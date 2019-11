OLE BRAMSRUD: Jon Skolmen spilte Ole Bramsrud i «Selskapsreisen». Nå har Vings norske eiere brukt rolle-figuren til å spille svenske kunder et puss. Foto: Aage Storløkken

«Lurte» svenske Ving-kunder med Jon Skolmen-figur

Forrige uke overtok Petter Stordalen den nordiske Vinggruppen med glede, entusiasme - og masse godt humør. Noe som flere av Vings kunder har fått erfare.

Det skriver den svenske avisen Expressen.

En jublende Petter Stordalen hadde lovet at alle reiser skulle gå som planlagt og at ingen av selskapets 400.000 kunder som hadde bestilt turer denne høsten, neste vinter og sommer, hadde noe som helst å bekymre seg for.

En av disse er Mikael Vigvinter som imidlertid stusset da han på mandag skulle betale for sin reise.

– Da jeg tastet inn kontonummeret kom mottakernavnet «Bramserud Driftbolag AB» opp.

Han legger ikke skjul på at han ante ugler i mosen.

– Bramserud? Var ikke det Jon Skolmens rollefigur i «Selskapsreisen». Her er det noen som driver gjøn med meg, tenkte Vigvinter.

Han tok kontakt med Ving og fikk en beroligende tilbakemelding. Alrt var i sin skjønneste orden. Og selskapets pressetalsperson, Charlotte Hallencreutz, skriver dette i en epost til Expressen:

«Bramsrud er et midlertidig navn som vi bruker, men som vil bli byttet ut. Det er våre nye norske eiere som syntes det var moro med den norske koblingen til Ole Bramsrud».

Publisert: 05.11.19 kl. 14:06