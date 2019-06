– IKKE HOLDBART: Trebarnsmor Ina Charlott Berggren Mathisen har ikke blitt varslet – til tross for at barna hennes går i barnehage med drikkevann fra Kleppe-vannet. Foto: Privat

Askøyværinger reagerer på manglende varsling: – Hårreisende

ASKØY (VG) Flere askøyværinger reagerer kraftig på det de mener er dårlig informasjon om den mulige smittefaren i drikkevannet på Askøy.

Nå nettopp







Det var torsdag at Askøy kommune slo alarm etter at flere innbyggere fra samme område hadde oppsøkt helsehjelp med samme symptomer.

Rundt klokken 16 torsdag ettermiddag sendte de derfor ut SMS-varsling der de ba alle med tilknytning til Kleppe vannverk om å koke vannet.

Men denne SMSen ble imidlertid bare sendt til beboerne i området Øvre Kleppe. Nå reagerer flere askøyværinger kraftig på manglende varsling, eller at varselet ikke kom før torsdag kveld. I sosiale medier viser flere til at de har tilknytning til vannverket gjennom for eksempel skole eller barnehage, men at de likevel ikke har blitt varslet direkte.

Trebarnsmor Ina Charlott Berggren Mathisen er en av dem. Hun bor på Kjerrgarden, en bygd nord for Askøy. To av barna hennes på tre og fem år går i en barnehage sør for øya, som er tilknyttet vannverket som kommunen frykter kan være smittefarlig.

Mathisen sier at hun ikke har fått varsel fra kommunen.

– Jeg tenker det er kritikkverdig fordi jeg har to barn som går i Kleppe barnehage som ligger vis-à-vis denne vannkilden som er trolig smittet.

Kritisk

Fredag morgen bekreftet Askøy kommune at de nå undersøker om kvaliteten på drikkevannet kan ha en sammenheng med dødsfallet til et ett år gammelt barn i kommunen. 18 personer er innlagt på sykehus med symptomer på smitte. Fem av dem er barn.

Under en pressekonferanse i Askøys kommunestyresal fredag opplyste kommunen at den første SMSen ble sendt ut rundt klokken 16–17 torsdag. Da kommunen senere fikk indikasjoner på at smitten kunne ha spredd seg ytterligere, ble varselet utvidet til et større område.

Trebarnsmor Ina Charlott Berggren Mathisen forteller at hun selv fikk høre om det fryktede smittefarlige vannet da hun leste VG.

Nå har hennes fem år gamle datter fått feber, kvalme og mageknip. Selv fikk trebarnsmoren først høre om det fryktede smittefarlige vannet da hun leste VG.

– Jeg har sagt ifra til kommunen via Messenger, mail og kommentarfelt på Facebook. Jeg fikk svar for fem minutter siden, sa hun da VG snakket med henne fredag morgen.

Bekymret

I svaret viser kommunen til at alle institusjoner som skoler og barnehager skal være varslet om hvilke rutiner de skal forholde seg til.

«Varsling om mistanke om smittefare er sendt til de abonnenter som ligger i nedslagsfeltet til den delen av vannverket som kan være berørt, husk – det er ikke bekreftet at smittekilden er vann – men det er et føre var varsel», skriver kommunen videre.

Mathisen sier at hun ikke har fått beskjed fra barnehagen, men understreker at hun mener det er kommunens oppgave å varsle. Nå har hennes fem år gamle datter fått feber, kvalme og mageknip.

– Legevakten lurte på hvor vi hadde fått tips om å henvende oss til dem. Det var rådmannen som uttalte i VG. De sa det var lav terskel for å komme inn.

– Er du bekymret?

– Klart jeg er bekymret. Hun er ganske dårlig. Bare det at vi ikke har fått direkte melding fra Askøy kommune synes jeg er hårreisende rett og slett. Vi som jobber eller har barn i barnehage eller skole sør for øya burde blitt varslet fordi vi er tilknyttet vannverket, sier hun.

Les mer: Askøyværinger bedt om å koke vannet åtte-ni ganger de siste årene

les også Fikk brunt vann i badekaret da de skulle bade fire måneder gammel baby

Utfordrende varslingsarbeid

Rådmann i Askøy kommune, Eystein Venneslan, mener at varslingen har fungert.

– Vi har varslet de som bor i området på SMS. Det er også sendt ut varsel gjennom mediene. Det finnes flere kilder til å motta informasjon, men det er ikke sikkert at alle mottar informasjonen personlig, sier han til VG.

Han understreker at barnehagene i området er varslet, og at de har fått beskjed om hvordan de skal forholde seg til smittefaren.

Fungerende smittevernslege i kommunen Thomas Hetland sier til VG at det er krevende å varsle innbyggerne i en slik situasjon, og at det alltid er en risiko for at ikke alle får med seg varselet.

– Potensielt er det mulig at de kan ha blitt smittet mellom kommunen ble klar over det til innbyggerne ble varslet, sier han til VG.

Samtidig mener han at kommunen var raske til å varsle.

– Har varslingen vært god nok?

– Evalueringen vil bli gjort senere. Da vil vi gå gjennom eventuelle forbedringsmuligheter og eventuelle mangler.

Flere reagerer

På kommentarfeltet til Askøy kommune er det flerfoldige kommentarer fra personer som er kritiske til kommunens håndtering:

«Utrolig skuffet over kommunen min. Jeg har ikke fått noe SMS varsel og derfor har jeg og familien min drukket vann i hele dag ...»

«Det føles feil på flere måter at vi nok en gang må koke drikkevannet vårt. Tilliten til at vi har drikkbart drikkevann er så tynnslitt at jeg nå kommenterer det i et kommentarfelt. Håper virkelig det legges en plan for å sikre at dette ikke skjer igjen. Dersom ikke det kan garanteres kan det gjerne sees på en løsning hvor man subsidierer eller sikrer en god pris på vannfilter hjemme? Nå trenger vi gode svar på hva som kan gjøres for å gjenopprette tilliten til vannet i springen i Kleppestø. Heier på dere!»

«Dette drittvannet fra Kleppe vannverk har de servert oss i årevis. Utallige kokevarsler pga. dårlig vannkvalitet, vannsparing i hele fjor sommer, vannet er til tider brunt og vannet smaker alltid dritt. Vi drikker ikke vannet, familie og venner som er på besøk reagerer på det dårlige vannet og lurer på hvorfor det ikke blir bedre. Nå har det sannsynligvis gått liv tapt pga. dette møkkavannet. Dette har gått altfor langt, de ansvarlige har gjort altfor lite for å forbedre kvaliteten. Sett kommunen under administrasjon, de klarer åpenbart ikke å gjøre noe med situasjonen selv».

Publisert: 07.06.19 kl. 13:23