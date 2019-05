TALTE: Justis- og integreringsminister Jøran Kallmyr sto på scenen under torsdagens seminar om ungdomskriminalitet og straff på Litteraturhuset i Oslo. Foto: Trond Solberg

Justisministeren om Listhaug-forslag: – Interessant tanke

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier han ikke har vurdert forslaget om dobbel straffelengde for noen kriminelle, men forteller at han synes forslaget er interessant.

Mandag ble det kjent at Frps innvandrings- og integreringsutvalg, ledet av Sylvi Listhaug, vil ha dobbel straffelengde for kriminalitet begått i bestemte områder. Utvalget foreslår også firedobbel straff for kriminelle som er medlem av en gjeng.

Ifølge Aftenposten som først meldte om forslaget ønsker hun å innføre dette i Holmlia og «andre belastede områder».

Under et seminar om ungdomskriminalitet torsdag spurte konferansier Anne Grosvold hva justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr synes om forslaget.

– Det er viktig å huske på at forslaget ikke går utpå dobling av straff punktum. Det er ikke snakk om at hvis man tar livet av noen på Stovner så skal man få dobbel straff av hvis man tar livet av noen på Frogner, svarte Kallmyr fra scenen.

Kallmyr forteller at det forslaget går ut på er å få en høyere straff eller dobling av straff hvis man gjør kriminelle handlinger som går utover lokalsamfunnet, som bilbranner og bæring av våpen.

– Det er ikke en helt ny tanke, men det er en interessant tanke, sa justisministeren.

Kallmyr viste da til at det er et annet bøtenivå for bæring av våpen i Oslo enn i resten av landet.

På fredag starter Frps landsmøte, da vil forslaget vil bli vurdert.

Skeptisk

Riksadvokat Tor-Aksel Busch var mer skeptisk til forslaget.

På talerstolen sa Busch at han heller ønsket seg ti nye etterforskere og to påtalejurister enn en lovendring.

– Vi har et system som ikke er optimalt. Skal vi bøte på systemet med å gi dobbel straff på områder som er utsatt. Jeg vil heller ha økt oppklaring, sa riksadvokaten.

UNGDOMSKRIMINALITET: Riksadvokat Tor-Aksel Busch (t.v.), barneombud Inga Bejer Engh, Petter Eide (SV) og generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith var alle på scenen for å diskutere ungdomskriminalitet torsdag. Foto: Trond Solberg

Spøkte om egen fremtid

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr startet med å spøke om hvor lenge han kom til å være justisminister.

Han fortalte at han for noen dager siden hadde fått beskjed fra Advokatforeningen at han ikke lenger fikk være medlem i foreningen, men at det kunne være det ikke var så lenge til han var tilbake igjen.

– Det tar sikkert ikke så veldig lang tid, erfaringsmessig, sa den ferske justisministeren.

