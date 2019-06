SKANDALEBOM: Arne B. Øystese fikk seg litt av en overraskelse da Statens vegvesen monterte en massiv bom rett utenfor balkongen hans på Torshov i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fikk bom ved balkongen – nå kan den flyttes

Den mye omtalte bommen ved balkongen på Torshov i Oslo kan nå bli fjernet.

Det skriver Dagsavisen. Nå varsler statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet at de vil be Statens vegvesen om å flytte bommen.

– Dette ser jo helt håpløst ut, sier Skjervold til avisen.

Statens vegvesen opplyser også selv om at det nå jobbes for å finne en løsning. De er nå i dialog med beboerne i borettslaget i Sandakerveien.

– Vi prøver å se på muligheter for å flytte bomstasjonen, sier Anne-Grethe Nordahl, prosjektleder i Statens vegvesen til avisen.

På spørsmål fra Dagsavisen om det kan være en løsning å la bommen stå, svarer Nordahl følgende:

– Nei, det er antagelig ikke en løsning. Men det er spørsmål om hvor mye vi kan flytte den, og derfor går vi nå i dialog med borettslaget.

14. mai fikk Arne B. Øystese, som er styremedlem i borettslaget, mail fra Statens vegvesen. Han forteller at bomstasjonen kom opp to dager senere – og at denne mailen var første gang de ble informert om at bomstasjonen skulle komme.

Øystese skjønte imidlertid at bomstasjonen skulle komme fordi han la merke til at det ble montert en mast i nabogaten noen dager før mailen kom.

Da VG snakket med Øystese onsdag reagerte han på at de fikk så sent beskjed fra Statens vegvesen.

– Hva tror du kunne vært gjort annerledes om dere hadde fått beskjed tidligere?

– I beste fall kunne det vært en dialog på å få justert plasseringen. Jeg er redd vi ikke kunne ha påvirket plasseringen likevel, men ved å få beskjed så sent som vi gjorde så bærer prosessen preg av liten vilje til involvering fra utbygger sin side, sa han da.

