saken. Tørrhosten gikk etter hvert over til kraftig slimhoste. Nå føler hun seg bedre, men sliter fremdeles litt med tungpust. Av andre symptomer har hun hatt feberfølelse, litt muskelsmerter og lett forkjølelse, samt nedsatt smak og luktesans.

– Det virker som at viruset jobber litt i bølger i kroppen, sier hun.

Roy Steffensen (39)

Bosted: Sandnes kommune, Rogaland

Yrke: Stortingsrepresentant for Frp. Leder av utdannings- og forskningskomitéen

Snakket med VG: 20. mars

Roy Steffensen er en av flere politikere i Fremskrittspartiets stortingsgruppe som er smittet av coronaviruset. Alle har det til felles at de deltok på det mye omtalte Jeppe-treffet på puben Dubliner i Oslo sentrum tirsdag den 10. mars.

Noen få dager etter kjente Steffensen symptomer som kunne tyde på smitte. Først torsdag den 19. mars fikk han bekreftelsen på at han var smittet.

Han sitter nå i isolat sammen med samboer Anita (32) og datteren Live Marie (5) som han regner med også er smittet.

– De er ikke testet, men har klare symptomer på smitte, sier Steffensen.

– Jeg selv har hodeverk og feber samt muskelsmerter i rygg, nakke og skuldre. Musklene er ømme som om jeg skulle ha gjennomført en hard treningsøkt, beskriver han.

Steffensen benyttet vårdagen fredag til å sette ut bålpanne og robotgressklipper.

– Jeg var uvanlig sliten og slapp etter en aktivitet som vanligvis går lett som en plett, sier Steffensen som til daglig er leder for Stortingets utdanningskomité og opptatt av den pågående stengingen av norske barnehager, skoler og studiesteder.

HJEMMEKONTOR: Roy Steffensen er vanligvis politiker med kontor på Stortinget. Nå er han hjemmepappa og delvis Frp-representant med hjemmekontor. Foto: Privat

Knut E. Ericsson (52)

Bosted: Hole kommune, Viken

Yrke: Teknisk leder i et truckfirma

Snakket med VG: 20 mars

Knut ble ikke overrasket da han fikk testsvaret tirsdag 17. mars. Da hadde han hatt hatt kraftig hoste i en ukes tid.

– Jeg kan ha fått smitten bare av å ha tatt i en handlekurv. Flere i min vennekrets har det, sier han – innimellom hostekuler – til VG. Ringerikes blad skrev om Knut først.

les også Coronaviruset: 11 personer under 50 år i intensivbehandling

Samboeren fikk også symptomer, blant annet hodepine, helgen før de fikk testsvaret.

– Jeg har problemer med lungene, så jeg merker det kanskje litt ekstra. I går kveld ble jeg nervøs fordi ble tungpustet og kortpustet, men etter å ha sovet i 13 timer var jeg bedre igjen, sier Knut, som ikke ønsker å stille opp på bilde.

Symptomene går i bølger. På formiddagen har han ofte feber – som gir seg utover ettermiddagen. Det ene øyeblikket hakker han tenner under dynen, det andre øyeblikket har han lyst til å gå ut på verandaen.

les også Meland kommenterer: Ingen av oss er trygge

– Enkelt sagt er det influensa ganger to. Jeg skjønner godt at eldre med dårligere fysiske forutsetninger sliter når de får dette.

Han har holdt seg hjemme i eneboligen siden han fikk smitten påvist.

– For å verne folk rundt meg. Dette er alvor.

Anne Borgen (58)

Bosted: Oslo

Yrke: Servitør

Snakket med VG: 18. mars

ØSTERRIKE – SMITTET: Anne Borgen ble sannsynligvis smittet av sin ektemann, som kom hjem fra skiferie i Østerrike. Bildet er tatt tidligere i en annen sammenheng. Foto: Trond Solberg, VG

Da ektemannen hennes, hennes bror og en kamerat kom hjem fra St. Anton i Østerrike lørdag 7. mars, hadde Anne stelt i stand middag til alle.

– Det var god mat, vin og klemmer, sier 58-åringen, som bor i en sveitservilla på Briskeby, hvor halve huset enten er i isolat eller karantene.

Mandag 9. mars fikk ektemannen og reisefølget beskjed om at de måtte teste seg. To av dem var smittet; Annes ektemann og hennes bror.

– Så ble også jeg ganske raskt smittet, sier Anne, som har isolert seg hjemme i over ti dager.

Hun forteller om sårt bryst, vond hals og stygg hoste. Hun har også vært veldig svimmel, men er fornøyd med å ha blitt fulgt opp av lege over telefon.

– Vi er friske og godt trent. Dette kommer vi oss gjennom!

Asbjørn Moe (43)

Bosted: Etne kommune, Vestland

Yrke: Leder i Fikse næringsforening, snart i ny jobb som næringssjef i Tysvær kommune.

Snakket med VG: 17. mars

I OK FORM: Asbjørn Moe hadde såpass milde symptomer at han kunne holde styremøter via videolink. Nå er han på bedringens vei. Foto: Privat

Asbjørn ble sannsynligvis smittet da han var på Haugalandskonferansen fredag 6. mars sammen med 5–600 andre deltagere.

