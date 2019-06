BRUNT BADEVANN: Slik så badevannet ut hjemme hos Stian Fylkesnes i Askøy i mai. Foto: Stian Fylkesnes

Fikk brunt vann i badekaret da de skulle bade fire måneder gammel baby

ASKØY (VG) For en måned siden varslet småbarnsfamilien Askøy kommune om brunt og grumsete vann. De har fortsatt ikke fått svar fra kommunen.

Oppdatert nå nettopp







Fredag morgen bekreftet Askøy kommune at de nå undersøker om kvaliteten på drikkevannet kan ha en sammenheng med dødsfallet til et ett år gammelt barn i kommunen.

Kommunen sendte torsdag kveld ut en melding om mistanke om smittefarlig drikkevann. 18 personer er innlagt på sykehus med symptomer på smitte. Fem av dem er barn.

Seks personer har varslet

Innbyggerne i kommunen fikk torsdag beskjed om å koke drikkevannet. Det er ikke første gang:

I løpet av de siste årene har innbyggerne i Askøy blitt bedt om å koke vannet åtte-ni ganger.

Samtidig har kommunen fått kritikk fra sine egne innbyggere for dårlig håndtering av kvaliteten på drikkevannet.

I løpet av de fire siste månedene, har seks personer henvendt seg til Askøy kommune om vannkvalitet i kommunen.

Det viser søk VG har gjort i Askøy kommunes innsynsportal.

«Mye partikler og grums»

Stian Fylkesnes varslet kommunen om brunt og grumsete drikkevann senest i mai. Familien skulle bade sin fire måneder gamle baby, da de oppdaget at vannet de tappet opp i karet var misfarget.

Fylkesnes opplyser at det ikke var sendt ut noe kokevarsel på dette tidspunktet.

– Vannet var helt brunt. Og da vi tappet det ut, lå det igjen grums i badekaret, sier Fylkesnes til VG.

Han skrev umiddelbart en e-post til kommunen hvor han beskriver vannet som «veldig brunt og inneholder mye partikler og grums». Han la også ved bilder av vannet og grumset.

E-posten ble også sendt til Mattilsynet, som har tilsyn med norske vannverk.

– De har et problem de ikke forteller oss om

– Jeg ble ganske irritert. Vi har slitt med vannsparing og kokevarsel i lang tid. Tilliten til vannkvaliteten er relativt lav. En skal ikke forvente så dårlig vann her, sier Fylkesnes.

les også Frykter smittefarlig vann: Minst syv personer til sykehus og 50 til legevakt

Hverken kommunen eller Mattilsynet har svart på e-posten fra Fylkesnes.

– Det er for dårlig. I det minste kan de svare å si at de ser på saken, eventuelt at dette er helt ufarlig. Det er fryktelig irriterende å leve med dette. Jeg forstår at vi må ha kokepåbud, og at det er for innbyggernes sikkerhet. Men når det skjer så ofte, så sier det meg at de har et problem som de ikke forteller oss om, sier Fylkesnes.

VANNVERK: Kleppe vannverk i Askøy kommune. Foto: JAN ERIK STOREBØ, ASKØYVÆRINGEN

– Arrogant

Robert Sævareid henvendte seg til kommunen om vannkvaliteten i mars i år. Heller ikke han fikk svar på sin henvendelse.

– Jeg skrev til kommunen etter at vi fikk et beskjed om å koke vannet. De kan ikke sende ut kokevarsler hele tiden. Det skaper uro. Vann er et basalt behov for befolkningen, så kommunen bør ha full fokus på vannkvaliteten, sier Sævareid til VG.

– Hva synes du om at kommunen ikke har svart på din henvendelse?

– Det er arrogant. Vann er en vare vi har betalt for, sier Sævareid.

VG har vært i kontakt med ytterligere en person som har spurt kommunen om dårlig kvalitet på drikkevannet, og krevd svar på om det er trygt drikke av det. Heller ikke han har fått svar fra kommunen.

– De skulle hatt svar

– Alle skal få en tilbakemelding etter å ha sendt varsel til kommunen, så hvis de ikke har fått det skulle de hatt det, sier rådmann i Askøy, Eystein Venneslan, til VG.

Han vil ikke kommentere enkeltsaker, men opplyser at de har hatt flere situasjoner der vannkvalitet har vært tema.

– I de fleste tilfellene handler det om å være føre var. I en del tilfeller der vi har varslet om mistanker om bakterier i vannet, så har det ikke vært det, sier – Venneslan.

– Har dere god kontroll på vannkvaliteten i kommunen?

– Vi mener vi har god kontroll på vannkvaliteten i kommunen. Vi tar prøver hver morgen, og flere ganger om dagen – nettopp for å ha kontroll på vannkvaliteten, sier Venneslan.

Mattilsynet opplyser til VG at de nå jobber med en gjennomgang av saker som gjelder Askøy kommune.

Rettelse: I den første versjonen av denne saken ble Fylkesnes sitert på følgende: «Jeg forstår at vi må ha kokeforbud». Det er rettet til: «Jeg forstår at vi må ha kokepåbud». Endringen ble gjort 7. juni klokken 12.36.

Publisert: 07.06.19 kl. 12:01 Oppdatert: 07.06.19 kl. 12:37