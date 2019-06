LANDSKJENT: Inga Bejer Engh har tidligere vært politiadvokat, statsadvokat og aktor i 22. juli-rettssaken. Nå er hun barneombud. Foto: Line Møller

Vil finne sårbare unge på nett – setter ned ekspertgruppe av tenåringer

Andelen ungdom som har sett på skadelig innhold på nett har økt betraktelig. – Vi må brette opp ermene, sier barneombud Inga Bejer Engh.

En fersk rapport fra barneombudet tar utgangspunkt i sjokkerende tall fra EU kids.

53 prosent av norske jenter har sett på innhold på nettet om hvordan man skader seg selv fysisk.

56 prosent har lest om måter man kan bli ekstremt tynn på.

33 prosent har lest om konkrete måter å begå selvmord på.

Utviklingen fra 2010 til 2018 viser at andelen ungdom som har sett ulike typer skadelig innhold har økt.

Vil vite hva som ligger bak tallene

Tallene fra EU kids bekymrer barneombud, Inga Bejer Engh. Med bred erfaring fra straffesaker i Tingretten vet hun hvor store ringvirkninger handlingene våre på nett kan få.

På grunn av disse tallene og kunnskap om andre negative aspekter barn og unge opplever digitalt har hun satt ned en ekspertgruppe, for å finne ut av hvordan man skal håndtere slike utfordringer.

– Her må vi brette opp ermene, og finne ut av hva som ligger bak tallene, mener Engh.

Unge med erfaring

Ekspertgruppen består av ni ungdommer i alderen 13–17 år. Flere i gruppen har hatt erfaringer med at venner har slitt psykisk, og i ettertid sett at de har vært inne på sider med skadelig innhold.

– Det må settes av mer penger til forskning slik at myndighetene kan forstå hva dette egentlig innebærer. Samtidig må de som jobber med barn og unge få kunnskap om temaet, slik at de vet hvordan de skal handle, sier hun.

I disse dager er lærerplanen på høring, og barneombudet ser på det som et svært viktig tiltak at temaer som dette kommer på timeplanen.

– Ser at sårbar ungdom klikker seg inn

Engh har derimot lite tro på et «filter» eller forbud mot sider med skadelig innhold.

– Jeg er redd for at det dukker opp noe nytt, og at barn og unge vil finne andre måter å finne slikt innhold på. Men jeg tror det er veldig viktig å finne en alternativ teknisk løsning på saker som dette, sier hun.

Elisabeth Staksrud, professor ved institutt for medier og kommunikasjon, har hatt ansvaret for den europeiske undersøkelsen. Hun forteller at analyser av tidligere undersøkelser viser en tydelig tendens:

– Det kan være flere årsaker til at ungdom besøker sider med skadelig innhold, men det vi har sett når vi har gått i dybden av tallene er at det ikke er tilfeldig. Vi ser at det ofte er sårbare barn og unge som klikker seg inn på slike sider. De som for eksempel sliter psykisk eller blir mobbet på nettet.

Slike tendenser bekymrer særlig barneombudet:

– Vi må finne ut av hvem som er de sårbare på nett, akkurat slik vi gjør i den fysiske verden. Dersom vi har for generelle tiltak som gjelder for alle barn, er det ikke sikkert vi treffer de rette, sier Engh.

HER KAN DU FÅ HJELP

Det kan være mange og sammensatte årsaker til at noen har selvmordstanker. Det finnes flere steder der du kan få hjelp hvis du eller noen du er pårørende til sliter.

Ved akutte situasjoner, ring legevakten på 116 117 eller nødnummer 113.

Mental Helse: 116 123

Kirkens SOS: Har en døgnåpen tjeneste der du kan skrive SOS-melding, ta en SOS-chat eller ringe SOS-telefonen på 22400040.

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) støtter etterlatte og berørte ved selvmord, og bidrar til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