– Den påfølgende mandagskvelden følte jeg meg slapp, og tirsdag morgen var det ikke tvil om at jeg var syk, sier Asbjørn, som først uttalte seg til lokalavisen Grannar.

Han følte seg i såpass god form at han ikke trodde det var corona, men tok forholdsregler og snakket med legen, som ba ham holde seg hjemme.

Onsdag samme uke ble han oppringt av lokale helsemyndigheter og bedt om å teste seg. Grunnen var at en annen på konferansen hadde testet positivt for covid-19.

Han ble satt i isolasjon, kona og de to barna i karantene. Det positive testsvaret forelå fredag den 13. mars.

– Nå er jeg absolutt på bedringens vei, sier Asbjørn, som understreker at kona og de to barna ikke har hatt symptomer.

Karoline Elisabeth Skogstad Halsen (30)

Bosted: Oslo

Yrke: Sykepleier

Snakket med VG: 18. mars

Mandag 9. mars fikk datteren Amalie på halvannet år symptomer, og senere samme dag ble ektemannen Oscar (32) syk. To dager senere ble Karoline Elisabeth selv rammet.

– Det startet med akutte muskelsmerter i hele kroppen og feber på kvelden. Jeg ble testet fredag morgen, og fikk svar rundt 24 timer senere om at jeg var smittet, sier hun til VG onsdag.

Det som skremte henne var at hun ikke visste hvor eller hvordan familien hadde fått det.

– Jeg ble redd for at jeg hadde smittet noen av mine nærmeste. Vi hadde ikke vært utenlands, og hadde ikke noen risikofaktorer, sier Karoline.

Feberen og muskelsmertene satt i kroppen i to døgn. Søndag 15. mars ble hun tungpustet og fikk vondt i brystet.

– Jeg har nå blitt veldig forkjølet og tett i nesen, men har ikke vondt i halsen eller hoster, sier hun til VG fra isolasjonstilværelsen.

Christian Andresen (49) og Marit Lehn (49)

Bosted: Vestby kommune, Viken

Yrke: Sivilingeniør for Norkart/lærer på Ås videregående

Snakket med VG: 17. mars

FAMILIE: Christian Andresen (49) og Marit Lehne (49) må leve atskilt fra barna Caroline (13) og Marius (11). Her fra en tidligere ferie. Foto: Privat

Christian kom hjem fra skiferie i St. Anton i Østerrike med kompisgjengen lørdag 7. mars. Han følte seg litt rusten i halsen, men ikke noe mer enn vanlig etter slike turer. Så familien levde som normalt helt til listen over utsatte områder ble utvidet til å gjelde Østerrike.

Christian fikk påvist smitten 11. mars. Dagen etter viste det seg at også kona Marit var smittet.

– Jeg har vært litt bekymret siden jeg har astma, men vi er nok ikke blant de hardest rammede. Det vanskeligste er at vi ikke får gitt barna våre en klem, sier hun.

Barna Marius (11) og Caroline (13) har ingen tegn til sykdom, men de er ikke testet og må leve i karantene på grunn av foreldrene.

Christian har nesten ikke symptomer og jobber fulle dager på hjemmekontoret, mens kona har hatt feber, vondt i hodet, vært tungpustet, hostet mye og er for dårlig til å jobbe.

– I reisefølget til Christian er det mange smittede. Noen føler seg nesten ikke dårlig mens andre er helt slått ut. En er innlagt på sykehus, sier Marit.

Daniel Bjørn (30)

Bosted: Oslo

Yrke: Lege for Aleris og bedriftslege i Aker-konsernet

Snakket med VG: 16. mars

Svenske Daniel var på skiferie i St. Anton i Østerrike 27. februar til 1. mars. Han hadde ingen symptomer da han kom hjem. Daniel Bjørn lever i isolasjon i leiligheten på Frogner i Oslo.

– Jeg dro til Göteborg for å besøke slektninger, og da jeg kom hjem derfra, åtte dager etter at jeg kom fra St. Anton, fikk jeg rennende nese og forkjølelsessymptomer – og da sto Østerrike på listen over utsatte land.

Han understreker at han er mildt rammet av viruset.

MÅTTE FLYTTE UT: Daniels samboer Vegard Østerhagen (t.h.) er ikke smittet, og har nå flyttet midlertidig til en annen leilighet. Foto: Privat

Panikkfølelsen kom da han testet positivt 9. mars, for Bjørn fryktet at han hadde smittet pasienter, kolleger eller andre.

– Men det er visst først og fremst når du har symptomer, samt eventuelt døgnet før du får symptomene, at du i realiteten er smittefarlig, så jeg tror det har gått bra. Jeg har fått veldig god støtte fra alle på jobben.

Erlend Wiborg (36)

Bosted: Moss, Viken

Yrke: Stortingsrepresentant for Frp, leder av arbeids- og sosialkomitéen.

Snakket med VG: 20. mars

– Jeg har alle de typiske symptomene, med feber og verkende muskler som de mest fremtredende tegnene, sier Wiborg til VG.

Wiborg fikk konstatert at han var coronasmittet fredag 20. mars. Han er leder av stortingets arbeids- og sosialkomité, men for tiden i pappapermisjon. Likevel har han pleiet litt omgang med politiker-kolleger de siste ukene.

Blant annet deltok han på det tidligere omtalte Jeppe-treffet i regi av tankesmien Civita på puben Dubliner i Oslo sentrum tirsdag den 10. mars.

I etterkant har det kommet frem at flere corona-smittede politikere var til stede på dette uformelle, borgerlige arrangementet.

– Jeg fikk symptomer på at jeg var smittet allerede dagen etter, den 11. mars. Jeg er ikke sikker på hvordan smitten har nådd meg, sier Wiborg som har kontor på Stortinget i nærheten av partifellene Åshild Bruun-Gundersen (33) og Roy Steffensen (39), som begge også er corona-smittet.

PÅ STORTINGET: Erlend Wiborg holder vanligvis til her, på kontoret sitt på Stortinget. Nå er han hjemme i pappapermisjon og isolat med coronasmitte. Foto: Jørgen Braastad, VG

Åshild Bruun-Gundersen (33)

Bosted: Arendal kommune, Agder

Yrke: Stortingsrepresentant for Frp.

Snakket med VG: 18. mars og 20. mars.

HELSEPOLITIKER: Åshild Bruun-Gundersen fattet mistanke om at den influensalignende tilstanden kunne være corona ettersom hun har tatt influensavaksine. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Helsepolitikeren ble den første corona-smittede stortingsrepresentanten, og er i isolat hjemme i Arendal. Hun gikk for sikkerhets skyld i karantene torsdag 12. mars på grunn av slapphet og muskelsmerter.

– Jeg ble trolig smittet på et arrangement i Oslo forrige tirsdag. Alle jeg har vært i kontakt med er varslet, men jeg ønsker ikke å gi detaljer om dette til andre, sa hun til VG 18.mars.

– Symptomene vil jeg beskrive som en helt vanlig influensa. Det går etter forholdene fint med meg, la hun til.

Fredag 20. mars bekrefter hun at hun var en del av politikerne som var samlet på Jeppe-treffet på puben Dubliner i Oslo sentrum den 10. mars. Men vil ikke fastslå at hun ble smittet der.

– Jeg kan ikke vite det sikkert, sier Bruun-Gundersen. Hun skal holde seg isolert i syv dager etter at hun er symptomfri.

– Og jeg er ennå ikke symptomfri, rapporterer Bruun-Gundersen fredag 20. mars.

Torbjørn Røe Isaksen (41)

Bosted: Oslo og Porsgrunn kommune i Vestfold og Telemark

Yrke: Arbeids- og sosialminister (H)

Snakket med VG: 18. mars

Mandag denne uken var Torbjørn Røe Isaksen på budsjettkonferanse med resten av regjeringen. Tirsdag 17. mars fikk han smitte-beskjeden.

Arbeidsministeren sier til VG at han er i «ganske god form». Han forteller at symptomene er mildere enn uken før, da de var som en mild forkjølelse, som han normalt ikke ville hengt seg opp i.

– Jeg hadde så vidt jeg visste ikke vært i kontakt med noen som var smittet, eller som hadde vært i utsatte områder i utlandet.

Rune Alstadsæter (45)

Bosted: Oslo

Yrke: Statssekretær ved Statsministerens kontor.

Snakket med VG: 17. mars

PÅ STORTINGET: Senest onsdag i forrige uke var Alstadsæther i vandrehallen på Stortinget. Her med Erna Solberg på samme sted i forbindelse med NAV-skandalen i 2019 Foto: Ola Vatn / VG

Statsminister Erna Solbergs høyre hånd sier til VG at han er symptomfri. Han henviser ellers til et Facebook-innlegg, der han skriver at han tirsdag 17. mars fikk beskjed om at han hadde hadde testet positivt, etter å ha fått symptomer helgen før.

– Jeg var allerede i karantene fra torsdag morgen, av forsiktighetshensyn. Men familien som utløste karantenen har siden testet negativt. Jeg følger de anbefalinger og retningslinjer som gjelder for oss som er smittet.

Vegard Einan (42)

Bosted: Jessheim kommune, Viken

Yrke: Statssekretær (H) i Arbeids- og sosialdepartementet

Snakket med VG: 17. mars

STATSSEKRETÆR: Formen til Vegard Einan er «relativt bra». Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Statssekretæren fikk det positive testsvaret tirsdag 17. mars. Han merket ingen symptomer før mandag, da han fikk feber.

– Det er det som er litt spesielt med denne situasjonen. Jeg har ikke vært på reise, og jeg har ikke blitt kontaktet av noen som har blitt konstatert smittet, sier han til VG.

– Nå blir det karantene i tråd med råd og regler. Foreløpig er formen relativt bra.

Publisert: 19.03.20 kl. 22:38 Oppdatert: 20.03.20 kl. 20:43

Fra andre aviser